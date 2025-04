Phim Anh trai 'say hi' rời rạp, thu 15 tỷ đồng

"Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng" rời rạp với doanh thu 15,4 tỷ đồng. Tác phẩm trở thành phim concert Việt Nam có doanh thu cao nhất.

Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng không còn suất chiếu từ 7/4. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim kết thúc hành trình tại rạp với doanh thu 15,4 tỷ đồng . Với thành tích trên, tác phẩm đã trở thành bộ phim concert Việt Nam có doanh thu cao nhất. Kỷ lục trước đó thuộc về Tri âm: Người giữ thời gian (2023) của Mỹ Tâm với 12,3 tỷ đồng .

Tác phẩm có khoảng thời gian trụ rạp tương đối bền bỉ. Khác với những phim tài liệu âm nhạc nội địa, khi thường chỉ chiếu trong khoảng thời gian 1-2 tuần, Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng vẫn duy trì suất chiếu đến tuần thứ 5. Dù vậy, ở nửa sau chặn đường, tác phẩm hạ nhiệt nhanh chóng, với doanh thu nhỏ giọt. Phim thu về 12,3 tỷ đồng ngay trong tuần đầu tiên, song chỉ kiếm về 1/4 con số trên trong 1 tháng tiếp theo.

Bộ phim ghi lại hành trình của 30 nghệ sĩ trẻ trong chương trình.Ảnh: NSX.

Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng do bộ đôi Nguyễn Hoàng Tuấn (Jason) và Nguyễn Duy Anh (Mr Blue) cầm trịch. Bộ phim tài liệu có thời lượng 120 phút, ghi lại câu chuyện của dàn 30 anh trai trong chương trình Anh trai "say hi" với điểm nhấn là các concert diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào cuối năm 2024.

Phim chủ yếu ghi lại các khoảnh khắc biểu diễn của các thành viên, cùng những chia sẻ của họ về những trải nghiệm và cảm xúc khi đứng trên sân khấu. Các cảnh hậu trường, cùng những câu chuyện về áp lực, tình bạn và tình anh em trong nhóm cũng được khắc họa rõ nét. Tuy nhiên, phần thông điệp Kẻ phản diện tạo nên người hùng lại không được khai thác sâu mà chỉ xuất hiện mờ nhạt trong một phân đoạn ngắn.

Mặc dù bộ phim mong muốn giới thiệu trọn vẹn câu chuyện của 30 nghệ sĩ, nhưng một số gương mặt như Anh Tú, Atus và Đức Phúc lại bị bỏ qua, trong khi HIEUTHUHAI và một số nghệ sĩ khác được ưu ái xuất hiện xuyên suốt. Phim cũng không thể hiện đầy đủ những ca khúc nổi bật trong chương trình.