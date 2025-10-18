Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand

77 thí sinh Miss Grand International 2025 tranh tài trong chung kết tại Thái Lan. Hoa hậu Yến Nhi không được gọi tên vào top 22.

Tối 18/10, chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Thái Lan. Mở màn là phần đồng diễn của 77 thí sinh với trang phục ngắn đính kim sa. Các cô gái hô tên quốc gia và bản thân trên nền nhạc sôi động.

Danh sách top 22 được gọi tên sau đó, gồm: Philippines, Vương quốc Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Brazil, Tanzania, Thái Lan, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador, Ghana, Nhật Bản.

Đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Yến Nhi trượt top 22. Thông tin này khiến khán giả bàn luận. Như vậy, hai năm liên tiếp thí sinh Việt Nam bị loại sớm ở Miss Grand.

Các thí sinh top 22 bước vào vòng thi trình diễn bikini trước khi lộ diện top 10. Một số giải phụ được công bố gồm Trang phục dân tộc ấn tượng (Brazil, Ấn Độ, Thái Lan), Trang phục áo tắm đẹp nhất (Thái Lan), Thí sinh được bình chọn nhiều nhất (Colombia)...

Trước đó, Yến Nhi được xếp vào nhóm thí sinh có kỹ năng trình diễn khá tốt tại cuộc thi. Song, việc người đẹp bị loại sớm còn dựa vào nhiều yếu tố như ứng xử, giao tiếp ngoại ngữ, khả năng thuyết trình, bản lĩnh và mức độ ảnh hưởng.

So với các mùa giải trước, thí sinh Việt năm nay không được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Do đó, Yến Nhi mất cơ hội góp mặt trong top 22 và top 10 chung kết thông qua hình thức bình chọn ở hai giải Country's Power of the Year và Miss Popular Vote.

Miss Grand International 2025 khởi động từ ngày 29/9. Năm nay, các thí sinh được đánh giá có chất lượng đồng đều từ sắc vóc đến độ nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc thi vướng nhiều tranh cãi vì chủ tịch Nawat kêu gọi bình chọn bằng tiền mặt tại sân khấu ở bán kết. Bên cạnh đó, ông còn phát ngôn trên livestream rằng cô gái đăng quang phải bán được nhiều sản phẩm, có nhiều bình chọn. Không ít ý kiến cho rằng sân chơi sắc đẹp này ngày càng mất chất, bất ổn.