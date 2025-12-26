Tiệc cưới của Đoàn Minh Tài và vợ kém 16 tuổi

Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Nhật Kim Anh, vợ chồng Ngô Thanh Vân, Vũ Thu Phương... đã tới chúc mừng hạnh phúc Đoàn Minh Tài.

Diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng ở TP.HCM tối 25/12. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Nhật Kim Anh, vợ chồng Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Thu Phương, Trương Minh Quốc Thái, Kim Tuyến, Kha Ly, Dương Cẩm Lynh… tới chúc mừng cô dâu chú rể.

Trong buổi lễ, cặp sao trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân cùng các khách mời. Họ thậm chí biểu diễn một tiết mục xiếc thay cho lời cảm ơn gửi tới những người có mặt trong buổi lễ. Cô dâu cũng hát tặng chú rể một ca khúc riêng.

Cô dâu, chú rể trong ngày vui. Ảnh: Song Minh.

Trước đó, vào 19/12, cặp đôi làm lễ hằng thuận với sự chứng kiến của hai bên gia đình.

Nam diễn viên sinh năm 1984 cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào giữa tháng 9. Khi ấy, anh chia sẻ niềm hạnh phúc vì tìm được người thấu hiểu, yêu thương và sẵn sàng đồng hành cùng mình.

Thời điểm đó, anh nhắn gửi đến bạn gái: “Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em”. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn đến những người thân thiết đã giúp giữ bí mật và chuẩn bị buổi cầu hôn ấm cúng, lãng mạn.

Các đồng nghiệp dự tiệc cưới của Đoàn Minh Tài. Ảnh: Kha Ly.

Thời gian qua, Sunny Đan Ngọc thường xuyên xuất hiện bên cạnh Đoàn Minh Tài tại các sự kiện giải trí. Nam diễn viên cũng tích cực hỗ trợ bạn gái trong sự nghiệp âm nhạc, tham gia sản xuất nhiều sản phẩm như Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters...

Đoàn Minh Tài được biết đến là người mẫu kiêm diễn viên, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Dốc sương mù, Vết sẹo, Ngày mai ánh sáng, Lạc mất linh hồn, Dòng sông không trở lại, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng...