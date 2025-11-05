'Dung ma ma' hiện tại

Lý Minh Khải - nổi tiếng với vai Dung ma ma trong "Hoàn Châu Cách Cách" - vẫn minh mẫn, khỏe mạnh ở tuổi gần 90.

Theo trang 163, nữ diễn viên gạo cội Lý Minh Khải mới đây được nhiều người qua đường nhận ra khi đi chợ. Dù đã gần 90 tuổi, bà vẫn cho thấy sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Khi trò chuyện với mọi người, giọng nói của "Dung ma ma" vẫn rõ ràng.

Tình trạng sức khỏe tốt của Lý Minh Khải ở độ tuổi gần 90 khiến nhiều người hâm mộ vui mừng. Dân mạng bình luận dù đã lâu Lý Minh Khải không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, vai diễn của bà trong Hoàn Châu Cách Cách vẫn in đậm trong tâm trí họ.

Hình ảnh Lý Minh Khải được người qua đường chụp lại.

Nhân vật Dung ma ma giúp tên tuổi Lý Minh Khải nổi tiếng đình đám, song cũng mang lại không ít phiền phức cho diễn viên gạo cội. Sau khi phim phát sóng, bà từng bị một số khán giả quá khích ném rau thối, trứng hư vào người vì quá ghét nhân vật.

Trước đó, Lý Minh Khải từng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ xoay quanh vai diễn để đời này. Bà cho biết ban đầu, nhân vật vốn do một diễn viên khác đảm nhận. Nhưng sát ngày ghi hình, người này bất ngờ bị ốm. Đoàn phim buộc phải mời Lý Minh Khải đến “chữa cháy”. Trước lời mời này, Lý Minh Khải không do dự nhận lời ngay.

Cảnh Dung ma ma dùng kim châm Tử Vi và Tiểu Yến Tử trong phim thực ra là do Lý Minh Khải tự thêm vào. Trong kịch bản gốc của nhà văn Quỳnh Dao, phân đoạn này được miêu tả không gay gắt như vậy. Tuy nhiên, Lý Minh Khải đã thuyết phục đạo diễn làm theo ý của bà, vì cho rằng chỉ như vậy mới bộc lộ trọn vẹn tính cách nhân vật.

Vai diễn Dung ma ma vẫn được nhiều khán giả nhớ.

Lý Minh Khải sinh tại Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh vào năm 1963, thời kỳ mà cuộc sống của người dân rất khốn khó. Gia đình bà đông con, cha mất sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi cả nhà. Năm 11 tuổi, để đỡ đần mẹ, Lý Minh Khải đã đi làm công nhân trong nhà máy.

Lý Minh Khải được tuyển vào đội tuyên truyền đường sắt nhờ chất giọng tốt. Sau đó, cơ duyên lại đưa bà vào đoàn văn công, chính thức trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Nhận thấy đây là nhân tài, đoàn còn mời giáo viên nước ngoài trực tiếp dạy thanh nhạc cho bà. Nhưng sau 2 năm học hát, Lý Minh Khải lại đem lòng yêu sân khấu kịch. Năm 1960, bà tham gia bộ phim đầu tay Chuyến tàu thứ 12. Dù chỉ đóng vai phụ, tác phẩm giúp nữ diễn viên gây chú ý, mở ra sự nghiệp điện ảnh kéo dài nhiều thập kỷ.