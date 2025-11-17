Jay Park cởi áo trình diễn, khoe cơ bắp ở TP.HCM

Ở ngày thứ hai WATERBOMB TP.HCM, Jay Park gây ấn tượng với màn cởi áo trình diễn và loạt động tác sexy.

Ngày thứ hai của lễ hội WATERBOMB TP.HCM 2025 khép lại bằng màn trình diễn của Jay Park. Vừa xuất hiện, anh nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Ban đầu, Jay Park chọn trang phục khá kín đáo, nhưng sau đó bất ngờ cởi áo, để lộ vóc dáng săn chắc. Những động tác vũ đạo sexy kết hợp thần thái tự tin của nam nghệ sĩ khiến khán giả hò reo phấn khích.

Trong phần trình diễn, Jay Park thể hiện loạt hit quen thuộc như MOMMAE, All I wanna do, My last và JOAH. Các đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh cởi áo nhanh chóng lan truyền và nhận nhiều tương tác trên mạng xã hội, với nhiều bình luận khen phong thái và năng lượng của nam nghệ sĩ.

Hình ảnh của Jay Park tại đêm diễn.

Jay Park sinh năm 1987, ra mắt trong nhóm nhạc 2PM. Không lâu sau khi ra mắt, Jay Park vướng tranh cãi và phải rời nhóm. Sau thời gian ở ẩn tại Mỹ, Jay Park trở lại Hàn Quốc phát triển sự nghiệp và nhanh chóng trở thành một trong những rapper hàng đầu của giới giải trí.

Bên cạnh đó, Jay Park có sự nghiệp kinh doanh thành công. Thương hiệu đồ uống của anh gây chú ý khi hợp tác với nhà mốt Diesel, cho ra mắt phiên bản có kiểu dáng trẻ trung, sành điệu. Năm 2023, anh từng đến Việt Nam trên cương vị ca sĩ kiêm CEO của công ty kinh doanh đồ uống.

Sau ngày đầu thuận lợi, WATERBOMB TP.HCM 2025 tiếp tục diễn ra chiều 16/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc. Ngày thứ hai quy tụ dàn nghệ sĩ đáng chú ý như Jay Park, EXID, Hwasa, B.I, Tóc Tiên, SOOBIN, Chi Pu, All(H)ours và Quang Hùng MasterD, thu hút đông đảo khán giả.