Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Justin Bieber là tâm điểm tranh cãi

  Chủ nhật, 12/4/2026 22:44 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Justin Bieber đảm nhận vị trí biểu diễn chính tối 11/4 tại lễ hội Coachella 2026 và nhận mức thù lao cao kỷ lục. Song, màn trình diễn của anh đang nhận phải những phản hồi trái chiều.

Theo Rolling Stone, Justin kiếm được hơn 10 triệu USD cho hợp đồng hai đêm diễn (tương đương khoảng 5 triệu USD mỗi đêm). Mức cát-xê này giúp anh trở thành nghệ sĩ được trả cao nhất trong lịch sử Coachella, vượt qua các gương mặt đình đám như Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West và The Weeknd.

Trước đó, Bad Bunny được cho là nhận thù lao 5 triệu USD để biểu diễn ở Coachella. Trong khi đó, The Weeknd được cho là nhận 8,5 triệu USD, còn Ariana Grande nhận khoảng 8 triệu USD. Lady Gaga, Kendrick Lamar và Radiohead mỗi người nhận từ 3 đến 4 triệu USD khi tham gia Coachella 2017.

Truyền thông Mỹ đánh giá việc được mời biểu diễn với mức thù lao khủng đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ khác của hoàng tử nhạc pop, sau thời gian hạn chế lưu diễn và biểu diễn trực tiếp.

Justin Bieber anh 1

Justin Bieber được cho là nhận thù lao hơn 10 triệu USD cho hai đêm diễn.

Theo The SunDailymail, dù nhận cát-xê khủng, màn trình diễn của hoàng tử nhạc pop lại đang gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Anh xuất hiện trên sân khấu với phong cách tối giản với áo hoodie, quần short và kính râm. Phần biểu diễn của ngôi sao âm nhạc hầu như xoay quanh các ca khúc trong album mới Swag.

Các màn trình diễn của Justin Bieber bị một bộ phận khán giả chê tẻ nhạt khi sân khấu đơn giản, không vũ đạo. Set nhạc thuần ballad khiến bầu không khí bị cho là chùng xuống, không khiến bầu không khí Coachella bùng nổ như kỳ vọng. Thậm chí, ở một số bản hit cũ, nam ca sĩ còn tìm trực tiếp video nhạc trên YouTube, bật lại và hát đè.

Màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella năm nay hiện tại vẫn gây bàn tán xôn xao. Justin Bieber sẽ còn một buổi diễn vào 19/4.

Hoàng Nhi

Justin Bieber Justin Bieber Ariana Grande Lady Gaga Coachella

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Ariana Grande

    Ariana Grande

    Ariana Grande-Butera là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Tháng 3/2013, Grande đạt được thành công khi đĩa đơn "The Way" từ album đầu tay Yours Truly lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được RIAA chứng nhận đĩa bạch kim đôi. Sau đó Grande đã nhận được giải thưởng nghệ đột phá của năm từ Music Business Association cho những thành tựu đạt được của mình trong suốt năm 2013.

    • Ngày sinh: 26/61993
    • Nơi sinh: Florida, Mỹ
    • Ca khúc: The way, Problem, Break free, Dangerous Woman,...

  • Lady Gaga

    Lady Gaga

    Lady Gaga tên đầy đủ là Stefani Joanne Angelina Germanotta, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Album đầu tay The Fame (2008) của cô nhận được nhiều đánh giá khả quan từ những nhà phê bình cũng như đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khắp thế giới, gồm đĩa đơn quán quân quốc tế "Just Dance" và "Poker Face". Sau tour lưu diễn The Fame Ball Tour, cô tiếp tục phát hành album The Fame Monster gồm ba đĩa đơn thành công toàn thế giới như "Bad Romance", "Telephone" và "Alejandro".

    • Ngày sinh: 28/3/1986
    • Nơi sinh: Manhattan, Thành phố New York, Mỹ
    • Ca khúc: Just dance, Poker face, Telephone, Born this way,...

0

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý