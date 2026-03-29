Jun Phạm lên tiếng

Tối 28/03, showcase J-UNZIP 2026 của Jun Phạm được tổ chức tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP.HCM. Anh mang đến loạt ca khúc Sơn Thuỷ khúc, Nhẹ tựa khói sương, Yêu từ cái buồn đầu tiên, Thương em hơn chính anh, Get on the floor hay Đợi chờ ai xứng đáng...

Mỗi phần trình diễn khắc họa hình ảnh Jun Phạm ở nhiều phiên bản khác nhau trên hành trình làm nghề. Cũng tại showcase, nam nghệ sĩ ra mắt MV mới Truth or dare - sản phẩm âm nhạc mở đầu cho album phòng thu đầu tay đang được anh hoàn thiện trong năm nay.

Ca khúc mới do chính Jun Phạm và APJ sáng tác, được sản xuất bởi hai producer APJ và MONOTAPE và MV được đạo diễn bởi Kiên Ứng. Đây cũng là anh tài từng đồng hành cùng nam ca sĩ trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong Truth or dare, Jun Phạm mang đến hình tượng khác biệt, táo bạo và có phần nổi loạn hơn so với những gì khán giả từng biết về anh. Đây được xem là bước chuyển mình của Jun Phạm sau một năm nam nghệ sĩ theo đuổi các dự án mang màu sắc văn hoá truyền thống. Tuy nhiên, sản phẩm hiện cũng gây tranh cãi, nhận nhiều ý kiến phản ứng khác nhau trên mạng xã hội.

Jun Phạm cho biết 2026 sẽ là năm anh tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc và hình ảnh khác nhau. Đồng thời, ca sĩ cũng đang trong quá trình hoàn thiện album phòng thu đầu tay, dự kiến ra mắt trong năm nay. Thông qua đó, Jun Phạm muốn mở ra một chương mới trong hành trình xây dựng hình ảnh, nơi anh chủ động thử nghiệm và làm mới bản thân qua từng giai đoạn.

"Với Truth or dare, tôi nghĩ, mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng. Nhưng với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Và là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai", Jun Phạm chia sẻ.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.