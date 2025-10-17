Cô gái đáng gờm nhất Hoa hậu Hòa bình 2025

Chung kết Miss Grand (Hoa hậu Hòa bình) diễn ra vào ngày 17/10 với sự tranh tài của 77 thí sinh. Họ sẽ lần lượt được gọi tên vào top 20, top 10 và top 5 để tìm ra người chiến thắng. Emma Tiglao đến từ Philippines thuộc danh sách thí sinh sáng giá nhất cho vương miện với ngoại hình nổi bật, kỹ năng ăn nói tốt. Cô hiện 31 tuổi, cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Tiglao có 280.000 người theo dõi trên Instagram, tạo được sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi. Sau các vòng thi, đại diện Philippines lọt top 8 Country's Power of the Year, top 15 thí sinh tài năng và top 10 Miss Popular Vote. Ảnh: @emmatiglao.