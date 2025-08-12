Kế hoạch cưới của 'diễn viên siêu giàu' Hoàng Tử Thao

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10. Một số cựu thành viên EXO được cho là cũng sẽ tham dự.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã đăng ký kết hôn vào tháng 12/2024 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Theo Zaobao, trong một chương trình truyền hình mới đây, nam nghệ sĩ tiết lộ cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10.

Được biết, ê-kíp đã chuẩn bị sự kiện trong suốt nửa năm, hướng tới một “đám cưới thế kỷ” sánh với hôn lễ của Châu Kiệt Luân hay Huỳnh Hiểu Minh. Địa điểm tổ chức sẽ dành riêng hơn 100 chỗ cho người hâm mộ và có thể phát trực tiếp để khán giả chung vui.

Thông tin về danh sách khách mời đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là khả năng các thành viên EXO - nhóm nhạc Hoàng Tử Thao từng hoạt động - sẽ tham dự. Trong đó, Lộc Hàm được cho là có khả năng cao sẽ góp mặt do có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Tử Thao. Hồi tháng 6, cả hai từng cùng song ca ca khúc Chúng ta của ngày mai tại concert của Lộc Hàm.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đăng ký kết hôn vào năm 2024. Ảnh: Zaobao.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng tin đồn tình cảm từ năm 2020, công khai hẹn hò vào tháng 7/2024 và một tháng sau đó, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình với màn trang trí hoành tráng. Trước đó, Hoàng Tử Thao từng chia sẻ ngay từ khi gặp gỡ, anh đã tin cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.

Gần đây, Hoàng Tử Thao còn gây chú ý khi ra mắt thương hiệu băng vệ sinh Duowei. Qua buổi livestream trên Douyin, thương hiệu của nam diễn viên bán hết hơn 800.000 đơn hàng và thu về trên 40 triệu NDT (hơn 5 triệu USD ) chỉ trong gần một giờ. Dù vậy, mô hình kinh doanh này cũng vấp tranh cãi, khiến anh mất 460.000 người theo dõi trên Weibo vì bị cho là thiếu chuyên môn và tận dụng thị trường tiêu dùng nữ để kiếm lời.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng ra mắt trong nhóm nhạc EXO, sau đó hoạt động tại Trung Quốc với vai trò ca sĩ, diễn viên. Sau đó, anh thành lập công ty giải trí L.TAO Entertainment - nơi Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ trực thuộc. Xuất thân từ gia đình giàu có, Hoàng Tử Thao thừa kế khối tài sản 3 tỷ USD từ cha là doanh nhân Hoàng Trung Đông, từng nằm trong top những người giàu nhất Thanh Đảo. Tờ HK01 thậm chí gọi Hoàng Tử Thao là diễn viên siêu giàu.