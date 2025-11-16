Han Sara khóc nức nở

Trong buổi fan meeting, Han Sara bật khóc khi nhắc lại hai năm ngừng hoạt động và áp lực lúc trở lại thị trường âm nhạc.

Mới đây, Han Sara tổ chức fan meeting tại TP.HCM, mở màn chuỗi sự kiện sinh nhật tuổi 25. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không gian thân mật với sự tham gia của người hâm mộ và những đồng nghiệp như Hoàng Duyên, Đào Tử A1J, Quang Đăng…

Trong chương trình, cô có dịp chia sẻ về hai năm tạm ngừng hoạt động âm nhạc, quá trình luyện tập trở lại và gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bật khóc trên sân khấu nhận được nhiều sự quan tâm.

“Không hiểu sao hồi đó cô đơn vậy. Không có nhiều người xung quanh như bây giờ. Có lần ở phòng tập bật nhạc thật to rồi khóc một mình vì không biết phải nói với ai”, Han Sara nói.

Bên cạnh đó, bố của Han Sara gửi video chúc mừng sinh nhật, động viên con từ Hàn Quốc. Ông cho biết đã lâu không gặp con gái và tiết lộ thời gian gần đây, khi mới trở lại sân khấu, Han Sara gặp không ít áp lực và vất vả. Dù vậy, ông bày tỏ sự tin tưởng và tự hào về hành trình làm nghề của con.

Han Sara và dàn khách mời trong fan meeting. Ảnh: BTC

Trước đó, Han Sara đã trải qua hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm. Cô nổi lên nhanh chóng với những bản hit chục triệu view như Đếm cừu, Tớ thích cậu... và trở thành cái tên được khán giả trẻ yêu thích.

Tuy nhiên, những sản phẩm sau đó lại ít được đón nhận. Chưa kể, việc tham gia nhiều gameshow khi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng xử khiến cô nhận không ít ý kiến trái chiều. Thời gian đó, Han Sara chia sẻ bản thân gặp nhiều vấn đề tâm lý.

Năm 2025,Han Sara đánh dấu sự trở lại với thị trường âm nhạc khi tham gia Em xinh "say hi" và ra mắt EP Unfrozen. Không còn những bản pop nhẹ nhàng, dễ thương trước đây, cô chuyển sang màu sắc âm nhạc đa dạng hơn, từ ballad đến các thử nghiệm kết hợp chất liệu dân gian - điện tử. Dù vẫn còn chi tiết cần cải thiện, hướng đi mới cho thấy nỗ lực thay đổi của nữ ca sĩ.