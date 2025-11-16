Thư Kỳ khó có con

Diễn viên cho biết từng nghỉ làm một năm, thử nhiều cách để thụ thai nhưng vẫn chưa có con.

Theo Sinchew, trong cuộc trò chuyện với MC Trịnh Du Linh mới đây, Thư Kỳ chia sẻ về cuộc sống, hôn nhân. Nữ diễn viên kể cô luôn khao khát có con và tìm đủ mọi cách nhưng may mắn chưa mỉm cười.

"Không phải tôi không muốn có con. Tôi luôn mong muốn nhưng không thể", cô nói. Thư Kỳ thậm chí từng nghỉ làm một năm để bồi bổ sức khỏe, nghỉ ngơi, tập luyện và áp dụng nhiều phương pháp để có thể mang thai. Song do tuổi tác, sức khỏe, cơ địa, vợ chồng cô vẫn chưa có tin vui.

Vợ chồng Thư Kỳ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cả hai hiện chưa có con. Ảnh: Sohu.

"Sau này, tôi nghĩ rằng con cái là món quà của Thượng đế. Nếu không có, đó cũng là số phận", diễn viên chia sẻ. Theo Thư Kỳ, trong trường hợp đã tìm đủ mọi phương cách mà vẫn không thể có con, vợ chồng cô sẽ nhận con nuôi.

Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân năm 2016 sau hai thập kỷ quen biết. Hôn nhân của họ hạnh phúc dù chưa có con.

Hồi tháng 4, Thư Kỳ bước sang tuổi 49. Nữ diễn viên có bữa tiệc ấm cúng với ông xã. Thời điểm đó, Thư Kỳ tâm sự: “Sinh nhật là lý do để tôi làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng khi đến một độ tuổi nhất định, yêu cầu trong cuộc sống ngày càng đơn giản”. Cô liệt kê 8 “sự hiểu biết” đúc kết qua năm tháng: Biết phản ánh về những khó khăn hàng ngày, trân trọng mọi người và mọi thứ, buông bỏ sự cố chấp khi không được đền đáp, ban phước, suy nghĩ từ góc nhìn của người khác, sống đơn giản không lo âu, chấp nhận may mắn và số phận, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm như Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc...