Katy Perry mặc hở bạo

Katy Perry thu hút mọi ánh nhìn tại lễ trao giải Breakthrough Awards với bộ váy ánh bạc gợi cảm, táo bạo.

Theo Daily Mail, Katy Perry xuất hiện trong chiếc váy bạc táo bạo tại giải thưởng Breakthrough vào cuối tuần qua (ngày 5/4).

Nữ ca sĩ khoe sắc vóc với bộ trang phục mang đậm phong cách tương lai từ bộ sưu tập Couture mùa xuân 2024 của Gaurav Gupta. Với tóc mái được tạo kiểu theo phong cách gel xoăn thập niên 1920, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng, Katy tự tin tạo dáng trên thảm đỏ của sự kiện tôn vinh những thành tựu khoa học.

Cuối sự kiện, Katy tiếp tục gây bất ngờ khi thay sang một bộ váy đen ánh kim mang phong cách tương lai khác để biểu diễn trên sân khấu.

Lễ trao giải Breakthrough Prize, hay còn gọi là "Oscar của giới khoa học", là sự kiện danh giá tôn vinh những thành tựu đột phá trong các lĩnh vực vật lý, khoa học đời sống, toán học và công nghệ. Sự kiện này thu hút sự tham gia của nhiều tỷ phú nổi tiếng, bao gồm Mark Zuckerberg (CEO Meta) cùng vợ Priscilla Chan, Bill Gates (đồng sáng lập Microsoft) và bạn gái Paula Hurd, Rupert Murdoch (trùm truyền thông) cùng vợ Elena Zhukova, và Jeff Bezos (người sáng lập Amazon và Blue Origin) cùng bạn gái Lauren Sánchez.

Sự kiện này diễn ra chỉ một tuần trước khi Katy thực hiện chuyến bay vào vũ trụ cùng Blue Origin – đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1963 có một phi hành đoàn toàn nữ. Cô sẽ bay cùng nhà báo Gayle King, cựu kỹ sư NASA Aisha Bowe, nhà hoạt động Amanda Nguyen, đạo diễn Kerianne Flynn và phi công Lauren Sánchez. Trong chuyến bay cận quỹ đạo kéo dài 11 phút này, nhóm sẽ vượt qua ranh giới Kármán – nơi phân cách khí quyển trái đất với không gian.

Katy Perry gây chú ý với trang phục táo bạo tại lễ trao giải Breakthrough. Ảnh: FilmMagic.

Cả đoàn sẽ cất cánh vào ngày 11/4, từ West Texas. Katy Perry chia sẻ rằng tham gia chuyến bay này không chỉ là một sự kiện cá nhân mà còn là động lực để cô khuyến khích con gái Daisy Dove theo đuổi ước mơ của mình.

Katy Perry, sinh năm 1984 tại California, là một trong những ca sĩ nhạc pop thành công nhất thế giới. Cô bắt đầu sự nghiệp với album One of the Boys (2008) và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ ca khúc gây tranh cãi I Kissed a Girl. Với phong cách táo bạo, màu sắc và giai điệu dễ gây nghiện, Perry khẳng định vị trí qua hàng loạt hit đình đám như Firework, Roar hay Teenage Dream.

Thành công vang dội của album Teenage Dream (2010) đã đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có 5 ca khúc từ một album dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Không chỉ là biểu tượng âm nhạc, Katy Perry còn ghi dấu ấn trong văn hóa đại chúng qua màn trình diễn Super Bowl Halftime Show năm 2015 và loạt tour diễn hoành tráng.