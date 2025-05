Jack thay đổi diện mạo

Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu mới đây với diện mạo khác lạ, để tóc dài. Anh trình diễn một số ca khúc làm nên tên tuổi như "Hồng nhan", "Thiên lý ơi".

Khoảng vài tháng trở lại đây, Jack gần như "ở ẩn", không có hoạt động âm nhạc mới. Tối 30/4, nam ca sĩ gây chú ý khi trở lại sân khấu, biểu diễn ở một chương trình tại Bắc Ninh.

Jack xuất hiện trên sân khấu với diện mạo khác lạ. Anh để kiểu tóc dài lãng tử nhuộm màu vàng bạch kim, mặc áo sơ mi lụa cổ trễ và đi giày đế cao. Nam ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của mình như Hồng nhan, Thiên lý ơi… Màn trình diễn của Jack được khán giả hưởng ứng. Anh cũng tích cực giao lưu với người hâm mộ bên dưới sân khấu.

Jack trình diễn trên sân khấu tại Bắc Ninh. Ảnh: FBNV.

Trước đó, một số đoạn clip ghi lại cảnh Jack tham gia tổng duyệt cho buổi diễn cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Anh mặc áo cờ đỏ sao vàng, quần jeans, búi tóc cao.

Việc Jack trở lại với hình ảnh mới thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận. Anh được nhận xét hát live ổn định hơn, mang tới các bản phối mới lạ tai. Hồng nhan vốn là ca khúc giúp Jack nổi tiếng, nhưng anh từng không diễn bản hit này một thời gian dài do ồn ào. Do đó, màn trở lại này được chú ý. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều về Jack sau bê bối đời tư.

Jack sinh năm 1997, nổi tiếng từ bài hát Hồng nhan và sau đó ra mắt nhiều ca khúc kết hợp cùng K-ICM như Bạc phận, Sóng gió… Sau đó, bộ đôi tan rã. Tháng 8/2021, ồn ào giữa Jack và Thiên An - bạn diễn của nam ca sĩ trong nhiều MV - nổ ra. Khi đó, Thiên An thông báo có con gái với Jack. Jack lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An và công khai xin lỗi.