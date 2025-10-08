Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand

Sau 8 ngày khởi động, Miss Grand International 2025 nhận được chú ý từ công chúng với dàn thí sinh chất lượng. Trong đó, người đẹp Nariman Battikha (đại diện Venezuela) được nhiều chuyên trang sắc đẹp nhận định là ứng cử viên sáng giá nhất mùa giải khi sở hữu đủ tiêu chí 4B (nhan sắc, hình thể, trí tuệ và kinh doanh).

Nariman Battikha sinh năm 1995, đang là người mẫu, doanh nhân tại quê nhà. Người đẹp có xuất thân từ gia đình gốc Syria hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Nariman tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Metropolitan ở Caracas, Venezuela.

Trước khi bước chân vào các đấu trường nhan sắc, Nariman từng sang Mỹ để trau dồi tiếng Anh. Đại diện Venezuela sở hữu chiều cao nổi bật 1,8 m cùng vóc dáng chuẩn chỉnh và tài khoản Instagram 160.000 người theo dõi.

Nariman có kinh nghiệm thi nhan sắc dày dặn. Năm 2015, người đẹp thử sức tại cuộc thi Sambil Model Venezuela, đánh dấu khởi đầu cho hành trình chinh phục vương miện. Hai năm sau, cô đại diện bang Portuguesa tại Miss Venezuela 2017 nhưng không đăng quang.

Đến năm 2018, Nariman Battikha được trao danh hiệu Miss Supranational Venezuela, đại diện quốc gia tại Miss Supranational cùng năm. Tại quốc tế, người đẹp đoạt danh hiệu Miss Photogenic (Hoa hậu Ảnh) và lọt Top 10 chung cuộc. Trở về nước, Nariman Battikha tạo kênh Youtube riêng. Hiện tại, cô là huấn luyện viên, diễn giả truyền cảm hứng cho giới trẻ về vấn đề bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Tại Miss Grand International 2025, đại diện Venezuela thu hút công chúng nhờ phong cách ăn mặc gợi cảm, tôn được lợi thế hình thể. Gương mặt của cô được đánh giá tiệm cận với tiêu chí cuộc thi. Nhiều chuyên trang hoa hậu xếp loại đại diện Venezuela ở vị trí hàng đầu trong danh sách thí sinh mặc đẹp tại cuộc thi.

Theo giới truyền thông quốc tế, Nariman Battikha là một trong top 5 thí sinh nổi bật nhất tại buổi ra mắt Miss Grand International 2025, sánh vai cùng các đại diện đến từ Guatemala, Indonesia, Pháp và Philippines. Fan sắc đẹp Venezuela đặt nhiều kỳ vọng của đại diện năm nay. Thành tích cao nhất của quốc gia này tại đấu trường Miss Grand International là chiến thắng của Valentina Figuera vào năm 2019.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.