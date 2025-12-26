Diễn viên 'Lion King' qua đời ở tuổi 26

Nữ diễn viên Broadway Imani Dia Smith tử vong tại nhà riêng ở New Jersey. Một người quen của cô đã bị bắt và truy tố tội giết người.

Theo Mirror, nữ diễn viên Broadway Imani Dia Smith đã tử vong sau khi bị đâm tại nhà riêng ở bang New Jersey (Mỹ), chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Một người đàn ông quen biết với nạn nhân đã bị bắt và bị truy tố tội giết người cấp độ một.

Theo thông cáo của Văn phòng Cảnh sát, thi thể Imani Dia Smith được phát hiện tại nhà vào Chủ nhật. Nữ diễn viên được tìm thấy với nhiều vết đâm trên người và được tuyên bố đã tử vong khi được đưa tới Bệnh viện Đại học Robert Wood Johnson.

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm là Jordan D. Jackson-Small, 35 tuổi, trú tại Edison. Cảnh sát khẳng định Smith và Jackson-Small có quen biết từ trước, do đó vụ việc “không phải là một hành vi bạo lực ngẫu nhiên”.

Imani Dia Smith qua đời ở tuổi 26. Ảnh: Deadline.

Jordan Jackson-Small không chống đối khi bị bắt giữa và hiện bị truy tố với các tội danh gồm: giết người cấp độ một, gây nguy hiểm cho phúc lợi của trẻ em (cấp độ hai), tàng trữ vũ khí nhằm mục đích phạm pháp (cấp độ ba) và tàng trữ vũ khí trái phép (cấp độ bốn). Nghi phạm đang bị tạm giam tại Trung tâm Cải huấn Người lớn Quận Middlesex, chờ kết quả phiên điều trần giam giữ trước xét xử.

Nhà chức trách nhấn mạnh: “Jackson-Small hiện chỉ đang bị cáo buộc, và giống như mọi bị cáo hình sự khác, người này sẽ được tuyên vô tội cho đến khi chứng minh được trước tòa”.

Imani Dia Smith từng đảm nhận vai Young Nala trong vở nhạc kịch The Lion King trên sân khấu Broadway giai đoạn 2011–2012. Nữ diễn viên qua đời khi còn rất trẻ và để lại một con trai 3 tuổi.

Sau sự việc, gia đình Smith đã lập một trang gây quỹ trực tuyến nhằm trang trải chi phí tang lễ và hỗ trợ trị liệu tâm lý cho con trai cô.

Trong phần mô tả, dì ruột của nữ diễn viên, Kira Helper, cho biết nghi phạm là bạn trai của Smith và chia sẻ: “Imani vẫn còn cả một cuộc đời phía trước. Con bé là một người tràn đầy sức sống, yêu thương và vô cùng tài năng. Một nghệ sĩ toàn diện thực thụ”.