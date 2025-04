Blake Lively bị phản ứng gay gắt

Megyn Kelly không ngại chỉ trích Blake Lively. Bình luận viên 54 tuổi cho rằng việc tạp chí Time vinh danh Blake Lively là "trò đùa lố bịch".

Bình luận viên Megyn Kelly không ngần ngại công khai chỉ trích Blake Lively ngay tại thảm đỏ sự kiện Time100 Gala, sau khi ngôi sao Gossip Girl được vinh danh là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất của năm do tạp chí Time bình chọn, theo Page Six.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail tại sự kiện diễn ra vào tối 24/4 ở New York, Kelly thẳng thừng tuyên bố: "Đây là một trò hề lố bịch. Cô ta không nên có mặt ở đây. Cô ta chẳng có bất kỳ tầm ảnh hưởng nào".

Không dừng lại ở đó, Megyn Kelly còn nhấn mạnh Blake Lively đã tung ra những cáo buộc giả mạo nhắm vào bạn diễn Justin Baldoni trong bộ phim It Ends With Us.

Blake Lively lọt top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Ảnh: Glamour.

"Cô ta sẽ phải hối hận vì đã làm những điều như vậy. Bởi mọi cáo buộc mà cô ta đưa ra đều bị bác bỏ. Và việc cô ta được vinh danh khi đã hủy hoại một người đàn ông, là không thể chấp nhận", Megyn Kelly nói thêm.

Trước đó, ngày 16/4, tạp chí Time công bố danh sách Time100 năm 2025. Blake Lively được vinh danh trong danh sách nói trên.

Ngay sau đó, nữ diễn viên bị phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội. Công chúng cho rằng Blake Lively không xứng đáng, đặc biệt là khi đang vướng vào vụ kiện pháp lý với Baldon.

Cuối năm 2024, Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us.

Trong đơn kiện, Lively cáo buộc Baldoni đã nỗ lực thực hiện chiến dịch hủy hoại danh tiếng sau khi quá trình ghi hình khép lại.

Trên New York Times, Blake Lively tuyên bố: "Tôi hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới".

Ngay lập tức, Bryan Freedman, luật sư của Justin Baldoni phản bác cáo buộc của Blake Lively. Vị luật sư cho rằng nữ diễn viên chỉ đang cứu vãn danh tiếng của bản thân, cho biết tất cả cáo buộc đều sai sự thật, vô lý với mục đích làm tổn thương thân chủ ông.

Theo Freedman, Blake Lively từng đe dọa không xuất hiện trên phim trường hoặc không tham gia quảng bá phim, dẫn đến việc phim ra mắt thất bại.