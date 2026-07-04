Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Jennie táo bạo

  • Thứ bảy, 4/7/2026 14:24 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Jennie gây chú ý với màn diễn solo trên Orange Stage. Tạo hình trang phục ren gợi cảm cùng vũ đạo giúp cô thành tâm điểm.

Tối 3/7, Jennie có buổi biểu diễn tại Roskilde Festival 2026 ở Đan Mạch. Thành viên BLACKPINK xuất hiện lúc 22h trên Orange Stage/Orange Scene, sân khấu biểu tượng của Roskilde Festival.

Sự xuất hiện của Jennie nhận được sự chú ý bởi đây là một trong những sân khấu solo nổi bật của nữ ca sĩ tại châu Âu. Roskilde Festival trước đó giới thiệu Jennie là nghệ sĩ K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí headline tại một festival ở Đan Mạch.

Trong set diễn, Jennie mang đến hình tượng sân khấu quyến rũ, cá tính và đậm màu sắc pop quốc tế. Nữ ca sĩ trình diễn loạt ca khúc solo như Filter, Mantra, Handlebars, ExtraL cùng một số bài hát được khán giả yêu thích. Cô còn giới thiệu thêm các ca khúc chưa phát hành như Heaven Little Less.

Jennie anh 1Jennie anh 2

Tạo hình gây chú ý của Jennie mới đây. Ảnh: @justinwang.

Tạo hình của Jennie là một trong những điểm được bàn luận nhiều sau đêm diễn. Trên sân khấu, cô diện set đồ ren đen gồm áo crop-top tay dài, bralette đồng điệu và quần ống loe. Thiết kế khoe eo và phom dáng ôm sát tạo nên hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn fancam ghi lại cảnh khu vực Orange Stage đông khán giả. Không ít bình luận khen Jennie có thần thái sân khấu tốt, kiểm soát biểu cảm linh hoạt và tạo hình phù hợp với tinh thần của set diễn. Outfit ren đen của cô cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn và fanpage quốc tế.

Roskilde Festival là một trong những lễ hội âm nhạc lớn và lâu đời tại Bắc Âu, được tổ chức thường niên ở Đan Mạch. Việc Jennie xuất hiện trên sân khấu chính của sự kiện không chỉ cho thấy sức hút quốc tế của thành viên BLACKPINK, mà còn đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình xây dựng hình ảnh nghệ sĩ solo toàn cầu của cô.

Jennie ra mắt công chúng năm 2016 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK dưới trướng YG Entertainment. Nhóm nhanh chóng vươn lên vị thế hàng đầu K-pop, sở hữu loạt bản hit toàn cầu và nhiều tour diễn quốc tế.

Năm 2018, Jennie debut solo với ca khúc Solo, ghi nhận thành tích cao trên các bảng xếp hạng và giúp cô khẳng định dấu ấn cá nhân ngoài hoạt động nhóm. Những năm gần đây, Jennie mở rộng hoạt động sang diễn xuất và các dự án cá nhân, duy trì sức hút ổn định trên thị trường giải trí quốc tế.

Ở giai đoạn hiện nay, Jennie duy trì song song hình ảnh biểu tượng thời trang toàn cầu. Dù vậy, cô cũng không ít lần vấp phải ý kiến trái chiều vì lựa chọn trang phục táo bạo, khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của thần tượng K-pop.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Fan vây kín đám cưới Taylor Swift

Hàng trăm người hâm mộ tập trung bên ngoài Madison Square Garden, bất chấp nắng nóng và mưa giông để theo dõi đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

2 giờ trước

Lisa bị nghi 'dao kéo'

Lisa tiếp tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Lý do là mới đây, cô xuất hiện với chiếc mũi khác lạ so với trước đây.

3 giờ trước

Sao phụ quen mặt của Châu Tinh Trì: 4 lần phá sản, vẫn được vợ ở bên

Nhiều biến cố từng xảy đến, nhưng có một điều trong cuộc đời nam diễn viên này chưa từng thay đổi.

4 giờ trước

Minh An

Jennie gợi cảm giải trí ca sĩ

Đọc tiếp

Sieu mau Anh Thu dap tra hinh anh

Siêu mẫu Anh Thư đáp trả

5 giờ trước 09:19 4/7/2026

0

Khi có ý kiến cho rằng The Face năm nay giống Got Talent, Anh Thư lên tiếng đáp trả. Cô cho biết các màn trình diễn tài năng chỉ là phần phụ để giám khảo hiểu hơn về thí sinh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý