Katy Perry tình tứ với cựu Thủ tướng Canada trên du thuyền riêng

  • Chủ nhật, 12/10/2025 10:57 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau để lộ loạt ảnh thân mật trên du thuyền riêng. Các khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi gây bàn tán.

Theo Page Six, ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau bị bắt gặp có hành động thân mật trên du thuyền sang trọng, sau thời gian hẹn hò kín đáo.

Trong loạt ảnh được công bố của Daily Mail, Katy Perry mặc áo tắm liền mảnh màu đen hôn say đắm Trudeau trên boong du thuyền Caravelle. Một khoảnh khắc khác, Trudeau vòng tay ôm lấy phần hông của nữ ca sĩ khi cả hai đứng cạnh nhau trên tầng thượng du thuyền.

Một nguồn tin tiết lộ trên Daily Mail: "Cô ấy lái thuyền tiến lại gần một chiếc tàu ngắm cá voi nhỏ, sau đó họ bắt đầu hôn nhau. Tôi chỉ nhận ra người đàn ông là Jusin Trudeau khi thấy hình xăm trên tay ông ấy".

Katy Perry anh 1

Hình ảnh gợi cảm của Katy Perry. Ảnh: Backgrid.

Đại diện của Perry và Trudeau hiện chưa phản hồi về tin đồn hẹn hò.

Perry và Trudeau lần đầu bị đồn có quan hệ tình cảm vào tháng 7/2025, khi họ bị bắt gặp cùng dùng bữa tối thân mật tại Montreal. Sau đó, cả hai được nhìn thấy dạo chơi ở Mount Royal Park. Justin Trudeau cũng có mặt trong buổi hòa nhạc Lifetimes Tour của Perry tại Canada.

Tháng 8, Daily Mail dẫn lời một nguồn thân cận tiết lộ mối quan hệ giữa họ “đã nguội đi” do lịch trình bận rộn và sức ép truyền thông. "Katy Perry bận, Trudeau cũng vậy. Họ nhắn tin liên tục trong tháng 7, nhưng hiện không còn liên lạc thường xuyên nữa", người này cho biết.

Katy Perry chia tay diễn viên Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm gắn bó. Cả hai có chung một con gái 5 tuổi, Daisy Dove. Thời điểm Perry công khai xuất hiện cùng Trudeau cũng là lúc mối quan hệ giữa cô và Orlando Bloom đang rạn nứt. Công chúng cho rằng Justin Trudeau là yếu tố quan trọng góp phần khiến cặp đôi "đường ai nấy đi".

Trudeau ly thân với vợ là Sophie Grégoire năm 2023 sau 18 năm kết hôn, họ có ba người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

