Jennie táo bạo

Jennie gây chú ý với màn diễn solo trên Orange Stage. Tạo hình trang phục ren gợi cảm cùng vũ đạo giúp cô thành tâm điểm.

Tối 3/7, Jennie có buổi biểu diễn tại Roskilde Festival 2026 ở Đan Mạch. Thành viên BLACKPINK xuất hiện lúc 22h trên Orange Stage/Orange Scene, sân khấu biểu tượng của Roskilde Festival.

Sự xuất hiện của Jennie nhận được sự chú ý bởi đây là một trong những sân khấu solo nổi bật của nữ ca sĩ tại châu Âu. Roskilde Festival trước đó giới thiệu Jennie là nghệ sĩ K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí headline tại một festival ở Đan Mạch.

Trong set diễn, Jennie mang đến hình tượng sân khấu quyến rũ, cá tính và đậm màu sắc pop quốc tế. Nữ ca sĩ trình diễn loạt ca khúc solo như Filter, Mantra, Handlebars, ExtraL cùng một số bài hát được khán giả yêu thích. Cô còn giới thiệu thêm các ca khúc chưa phát hành như Heaven và Little Less.

Tạo hình gây chú ý của Jennie mới đây. Ảnh: @justinwang.

Tạo hình của Jennie là một trong những điểm được bàn luận nhiều sau đêm diễn. Trên sân khấu, cô diện set đồ ren đen gồm áo crop-top tay dài, bralette đồng điệu và quần ống loe. Thiết kế khoe eo và phom dáng ôm sát tạo nên hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn fancam ghi lại cảnh khu vực Orange Stage đông khán giả. Không ít bình luận khen Jennie có thần thái sân khấu tốt, kiểm soát biểu cảm linh hoạt và tạo hình phù hợp với tinh thần của set diễn. Outfit ren đen của cô cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn và fanpage quốc tế.

Roskilde Festival là một trong những lễ hội âm nhạc lớn và lâu đời tại Bắc Âu, được tổ chức thường niên ở Đan Mạch. Việc Jennie xuất hiện trên sân khấu chính của sự kiện không chỉ cho thấy sức hút quốc tế của thành viên BLACKPINK, mà còn đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình xây dựng hình ảnh nghệ sĩ solo toàn cầu của cô.

Jennie ra mắt công chúng năm 2016 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK dưới trướng YG Entertainment. Nhóm nhanh chóng vươn lên vị thế hàng đầu K-pop, sở hữu loạt bản hit toàn cầu và nhiều tour diễn quốc tế.

Năm 2018, Jennie debut solo với ca khúc Solo, ghi nhận thành tích cao trên các bảng xếp hạng và giúp cô khẳng định dấu ấn cá nhân ngoài hoạt động nhóm. Những năm gần đây, Jennie mở rộng hoạt động sang diễn xuất và các dự án cá nhân, duy trì sức hút ổn định trên thị trường giải trí quốc tế.

Ở giai đoạn hiện nay, Jennie duy trì song song hình ảnh biểu tượng thời trang toàn cầu. Dù vậy, cô cũng không ít lần vấp phải ý kiến trái chiều vì lựa chọn trang phục táo bạo, khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của thần tượng K-pop.