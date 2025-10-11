Người đẹp châu Á gây chú ý nhất Miss Grand 2025

|Còn hơn một tuần nữa Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) sẽ bước vào chung kết tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu CJ Opiaza. Emma Tiglao (đại diện Philippines) đang là thí sinh châu Á được đánh giá cao nhất sau các vòng thi. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán có khả năng lọt top 5 chung cuộc.
|
Emma Tiglao sinh năm 1994, cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại đại học Holy Angel. Tại Philippines, cô là gương mặt quen thuộc của giới sắc đẹp, thời trang. Hiện, Tiglao đang là người mẫu, MC truyền hình tại quê nhà với hơn 280.000 người theo dõi trên Instagram.
Emma Tiglao dày dặn kinh nghiệm thi nhan sắc khi từng là á quân Mutya ng Pilipinas 2012, top 15 Binibining Pilipinas 2014 và giành chiến thắng ở Binibining Pilipinas Intercontinental 2019. Cùng năm 2019, cô đại diện Philippines thi Miss Intercontinental tại Ai Cập và vào top 20 bán kết.
|
Đến với Miss Grand International năm nay, Tiglao đang là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất ở giải thưởng Country’s Power of the year (Sức mạnh quốc gia) với hơn 170.000 lượt tương tác. Nếu giành chiến thắng hạng mục này, đại diện Philippines sẽ tiến thẳng vào top 20 chung cuộc.
Trong vòng phỏng vấn kín vào ngày 10/10, khi được ông Nawat - chủ tịch cuộc thi - yêu cầu chứng minh sự nổi tiếng của bản thân ở quê nhà, Emma Tiglao đã có câu trả lời được nhận xét thuyết phục. Thí sinh nói: "Tôi rất biết ơn người hâm mộ Philippines vì đã dành sự ủng hộ cho tôi trên các bài đăng và còn nhắn tin động viên tôi hàng ngày. Không chỉ fan ở quê nhà, người hâm mộ Thái Lan, Indonesia và các quốc gia Latinh cũng gửi những lời chúc đến tôi. Mỗi ngày tôi gom nhặt một chút sự ủng hộ. Nếu được làm việc với MGI, tôi sẽ tạo ra nhiều con số hơn nữa, không chỉ là lượt tương tác mà còn cả tiền".
Với những thế mạnh về ngoại hình, giao tiếp thông minh, tinh thần sẵn sàng làm việc và sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, Tiglao được kỳ vọng đạt thành tích cao ở Miss Grand. Theo thông tin từ ban tổ chức, chung kết Miss Grand năm nay sẽ được tổ chức Thái Lan vào ngày 17/10 với sự tranh tài của 77 thí sinh. Thí sinh Việt Nam năm nay là Hoa hậu Yến Nhi.
