Phim của Ma Dong Seok gây sốt

Bom tấn hành động trừ tà "Holy Night: Demon Hunters" vừa có màn ra mắt ấn tượng ở phòng vé Hàn Quốc. Thành tích phim áp đảo dàn đối thủ trình làng cùng thời điểm.

Theo tờ Sports Chosun, bộ phim hành động Holy Night: Demon Hunters vừa có màn chào sân thành công ở thị trường Hàn Quốc, giành ngôi vương phòng vé ngay trong ngày đầu tiên công chiếu (30/4). Theo thống kê từ hệ thống quản lý vé toàn quốc, phim đã thu hút hơn 117.000 lượt khán giả trong ngày mở màn, nâng tổng số người xem tích lũy lên 121.321, vượt xa các đối thủ ra rạp cùng thời điểm.

Đây cũng là thành tích mở màn vượt trội so với nhiều dự án bom tấn khác trong năm như Hitman 2 (100.621), The Match (91.471) hay Opposition Party (85.659). Với tình hình phòng vé hiện tại, bộ phim có Ma Dong Seok được giới quan sát dự đoán sẽ càn quét phòng vé xứ kim chi trong kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5.

Trong bối cảnh rạp Hàn đang bị cạnh tranh bởi hàng loạt dự án nội địa lẫn quốc tế, với nhiều cái tên sừng sỏ cùng công chiếu như Thunderbolts, The Peach hay Minecraft: The Movie, Holy Night: Demon Hunters vẫn thu hút đông đảo khán giả nhờ dàn diễn viên thực lực và cốt truyện hấp dẫn, giàu tính giải trí. Sau ngày chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận phản hồi khá tích cực về chất lượng.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám xứ Hàn. Ảnh: IMDb.

“Lần đầu thấy ác quỷ bị đánh mà thấy tội”, “Cứ có Ma Dong Seok là đảm bảo giải trí”, “Hài hước, hành động mãn nhãn, đúng kiểu dopamine nổ tung”, “Đấm đá đã mắt, diễn xuất của Jung Ji So khiến tôi nổi da gà”… là một số bình luận của khán giả trên mạng xã hội.

Holy Night: Demon Hunters thuộc dòng occult action (hành động - trừ tà), kể về nhóm “thanh trừng bóng tối” gồm Ba-u (Ma Dong Seok), Sharon (Seohyun) và Kim Gun (Lee David) - những người sở hữu năng lực đặc biệt chuyên săn lùng và tiêu diệt các thế lực tà ác gieo rắc hỗn loạn trong thành phố. Phim do đạo diễn Lim Dae Hee chỉ đạo, quy tụ dàn sao đình đám.

Theo truyền thông xứ Hàn, bộ phim tiếp tục củng cố vị thế của Ma Dong Seok như một "ông hoàng phòng vé", khi sở hữu chuỗi phim gây sốt đều đặn qua từng năm. Sau chuỗi thành công của The Outlaws 2 (2022), The Outlaws 3 (2023) và The Outlaws 4 (2024), nam diễn viên dự kiến sẽ dắt túi thêm 1 bom tấn hành động có doanh thu ấn tượng năm nay.