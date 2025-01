6 tác phẩm viết tay ấn tượng của các tác giả nổi tiếng

Nhiều tác giả nổi tiếng như J.K. Rowling, Vladimir Nabokov chọn cách viết tay để kết nối hơn với nhân vật và câu chuyện của mình, đồng thời tỉ mỉ hơn trong từng câu chữ.

Một số tiểu thuyết gia thích viết tay hơn, ngay cả trong thời đại kỹ thuật số, máy tính xách tay và phần mềm chiếm ưu thế trong việc viết lách, vì đây được coi là cách kể chuyện gần gũi và mang lại nhiều ý tưởng cho họ.

Dưới đây là 6 tác giả nổi tiếng đã chọn phương pháp viết lách truyền thống này khi tạo nên những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của họ - chứng tỏ khả năng sáng tạo không cần đến công nghệ.

Vladimir Nabokov - Lolita

Vladimir Nabokov, nổi tiếng với lối văn xuôi điêu luyện và cách kể chuyện phức tạp, đã viết tay nhiều tiểu thuyết nổi tiếng, trong đó có cuốn Lolita. Nabokov thường soạn các cảnh riêng lẻ trên từng trang giấy riêng, sau đó sắp xếp lại cấu trúc khi thấy phù hợp. Phương pháp này giúp ông linh hoạt và chính xác trong việc sáng tác các tác phẩm văn học của mình.

Quá trình viết tay tỉ mỉ đã giúp Nabokov chìm đắm trong từng từ, từng câu, góp phần tạo nên chất trữ tình cho văn xuôi của ông. Sự chú ý đến từng chi tiết và cấu trúc là đặc điểm nổi bật trong phong cách viết của Nabokov và việc viết tay đóng vai trò quan trọng trong quá trình đó.

J.K. Rowling - Harry Potter

J.K. Rowling, tác giả nổi tiếng toàn cầu của bộ truyện Harry Potter, đã viết tay phần lớn các cuốn sách mang tính biểu tượng của mình. Đặc biệt là trong những ngày đầu, khi cô ngồi trong quán cà phê viết kịch bản cho cuốn tiểu thuyết sau này trở thành một trong những bộ sách bán chạy nhất mọi thời đại.

Đối với Rowling, viết tay là một cách để kết nối nhiều hơn với các nhân vật và câu chuyện của cô, mang lại cảm giác tự do sáng tạo và linh hoạt. Những ghi chú và bản thảo ban đầu, được viết trên giấy, cho phép cô tiếp cận thô sơ và nguyên bản với thế giới phép thuật mà cô đã xây dựng từ đầu.

J.K. Rowling thường chọn ngồi viết tại các quán cà phê để tự do sáng tạo hơn. Ảnh: Reddit.

Tom Wolfe - Back to Blood

Tom Wolfe, một nhà báo và tác giả nổi tiếng với phong cách viết độc đáo và những miêu tả chi tiết về xã hội Mỹ. Wolfe đã chọn viết tay cuốn tiểu thuyết Back to Blood của mình. Nổi tiếng với những hiểu biết sâu sắc về các hiện tượng văn hóa, Wolfe ưa thích phương pháp sử dụng bút và giấy truyền thống vì nó giúp ông kiểm soát suy nghĩ của mình nhiều hơn.

Ông cho rằng việc đánh máy có cảm giác quá máy móc, trong khi viết bằng tay khiến tác phẩm trở nên sống động hơn và gắn kết với nhịp điệu của ngôn ngữ. Sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết và nhịp độ tường thuật trong Back to Blood được hưởng lợi từ quá trình có chủ ý và chu đáo này.

Joyce Carol Oates - Blonde

Joyce Carol Oates được biết đến với sự nghiệp viết văn khổng lồ, gồm nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận. Cuốn tiểu thuyết Blonde của bà, một cuộc khám phá hư cấu về cuộc đời của Marilyn Monroe, được viết tay.

Oates từ lâu đã là người ủng hộ phương pháp viết bằng bút, nhấn mạnh mối liên hệ vật lý giữa suy nghĩ và chữ viết. Đối với Oates, quá trình viết bằng tay cho phép bà nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực cảm xúc và tâm lý của các nhân vật của mình, vì bà nhận thấy tốc độ chậm cho phép câu chuyện phản ánh và có chiều sâu hơn.

Joyce Carol Oates là một trong những tác giả yêu thích sự chậm rãi của việc viết bằng tay các tác phẩm của mình. Ảnh: Infobae.

Andre Dubus III - Dirty Love

Andre Dubus III, tác giả người Mỹ rất được kính trọng, cũng chọn lối viết cổ điển, với tác phẩm đặc trưng là Dirty Love. Dubus từng chia sẻ việc viết tay đã làm tâm trí ông chậm lại như thế nào, giúp ông tập trung vào sự phức tạp trong cuộc đấu tranh nội tâm của các nhân vật.

Quá trình viết từng chữ cho phép ông kết nối với cốt lõi cảm xúc của câu chuyện Dirty Love khám phá các chủ đề về sự đau lòng, khao khát và những khiếm khuyết của con người. Đồng thời, hành động viết tay gần gũi được cho là đã nâng cao bản chất cá nhân sâu sắc trong văn xuôi của Dubus.

Joshua Ferris - To Rise Again at a Decent Hour

Joshua Ferris, tác giả cuốn tiểu thuyết lọt vào danh sách rút gọn của Giải Booker To Rise Again at a Decent Hour, cũng là một người ủng hộ việc viết tay. Ferris thừa nhận rằng ông viết tất cả bản thảo đầu tiên của mình. Ferris cảm thấy quá trình này làm ông chậm lại để suy nghĩ kỹ hơn về cách lựa chọn từ ngữ và cấu trúc của mình.

Trong To Rise Again at a Decent Hour, câu chuyện về một nha sĩ vật lộn với danh tính và cuộc sống hiện đại, phong cách có chủ ý và cách kể chuyện đầy sắc thái của Ferris có thể được hưởng lợi từ tốc độ phản ánh của lối viết tay.