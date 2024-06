Justin Timberlake tụt dốc

Vé tour diễn giảm sâu, các ca khúc không giành vị trí cao trên bảng xếp hạng, Justin Timberlake được cho là đang tuột dốc sự nghiệp.

Theo The Things, vé xem The Forget Tomorrow World Tour của Justin Timberlake đã giảm phân nửa so với trước do danh tiếng nam ca sĩ bị ảnh hưởng sau vụ bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Hiện, để theo dõi Timberlake biểu diễn ở sân vận động Hersheypark (Pennsylvania, Mỹ) vào ngày 4/7, khán giả chỉ cần bỏ ra từ 16 USD . Các hạng ghế có tầm nhìn tốt hơn cũng rơi vào con số khiêm tốn 40 USD - bằng 1/3 so với concert các nghệ sĩ khác. Trước đó, Pollstar báo cáo giá trung bình cho một vé xem Timberlake là 216 USD .

Mặc dù giá vé đã giảm, lượng vé bán ra vẫn không nhiều. The Things cho biết điều đó sẽ khiến doanh thu tour diễn giảm xuống trong thời gian tới.

Khán giả không còn mặn mà với âm nhạc của Justin Timberlake. Ảnh: New York Post.

Sự nghiệp âm nhạc của Timberlake gần đây không diễn biến khả quan. Album mới nhất của anh, Everything I Thought I Was , đạt hiệu ứng thương mại đáng thất vọng. Đĩa đơn chủ đạo của album, Selfish, chỉ đạt vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

"Điều này cho thấy khán giả không yêu thích âm nhạc của ca sĩ như anh hy vọng. Đó cũng là nguyên nhân khiến tour diễn không bán hết vé", The Things viết.

Ngày 18/6, Timberlake trở thành tâm điểm bàn tán sau khi bị cảnh sát chặn đầu xe vì "điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn" ở Long Island. Nam ca sĩ khai nhận chỉ uống một ly martini nhưng lại không thể vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn. Đến ngày 26/7, anh phải ra hầu tòa.

Các tờ báo Hollywood đưa tin Timberlake nghiện rượu từ lâu. Anh còn được cho là đã từ chối đi cai nghiện để thực hiện tour diễn toàn cầu. Nam ca sĩ hiện chưa lên tiếng về thông tin này.