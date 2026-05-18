Israel tấn công và bắt giữ hơn 50 tàu nhân đạo cứu trợ Dải Gaza

Hải quân Israel đã tấn công và bắt giữ khoảng 100 nhà hoạt động thuộc Hạm đội nhân đạo Global Sumud ngay trên vùng biển quốc tế thuộc Địa Trung Hải.

Israel tấn công hàng chục tàu nhân đạo cứ trợ Dải Gaza Hải quân Israel ngày 18/5 đã tấn công và chặn bắt hạm đội tàu chở các nhà hoạt động từ Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng về Dải Gaza. Các đặc nhiệm nước này đã khống chế các thành viên và đưa vào một "nhà tù nổi" nhằm duy trì nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đường biển.

Nhật báo Yedioth Ahronoth của Israel ngày 18/5 đưa tin, các binh sĩ hai tàu Israel đã bị ghi hình khi đang áp sát một trong những con tàu hướng về Dải Gaza.

Tờ báo này cho biết thêm, quân đội Israel đã khống chế các nhà hoạt động và chuyển họ sang một tàu hải quân được ví như "nhà tù nổi", trước khi áp giải về cảng Ashdod.

Cùng thời điểm, Hạm đội Global Sumud ra tuyên bố xác nhận các tàu chiến đang tiếp cận: "Chúng tôi đang đặt trong tình trạng báo động cao khi tiếp tục tiến về Gaza và quyết không lùi bước trước các hành vi đe dọa".

Bà Aycin Kantoglu, thành viên Hội đồng quản trị Hạm đội Global Sumud, tuyên bố trong một video: "Các nhà hoạt động đang thực hiện một chiến dịch dân sự phi bạo lực nhằm mở hành lang nhân đạo cho một dân tộc đang phải gánh chịu nạn diệt chủng. Họ không phạm bất kỳ tội danh nào để bị bắt giữ. Do đó, hành vi can thiệp này hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế và không phù hợp với lương tri con người".

Vụ chặn bắt diễn ra 4 ngày sau khi đoàn tàu gồm 52 chiếc khởi hành từ Marmaris (Thổ Nhĩ Kỳ) để hướng về Gaza.

Sau cuộc họp an ninh do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì nhằm phê duyệt chiến dịch, các đặc nhiệm hải quân thuộc đơn vị Shayetet 13 đã dẫn đầu mũi tấn công đổ bộ lên tàu. Lực lượng này cũng chuẩn bị sẵn một "buồng giam nổi" được thiết kế đặc biệt để tạm giữ các nhà hoạt động.

Hình ảnh phát trực tiếp từ hạm đội cho thấy các binh sĩ hải quân Israel đang lần lượt leo lên các con tàu.

Trên mạng xã hội X, Hạm đội Global Sumud tuyên bố: "Các tàu quân sự đang chặn đánh hạm đội của chúng tôi. Lực lượng chiếm đóng đang đổ bộ lên chiếc tàu đầu tiên ngay giữa ban ngày".

"Chúng tôi yêu cầu một lộ trình an toàn cho sứ mệnh nhân đạo hợp pháp và phi bạo lực này. Các chính phủ cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn hành vi cướp biển bất hợp pháp nói trên, vốn nhằm duy trì cuộc phong tỏa mang tính diệt chủng của Israel đối với Gaza. Việc chấp nhận bạo lực của lực lượng chiếm đóng như một điều bình thường là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta", hạm đội nhấn mạnh thêm.

Trước đó, vào đêm 29/4, Sứ mệnh Mùa xuân năm 2026 của hạm đội này từng bị chặn ngoài khơi đảo Crete. Lực lượng Israel khi đó đã bắt giữ 177 nhà hoạt động tại vùng biển quốc tế, cách Gaza khoảng 600 hải lý và cách hải phận Hy Lạp vài dặm.

Một chiến dịch tương tự cũng từng được thực hiện vào tháng 8/2025 nhằm vào hạm đội hơn 40 tàu chở trên 500 nhà hoạt động từ hơn 44 quốc gia.

Bộ Ngoại giao Israel đã ra tuyên bố bằng văn bản khẳng định nước này sẽ không cho phép bất kỳ hành vi nào phá vỡ lệnh phong tỏa đường biển, đồng thời yêu cầu các tàu trong hạm đội lập tức thay đổi lộ trình.