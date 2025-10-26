Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò

  • Chủ nhật, 26/10/2025 16:17 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau công khai thể hiện tình cảm trong dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ.

Theo TMZ, Katy Perry và Justin Trudeau xuất hiện cùng nhau tại Paris (Pháp) trong dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ. Đây là lần đầu tiên họ công khai mối quan hệ trước đám đông. Cặp đôi được bắt gặp đến xem chương trình cabaret tại Crazy Horse Paris.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Perry và Trudeau nắm tay rời nhà hát. Một người hâm mộ tặng Katy bông hồng và gửi lời chúc mừng sinh nhật. Cả hai sau đó lên xe riêng rời đi trong sự chú ý của truyền thông. Nguồn tin mô tả cả hai “trông rất rạng rỡ và thoải mái bên nhau”.

Katy Perry anh 1

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau công khai nắm tay tại Paris. Ảnh: X/@favspopculture.

Đây không phải lần đầu tiên Katy Perry và Justin Trudeau bị bắt gặp thân mật. Đầu tháng 10, Daily Mail công bố hình ảnh hai người ôm hôn nhau trên du thuyền ở California. Trước đó, vào tháng 7, tin đồn hẹn hò đã bắt đầu rộ lên khi họ cùng ăn tối tại Montreal, sau tản bộ ở công viên Mount Royal. Trudeau cũng từng xuất hiện tại một buổi biểu diễn trong tour Lifetimes của Perry tại thành phố này.

Tháng 8, Daily Mail dẫn lời một nguồn thân cận tiết lộ mối quan hệ giữa họ “đã nguội đi” do lịch trình bận rộn và sức ép truyền thông. "Katy Perry bận, Trudeau cũng vậy. Họ nhắn tin liên tục trong tháng 7, nhưng hiện không còn liên lạc thường xuyên nữa", người này cho biết.

Katy Perry chia tay diễn viên Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm gắn bó. Cả hai có chung một con gái 5 tuổi, Daisy Dove. Thời điểm Katy công khai xuất hiện cùng Trudeau cũng là lúc mối quan hệ giữa cô và Orlando Bloom đang rạn nứt. Công chúng cho rằng Justin Trudeau là yếu tố quan trọng góp phần khiến cặp đôi "đường ai nấy đi".

Trudeau ly thân với vợ là Sophie Grégoire năm 2023 sau 18 năm kết hôn, họ có ba người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

