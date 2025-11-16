Meiko Nakao đột tử ở tuổi 29

Diễn viên Meiko Nakao ra đi đột ngột ở tuổi 29. Hiện nguyên nhân cô qua đời chưa được công bố.

Theo China Press, diễn viên Nhật Bản Meiko Nakao qua đời ở tuổi 29, chưa rõ nguyên nhân. Diễn viên Hibari Hijiri, bạn thân của Meiko Nakao, xác nhận thông tin nói trên.

Chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng Meiko Nakao trước đây, Hibari Hijiri viết: "Cậu đã bước vào hành trình dài và chìm trong giấc ngủ mà không bao giờ thức dậy nữa".

Hibari Hijiri cho biết với cô, Meiko Nakao giống như một cô em gái dễ thương. Trước đây, họ thường xuyên gặp gỡ hoặc tâm sự qua điện thoại. Song thời gian gần đây, cả hai ít liên lạc hơn do bận lịch trình cá nhân. Hibari Hijiri không ngờ người đồng nghiệp đáng mến của cô đã ra đi mãi mãi ở tuổi 29.

Meiko Nakao qua đời ở tuổi 29, chưa rõ nguyên nhân.

Khi nhận được tin dữ, Hibari Hijiri bàng hoàng và đau xót. Cô tự trách bản thân đã không quan tâm Meiko Nakao nhiều hơn.

"Cậu là người bạn rất quan trọng với tớ. Tớ thực sự rất quý mến, yêu thương cậu. Nếu tớ phát hiện được sự việc sớm hơn, bi kịch này có thể sẽ không xảy đến. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Mong cậu ra đi thanh thản", Hibari Hijiri nhắn nhủ người bạn quá cố.

Theo Ettoday, chuyên gia truyền thông Ichiken Kanshunshu đặt nghi vấn diễn viên 29 tuổi tự tử do gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Ichiken Kanshunshu bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Meiko Nakao.

"Có lẽ việc giữ sự ổn định về mặt tinh thần cho các nữ diễn viên là điều quan trọng, cần được quan tâm đúng mực. Tôi cầu mong Meiko Nakao ra đi thanh thản", chuyên gia bày tỏ.

Meiko Nakao sinh năm 1996, là diễn viên phim 18+ của Nhật Bản. Cô sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, khuôn mặt hài hòa. Cô bắt đầu đóng phim AV vào năm 2015, với nghệ danh là Aoyagi Hinata. Sau một thời gian, cô đổi nghệ danh thành NOA. Vào năm 2017, người đẹp chuyển sang hoạt động trong một công ty quản lý và sử dụng tên thật để quay phim. Meiko Nakao không sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Bài đăng cuối cùng của cô trên X là vào tháng 7/2023.