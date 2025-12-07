K+ thông báo hoàn tiền

Trong thông báo gửi đối tác, đại lý, K+ cho biết sẽ triển khai hoàn tiền cho thuê bao còn hạn sau ngày 31/12.

K+ bắt đầu thông báo hoàn tiền cho người dùng trả trước.

Ngày 3/12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) thông báo về việc dừng cung cấp gói kênh K+ trên hạ tầng của đài này. "Theo thông báo từ VSTV, đơn vị vận hành K+ tại Việt Nam, VSTV đã quyết định ngừng hoàn toàn việc cung cấp gói K+ từ 1/1/2026", SCTV cho biết.

Ở phía K+, nhà đài này vẫn chưa chính thức lên tiếng về thời điểm dừng hoạt động với người dùng cuối. Tuy nhiên theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều đại lý bán hàng của đơn vị này đã nhận thông báo từ đối tác về lịch cắt sóng và xử lý thuê bao sau 31/12.

Cụ thể, từ 1/1/2026, khi 5 kênh K+ chấm dứt, người dùng nền tảng, sở hữu chảo thu và đầu giải mã vẫn xem tiếp được nhóm chương trình VTV và địa phương qua vệ tinh. Ngoài ra, khách hàng mua các gói dài hạn (6 tháng - 1 năm), trả tiền để xem qua ngày 31/12, sẽ được nhà đài hoàn tiền. Thủ tục được triển khai từ ngày 8/12, kết thúc trước 31/12 và bắt đầu chi trả trong tháng 1/2026.

Thông báo K+ gửi đến đại lý. Ảnh: TvZ.

Cụ thể, K+ sẽ gửi tin nhắn đến chủ thuê bao qua số điện thoại đăng ký trên hệ thống, chạy chữ kèm mã xác nhận ở các kênh trên TV và thông báo trên app. Người dùng cần truy cập theo đường dẫn, điền thông tin và chờ đơn vị nêu trên xử lý.

Hiện website hoàn tiền của K+ chưa hoạt động. Theo thông báo gửi đại lý, việc công bố và xử lý sẽ bắt đầu từ 8/12. Ngoài ra, mức chi trả cho người dùng còn hạn cũng không được chia sẻ.

Theo thông báo từ SCTV, người dùng gói này trên hệ thống sẽ được cung cấp dịch vụ 5 kênh K+ đến hết ngày 31/12. Sau thời điểm đó, tín hiệu sẽ chấm dứt, gồm cả trên Truyền hình cáp Saigontourist và các nền tảng khác. Về bản quyền Ngoại hạng Anh, đơn vị nắm bản quyền sẽ sớm thông báo đến người dùng trong thời gian tới.

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu. Tuy nhiên, đơn vị này chậm chuyển đổi trong giai đoạn Internet, định dạng phân phối qua app OTT phát triển. Vấn nạn bóng đá lậu và thói quen vi phạm bản quyền từ người dùng cũng ảnh hưởng lớn đến đơn vị này.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.

Với tương lai bất định từ phía K+, người dùng đơn vị này và khán giả quan tâm thể thao lo lắng về kênh xem bóng đá Ngoại hạng Anh có bản quyền.

Theo nhiều nguồn tin, FPT Play sẽ là đơn vị tiếp quản phần hợp đồng bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam, từ K+. Trên giấy tờ, giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vẫn được nắm giữ bởi VSTV đến hết mùa giải 2028.