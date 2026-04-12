Justin Bieber là tâm điểm tranh cãi

Justin Bieber đảm nhận vị trí biểu diễn chính tối 11/4 tại lễ hội Coachella 2026 và nhận mức thù lao cao kỷ lục. Song, màn trình diễn của anh đang nhận phải những phản hồi trái chiều.

Theo Rolling Stone, Justin kiếm được hơn 10 triệu USD cho hợp đồng hai đêm diễn (tương đương khoảng 5 triệu USD mỗi đêm). Mức cát-xê này giúp anh trở thành nghệ sĩ được trả cao nhất trong lịch sử Coachella, vượt qua các gương mặt đình đám như Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West và The Weeknd.

Trước đó, Bad Bunny được cho là nhận thù lao 5 triệu USD để biểu diễn ở Coachella. Trong khi đó, The Weeknd được cho là nhận 8,5 triệu USD , còn Ariana Grande nhận khoảng 8 triệu USD . Lady Gaga, Kendrick Lamar và Radiohead mỗi người nhận từ 3 đến 4 triệu USD khi tham gia Coachella 2017.

Truyền thông Mỹ đánh giá việc được mời biểu diễn với mức thù lao khủng đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ khác của hoàng tử nhạc pop, sau thời gian hạn chế lưu diễn và biểu diễn trực tiếp.

Theo The Sun và Dailymail, dù nhận cát-xê khủng, màn trình diễn của hoàng tử nhạc pop lại đang gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Anh xuất hiện trên sân khấu với phong cách tối giản với áo hoodie, quần short và kính râm. Phần biểu diễn của ngôi sao âm nhạc hầu như xoay quanh các ca khúc trong album mới Swag.

Các màn trình diễn của Justin Bieber bị một bộ phận khán giả chê tẻ nhạt khi sân khấu đơn giản, không vũ đạo. Set nhạc thuần ballad khiến bầu không khí bị cho là chùng xuống, không khiến bầu không khí Coachella bùng nổ như kỳ vọng. Thậm chí, ở một số bản hit cũ, nam ca sĩ còn tìm trực tiếp video nhạc trên YouTube, bật lại và hát đè.

Màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella năm nay hiện tại vẫn gây bàn tán xôn xao. Justin Bieber sẽ còn một buổi diễn vào 19/4.