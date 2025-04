'Nữ hoàng nội y' Hong Kong du lịch Hội An

Nữ diễn viên, người mẫu tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tận hưởng kỳ nghỉ đáng nhớ ở Hội An (Quảng Nam).

Theo On, sau khi kết thúc lịch quảng bá cho dự án phim mới Three Lives, Châu Tú Na đã tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng Hội An (Quảng Nam). Trên trang cá nhân, nữ diễn viên, người mẫu khoe những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây.

Cô diện trang phục đơn giản, năng động và đội nón lá. Châu Tú Na tham quan phố cổ Hội An, đi thuyền trong rừng dừa Bảy Mẫu. Cô còn đeo nơ được làm từ lá dừa và thưởng thức món dừa nước.

Châu Tú Na cũng đăng tải một clip ghi lại cảnh gió thổi mạnh, làm bay nón lá cô đang đội. Người đẹp kể làn da đen hơn sau chuyến đi. Song cô cảm thấy vui và hào hứng khi tận hưởng giây phút thoải mái giữa thiên nhiên.

Châu Tú Na du lịch ở Hội An. Ảnh: Chrissie Chau.

Châu Tú Na sinh năm 1985 tại Hong Kong. Cô là ca sĩ, diễn viên, người mẫu được yêu thích tại xứ Cảng thơm. Những bộ phim được chú ý của cô có Diệp Vấn, Tây du ký: Hàng ma thiên. Cô từng được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" Hong Kong vì thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục gợi cảm trên thảm đỏ hay tạp chí thời trang.

Năm 2019, Châu Tú Na vướng tin hẹn hò nhà sản xuất phim Hoàng Vĩnh Phong. Truyền thông Hong Kong đã chụp được ảnh Châu Tú Na đi ăn tối cùng vị đại gia này.

Song nữ diễn viên sau đó đã lên tiếng thanh minh và khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp tốt. Châu Tú Na cho biết cô vẫn còn độc thân và chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Sau khi hai dự án phim kết thúc, Tú Na và đại gia họ Hoàng cũng không còn tương tác với nhau. Vì thế, tin đồn tình ái của cả hai cũng dần lắng xuống.