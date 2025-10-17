Cô gái đáng gờm nhất Hoa hậu Hòa bình 2025

Chung kết Miss Grand (Hoa hậu Hòa bình) diễn ra vào ngày 17/10 với sự tranh tài của 77 thí sinh. Họ sẽ lần lượt được gọi tên vào top 20, top 10 và top 5 để tìm ra người chiến thắng. Emma Tiglao đến từ Philippines thuộc danh sách thí sinh sáng giá nhất cho vương miện với ngoại hình nổi bật, kỹ năng ăn nói tốt. Cô hiện 31 tuổi, cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Tiglao có 280.000 người theo dõi trên Instagram, tạo được sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi. Sau các vòng thi, đại diện Philippines lọt top 8 Country's Power of the Year, top 15 thí sinh tài năng và top 10 Miss Popular Vote. Ảnh: @emmatiglao.
Nary Battikha đến từ Venezuela là ứng cử viên thứ hai được nhiều chuyên gia sắc đẹp nhận định sẽ có thành tích tốt. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, thân hình thon gọn cùng kỹ năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp. Battikha 30 tuổi, xuất thân từ gia đình kinh doanh. Trước khi thi nhan sắc, Nariman từng sang Mỹ để trau dồi tiếng Anh. Đại diện Venezuela sở hữu chiều cao nổi bật 1,8 m cùng vóc dáng chuẩn. Ở Miss Grand, Battikha đạt giải thưởng riêng của nhà tài trợ và lọt Top 20 Country's Power of the Year. Ảnh: @narybattikha
Ana-Sofia Lendl đến từ Guatemala liên tục được các chuyên gia sắc đẹp ưu ái dự đoán lọt top 2 chung cuộc. Hiện, người đẹp 28 tuổi đang là nhà báo và nhà thiết kế nội thất. Cô nói tiếng Anh lưu loát, ứng xử bình tĩnh. Ngoài ra, Lendl có phong thái trình diễn năng lượng tiệm cận với tiêu chí cuộc thi. Ở vòng phỏng vấn kín, người đẹp cho biết có khả năng chịu được áp lực "vương miện" nếu đăng quang. Ana-Sofia Lendl nói đã từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên có thể tự cân bằng được tâm trí. Ảnh: @ana_lendl.
Người đẹp Indonesia - Vina Sitorus thuộc danh sách thí sinh Châu Á được chú ý với khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Chân dài 26 tuổi đang là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản và nhà hoạt động xã hội hướng đến trao quyền cho phụ nữ. Cô lập nghiệp từ sớm, từng điều hành nhà hàng riêng, sản xuất nội dung số. Sitorus có sức ảnh hưởng lớn tại quê nhà, tài khoản cá nhân đạt 893.000 người theo dõi. Đại diện Indonesia được đánh giá là một trong những thí sinh hiếm hoi sở hữu đủ tiêu chí 4B (sắc đẹp, hình thể, trí tuệ và kinh doanh) ở cuộc thi. Ảnh: @vinaanggisitorus.
Thí sinh đến từ châu Phi có ngoại hình nổi bật là Beatrice Alex - đại diện Tanzania. Hiện tại, cô đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Miss Popular Vote với 16% bình chọn. Beatrice Alex năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật và Thiết kế tại Đại học Dar es Salaam. Cô là nhà hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại các cộng đồng khó khăn. Trong suốt cuộc thi, Alex được nhận xét có gu ăn mặc ấn tượng, sắc vóc gợi cảm đúng tiêu chí Miss Grand. Đại diện Tanzania còn lọt top 20 Country's Power of the Year và top 15 thí sinh tài năng. Ảnh: @iambeatricealex.
Đại diện nước chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat là một trong những thí sinh không giỏi tiếng Anh vẫn được đánh giá cao tại cuộc thi. Người đẹp 28 tuổi đang là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Puagpipat sở hữu chiều cao 1,7 m, cùng thân hình săn chắc và lối trình diễn chuyên nghiệp. Cô có tài khoản Instagram đạt 793.000 người theo dõi với sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại quê nhà. Tại cuộc thi, đại diện Thái Lan lọt top 15 tài năng và top 8 Country's Power of the Year. Ảnh: @gotchabell.
Laura Ramos - đại diện Colombia đang là người dẫn đầu bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote. Cô là kiến trúc sư, người mẫu và tay đua mô tô với trang cá nhân hơn 205.000 người theo dõi. Ramos có 12 năm tham gia hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực xã hội. Hiện, người đẹp là thành viên của LLF Foundation tại Mỹ, tổ chức tập trung hỗ trợ cộng đồng và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững. Với sắc vóc gợi cảm và sức ảnh hưởng nhờ lượt bình chọn, Ramos được dự đoán sẽ lọt top cao ở chung kết. Ảnh: @lauramosss.
Samantha Quenedit đến từ Ecuador. Cô năm nay 25 tuổi, cao 1,7 m, tốt nghiệp ngành Truyền thông, có bằng thạc sĩ về Múa và hiện là nhà sản xuất sự kiện. Trước đó, Samantha từng đoạt các danh hiệu Miss Teen Universe, Miss Teen Hispanic và đạt ngôi Á hậu 2 Miss Ecuador 2022. Hiện, cô hoạt động dự án dành cho giới trẻ mang tên “The Power of Movement”, hướng đến việc nâng cao sức khỏe tinh thần thông qua nghệ thuật múa. Ảnh: @samanthaquenedit_oficial.
Về phía thí sinh Việt Nam, Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu chiều cao 1,72 m cùng thần thái trình diễn tự tin. Tuy nhiên, trải qua nhiều vòng thi, Yến Nhi chưa được đánh giá cao ở khả năng nói tiếng Anh, thiếu tự tin khi phỏng vấn, thể hiện quan điểm cá nhân. Ngoài ra, lùm xùm vạ miệng trong lúc thi ảnh hưởng không nhỏ đến cô. Xét về khả năng lọt top 20, Yến Nhi vẫn có cơ hội nếu chiến thắng giải thưởng Country's Power of the Year do khán giả bình chọn. Gần nhất, video trình diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi đạt gần 40 triệu lượt xem trên TikTok của Miss Grand. Ảnh: @missgrandvnofficial.
