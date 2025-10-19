Jennie tiếp tục gây chú ý

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jennie gây chú ý khi xuất hiện đầy táo bạo trong đêm diễn thuộc tour DEADLINE. Trang phục quần short và áo corset giúp nữ ca sĩ trở thành tâm điểm.

Mới đây, Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện với trang phục gợi cảm trong đêm diễn thuộc tour DEADLINE tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay khi các thành viên xuất hiện trên sân khấu, người hâm mộ nhận ra toàn bộ trang phục biểu diễn đều được thay đổi, trong đó Jennie gây ấn tượng mạnh với thiết kế quần short kết hợp áo corset gắn khoá kim loại và phần bra được tạo hình từ lông vũ. Bộ trang phục giúp tôn trọn đường nét cơ thể và mang đến cho Jennie vẻ ngoài gợi cảm, tự tin.

Hình ảnh và video ghi lại tiết mục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. “Mê mẩn với phong cách này”, “trang phục mới quá đẹp, Jennie làm bừng sáng”, “Jennie nóng bỏng quá!”... là một số bình luận của khán giả.

Jennie anh 1Jennie anh 2

Hình ảnh Jennie tại đêm diễn DEADLINE ở Đài Loan. Ảnh: @rubyjane11696.

Những năm qua, Jennie liên tục làm mới bản thân trong mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Cô không ngại thử nghiệm và kết hợp những phong cách mới, thay đổi linh hoạt để hình ảnh luôn mang đến cảm giác mới mẻ mỗi khi xuất hiện.

Jennie sinh năm 1996, là rapper chính kiêm giọng ca dẫn của BLACKPINK. Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, cô thử sức diễn xuất với vai Dyanne trong phim The Idol và mới phát hành album Ruby hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế, đạt doanh số triệu bản và giữ thứ hạng cao ở nhiều bảng xếp hạng.

Ngoài âm nhạc, Jennie là biểu tượng thời trang toàn cầu. Cô làm đại sứ Chanel từ năm 2019, góp phần tạo nên hình ảnh sang trọng xen lẫn năng động cho thương hiệu. Khi hợp tác cùng Calvin Klein, các bộ sưu tập gắn tên Jennie thường “cháy hàng” chỉ sau vài giây mở bán. Phong cách của cô đa dạng, linh hoạt từ nữ tính, cổ điển đến táo bạo, hiện đại.

Dù gặt hái nhiều thành công, Jennie cũng từng vướng tranh cãi. Năm 2024, cô bị chỉ trích vì hút vape trong vlog và phải lên tiếng xin lỗi. Trước đó, Jennie nhiều lần đối mặt bình luận tiêu cực về phong cách biểu diễn và trang phục. Tuy vậy, sức ảnh hưởng trong âm nhạc lẫn thời trang vẫn giúp cô duy trì vị thế hàng đầu tại Hàn Quốc.

