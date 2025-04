Phim của Jason Momoa gây bất ngờ lớn

"A Minecraft Movie" gây bất ngờ khi thu về 157 triệu USD trong ngày mở màn và 301 triêu USD tính tới hiện tại.

Theo Variety, bộ phim A Minecraft Movie đã thu về tới 157 triệu USD trong ngày mở màn, vượt xa mọi dự đoán. Đây cũng là kỷ lục doanh thu cao nhất năm 2025 và là khởi đầu ấn tượng cho các bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử.

Ban đầu, các chuyên gia dự đoán dự án sẽ chỉ đạt khoảng 70- 80 triệu USD , nhưng A Minecraft Movie đã vượt xa con số trên nhờ vào sức ảnh hưởng của trò chơi điện tử lâu đời và nhu cầu từ khán giả gia đình. Tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim đã đạt 301 triệu USD , trong đó 144 triệu USD đến từ các thị trường quốc tế.

Phim được đạo diễn bởi Jared Hess, người nổi tiếng với các tác phẩm như Napoleon Dynamite (2004) và Nacho Libre (2006). Mặc dù nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình, bộ phim vẫn thu hút đông đảo khán giả.

Kết quả phòng vé ấn tượng giúp Warner Bros. phục hồi sau những thất bại trước đó như The Alto Knights và Mickey 17. A Minecraft Movie cũng chứng minh sức mạnh của các bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử, nối tiếp thành công của The Super Mario Bros. Movie (2023) và Sonic the Hedgehog (2020).

Để đảm bảo thành công, Warner Bros. còn tiếp tục triển khai chiến lược marketing mạnh mẽ, hợp tác với 45 thương hiệu lớn như McDonald’s, Doritos và Oreo.

A Minecraft Movie đang gây sốt phòng vé toàn cầu. Ảnh: Warner Bros.

Trong khi các bộ phim khác như A Working Man và Snow White chỉ thu về doanh thu khiêm tốn, A Minecraft Movie đã giúp Warner Bros. có cú hit mạnh mẽ trong bối cảnh phòng vé vẫn đang gặp khó khăn.

A Minecraft Movie bắt đầu khi Steve (Jack Black) khám phá Overworld, một thế giới kỳ diệu được tạo ra từ các khối vuông, nơi anh có thể tạo ra mọi thứ bằng trí tưởng tượng. Sau khi bị giam giữ bởi phù thủy Malgosha ở Nether, Steve giấu Earth Cube tại thế giới thực và giao nhiệm vụ bảo vệ Overworld cho chú chó sói.

Nhiều năm sau, Earth Cube lọt vào tay Garrett (Jason Momoa) và một nhóm bạn vô tình bị dịch chuyển đến Overworld. Họ đối mặt với thử thách từ Malgosha và binh đoàn Piglin. Steve huấn luyện họ sử dụng các công cụ Minecraft để chiến đấu, và cuối cùng, nhóm đánh bại Malgosha, mang lại hòa bình cho Overworld.

Tại Việt Nam, A Minecraft Movie đã thu về 10 tỷ sau 4 ngày khởi chiếu.