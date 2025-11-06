Justin Bieber hôn vợ say đắm

Giọng ca "Baby" cùng bà xã Hailey xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của bạn thân Kendall Jenner. Cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn.

Theo Page Six, Justin Bieber gây chú ý khi cùng bà xã Hailey tham dự bữa tiệc tiệc sinh nhật lần thứ 30 của Kendall Jenner. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ tấm hình ngọt ngào chụp cùng vợ lên mạng xã hội.

Justin và Hailey quấn quít bên nhau. Ảnh: IGNV.

Hailey diện váy yếm lưng trần họa tiết da thú khoe đường cong gợi cảm. Trong khi Justin xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo ba lỗ trắng và quần kaki. Cả hai tạo dáng trước phông trang trí bằng bóng bay ghi dòng chữ “Happy birthday Kendall".

Trong bức ảnh, Hailey vòng tay ôm chồng và trao cho anh nụ hôn nồng nàn. Trong khi Justin đáp lại bằng cách ôm chặt bà xã.

Ngoài vợ chồng Justin Bieber, nhiều ngôi sao khác và các thành viên trong gia đình Jenner cũng góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật của Kendall Jenner, tổ chức tối 3/11 trên đảo Mustique.

Theo nguồn tin, hôn nhân của Justin và Hailey vẫn bền chặt, sau hàng loạt sóng gió. Hồi cuối tháng 10, chủ nhân hit Baby từng vướng tranh cãi sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip anh xuất hiện cùng bà xã và Kendall trong một concert.

Justin cùng lúc ôm vợ và Kendall, ba người vui vẻ tận hưởng đêm diễn, đung đưa theo điệu nhạc. Khoảnh khắc này gây bàn tán xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Nhiều ý kiến đánh giá hành động của Justin Bieber thiếu phù hợp. Việc anh cùng lúc ôm cả vợ lẫn một cô gái khác, dù là bạn thân, được cho là nhạy cảm.

Kendall và Hailey là bạn thân nhiều năm.

Trong năm qua, Justin thường xuyên có những hành vi kỳ lạ và tâm trạng thất thường, bao gồm đi xe Segway trong đồ lót, hút cần sa công khai và tin đồn rạn nứt với Hailey. Tuy nhiên, sau khi anh phát hành album Swag, mối lo phần nào lắng xuống. Justin cũng từng chia sẻ anh bị hội chứng Ramsay Hunt, gây liệt mặt một phần, và tạm ngừng tour diễn để tập trung cho sức khỏe.