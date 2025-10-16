Người đẹp Nhật Bản gặp sự cố khi nhào lộn ở Miss Grand

Tại bán kết Miss Grand International 2025, người đẹp Nhật Bản tiếp tục sử dụng kỹ năng nhào lộn và gặp sự cố trong lúc trình diễn áo tắm.

Tối 15/10, bán kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Thái Lan. 77 thí sinh tranh tài thông qua hai vòng thi diễn áo tắm và dạ hội. Trong đó, khoảnh khắc của Erika Ishibashi (đại diện Nhật Bản) gặp sự cố trên sân khấu gây chú ý với khán giả.

Ở vòng thi áo tắm, Erika Ishibashi mặc đồ bơi một mảnh màu họa tiết xanh ngọc, cột tóc đuôi ngựa. Để tạo dấu ấn riêng biệt, đại diện Nhật Bản sử dụng kỹ năng nhào lộn như những phần thi trước. Tuy nhiên, trong lúc bật nhảy toàn thân, Ishibashi mất đà ở đầu gối, phải ngồi bệt xuống sân khấu. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tạo dáng trước camera.

Erika Ishibashi gặp sự cố trong lúc nhào lộn tại bán kết Miss Grand.

Cách xử lý tình huống của đại diện Nhật Bản nhận được nhiều lời khen trên diễn đàn sắc đẹp. Song, một vài ý kiến cho rằng việc cô liên tục nhào lộn ở các phần thi khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Erika Ishibashi năm nay 28 tuổi, mang hai dòng máu Nhật - Mỹ. Cô có 18 năm theo đuổi bộ môn thể dục dụng cụ và 10 năm học múa ballet, tap và jazz. Mục tiêu dài hạn của Erika là trở thành doanh nhân, xây dựng các chương trình cố vấn và mạng lưới hỗ trợ phụ nữ phát triển cả về cá nhân lẫn nghề nghiệp. Tại cuộc thi, Erika Ishibashi liên tục kết hợp năng khiếu nhào lộn ở các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, bikini. Nhờ vậy, cô tạo được ấn tượng với người hâm mộ Miss Grand.

So với các mùa giải trước, đại diện Nhật Bản năm nay sở hữu ngoại hình nóng bỏng, kỹ năng trình diễn hợp với tiêu chí cuộc thi.

Hiện, các cô gái đã hoàn thành hết các vòng thi phụ. Dàn thí sinh năm nay được đánh giá có chất lượng đồng đều, từ sắc vóc đến kỹ năng trình diễn. Những đại diện nổi bật gồm các đại diện như Philippines, Venezuela, Indonesia, Guatemala, Thái Lan, Tanzania.

Khép lại bán kết, thí sinh sẽ được nghỉ ngơi một ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết Miss Grand diễn ra vào 17/10. Các vòng thi như tài năng, thi áo tắm, phỏng vấn kín đều đã hoàn tất. Riêng hai giải thưởng gồm Country’s Power of the year và Miss Popular Vote vẫn đang được khán giả tích cực bình chọn thí sinh yêu thích. Hai thí sinh chiến thắng ở những giải phụ này sẽ giành được tấm vé lọt top 20 và 10 chung cuộc.