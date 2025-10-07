Jang Won Young đẹp như búp bê

Jang Won Young gây chú ý tại show thời trang nhờ vẻ ngoài trong trẻo, gợi cảm. Hình ảnh của cô nhận được nhiều thảo luận trên mạng xã hội.

Mới đây, Jang Won Young thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và người hâm mộ khi xuất hiện tại show Miu Miu Xuân/Hè 2026, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris (Paris Fashion Week).

Tại sự kiện, Jang Won Young lựa chọn thiết kế đầm hai dây màu xanh tro nhạt, điểm nhấn là phần cúp ngực và chi tiết nhún eo nhẹ giúp tôn lên đường nét cơ thể. Cô kết hợp trang phục với chuỗi vòng cổ ngọc trai và túi xách da đen bóng của Miu Miu.

Nữ thần tượng 20 tuổi toát lên vẻ đẹp gợi cảm, trong trẻo. Trên mạng xã hội, những hình ảnh của Jang Won Young lan truyền nhanh chóng, nhận được hàng chục nghìn tương tác chỉ trong vài giờ.

Hình ảnh Jang Won Young tại show Miu Miu. Ảnh: Broivn, DaisyLnn.

Vào buổi sáng cùng ngày, Jang Won Young cũng đăng tải hình ảnh trên tài khoản Instagram cá nhân kèm chú thích: “Bay đến Paris vào chủ nhật”. Trong ảnh, cô diện áo cúp ngực phối áo khoác denim xanh nhạt cá tính. Loạt ảnh nhận được hơn 1 triệu lượt "thích". Nữ nghệ sĩ được truyền thông quốc tế ghi nhận là một trong những khách mời nổi bật tại show năm nay.

Jang Won Young, sinh năm 2004, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ thần tượng trẻ Hàn Quốc, đồng thời được mệnh danh là “nàng thơ quảng cáo”.

Cô nổi tiếng từ chương trình Produce 48, sau đó thành công giành vị trí số 1 và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau khi IZ*ONE tan rã, Won Young ra mắt trong nhóm nhạc IVE.

Hình ảnh trước đó được cô đăng trên trang cá nhân.

Với tổng cộng khoảng 19 thương hiệu hợp tác, cô là nữ thần tượng thế hệ 4 sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo nhất. Bên cạnh các thương hiệu quốc tế như Tommy Hilfiger, Miu Miu, cô còn là gương mặt đại diện quen thuộc của nhiều nhãn hàng trong nước, trải rộng từ thời trang, công nghệ, thực phẩm đến đồ gia dụng.