Jimmy Liao và những khuôn hình lay động hàng triệu trái tim

Với những nét vẽ tinh tế, thật cá tính, màu sắc sặc sỡ mà đầy chất thơ, những tác phẩm của Jimmy Liao đã chạm tới sâu thẳm cảm xúc nơi độc giả.

Một số tác phẩm được dịch sang tiếng Việt của Jimmy Liao.

Với bất cứ ai yêu văn học và yêu hội họa, thật khó để bỏ qua những bức tranh trong các tập truyện của Jimmy Liao. Năm 2016, sau những thăng trầm vì những lý do như không xếp được thể loại sách, in màu giấy couche có giá thành cao, độc giả có thể không đón nhận vì quá lạ... thì cuối cùng các độc giả Việt cũng được cầm trên tay những tác phẩm truyện tranh cho người lớn của người họa sĩ nổi tiếng này, do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản.

Rất ít chữ, tràn đầy tranh, nhưng mỗi tác phẩm của Jimmy Liao lại nói được biết bao điều. Mỗi bức tranh của Jimmy Liao đều đẹp như thơ và mỗi cuốn sách là cả một bầu trời tưởng tượng.

Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải là một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng cho nghệ thuật sáng tạo đầy tính nhân văn của Jimmy Liao. Tác phẩm đã đưa tác giả trở thành cái tên nổi bật trong làng truyện tranh nghệ thuật kể từ khi cuốn sách được xuất bản vào năm 1999.

Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải là một câu chuyện tình yêu thị thành thời hiện đại mà hai người ở ngay cạnh nhau, đã đi lướt qua nhau đến cả nghìn lần mà không thấy nhau. Ngày ngày bị bủa vây trong áp lực của thực tế đời sống, cô đơn trong biển người, và hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội gặp được nhau... Nét lãng mạn và những khuôn hình đẹp đẽ của Jimmy Liao đã lay động hàng triệu trái tim độc giả trên thế giới. Tác phẩm sau đó đã được chuyển thể thành phim.

Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải chỉ là một trong số khoảng gần 50 đầu sách của họa sĩ Jimmy Liao, hàng chục tựa sách trong đó đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và trở thành những tác phẩm best-seller ở nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...

Jimmy Liao sinh ngày 15/11/1958 tại miền Đông của Đài Loan (Trung Quốc). Ông tốt nghiệp ngành mỹ thuật và có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, minh họa. Jimmy Liao bắt đầu sáng tác khá muộn, từ năm 1998 khi ông đã bước vào tuổi 40, với hai cuốn sách đầu tay là Secrets in the Woods và A fish that smiled at me.

Ngay khi ra đời, cả hai cuốn sách đều được đông đảo độc giả đón nhận và tạo nên một xu hướng trong sáng tạo và xuất bản sách tranh lúc bấy giờ. Từ sau đó, năm nào Jimmy Liao cũng có sách mới ra mắt, sức sáng tạo mạnh mẽ.

Jimmy Liao được đánh giá là “không chỉ vẽ tranh mà còn sáng tác câu chuyện cảm động đồng hành với những bức tranh ấy”. Như tác phẩm “Nụ hôn từ biệt” chẳng hạn, câu chuyện thật giản dị nhưng chất chứa suy ngẫm phức tạp về cảm xúc cá nhân và quá trình trưởng thành vừa thầm lặng, vừa đau đớn.

Sách tranh trong cuốn Nụ hôn từ biệt.

Các nhân vật trong truyện tranh Jimmy Liao đều đời thường, thậm chí còn có những người yếu thế trong xã hội. Đó là chàng nhạc sĩ “sống không lấy gì làm sung túc” trong Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải, là cô gái mù trong Âm thanh của sắc màu, là hòn đá lặng lẽ trong Hòn đá xanh...

Những câu chuyện về họ khiến độc giả như tìm thấy một phần nào đó bóng dáng cuộc sống của mình. Những bức tranh nên thơ của Jimmy Liao thường mang một nỗi buồn dịu nhẹ, lắng đọng và những thông điệp gửi gắm sau mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện có thể giúp người đọc sưởi ấm tâm hồn. Chẳng thế mà Jimmy Liao được tôn vinh là họa sĩ tiên phong dòng sách tranh cảm xúc dành cho người lớn.

Năm 2003, Jimmy Liao lọt vào danh sách “55 nhân vật châu Á sáng tạo nhất” - do tạp chí Studio Voice bình chọn. Năm 2007, ông được kênh truyền hình Discovery bình chọn là một trong sáu nhân vật có ảnh hưởng nhất Đài Loan. Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành nhạc kịch, phim truyền hình, phim điện ảnh. Trong đó, phim hoạt hình A fish that smiled at me chuyển thể từ tác phẩm của ông đã đoạt giải Đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2006.

Tại Việt Nam, đã có một số tác phẩm của Jimmy Liao được giới thiệu đến độc giả: Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải, Âm thanh của sắc màu, Hòn đá xanh, Nụ hôn từ biệt, Ôi, tình yêu!, Đêm thẳm trời sao, Vầng trăng quên lãng. Trong đó, Ôi, tình yêu! có lẽ là cuốn sách sinh động và nhiều chữ hơn cả.