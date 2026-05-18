Người Iran xuống đường, tuyên bố sẵn sàng chiến đấu

Trước đe dọa từ Mỹ về việc gia tăng tấn công nếu dự thảo hòa bình đổ vỡ, người dân Iran bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản chiến sự.

Truyền hình Iran đẩy mạnh nội dung quân sự trong bối cảnh người dân được kêu gọi xuống đường diễu hành mỗi tối để thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ. Ảnh: Reuters.

Những ngày này, mỗi khi màn đêm buông xuống ở thủ đô Tehran của Iran, hàng nghìn người Iran lại đổ xuống đường tham gia các cuộc tuần hành do chính quyền kêu gọi nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho chính phủ trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel.

Gần quảng trường Tajrish, biển cờ Iran diễu hành trên đường phố. Các quầy hàng rong bán trà, đồ lưu niệm thể hiện tình yêu nước cho đám đông.

Những cuộc diễu hành diễn ra gần như mỗi tối để hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong xung đột Iran leo thang, nguy cơ giao tranh tái bùng phát hiện ở mức cao.

“Hãy nhớ rằng thời gian không còn nhiều, họ nên hành động nhanh lên, nếu không sẽ chẳng còn gì cả”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social trong ngày 18/5, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Iran rơi vào bế tắc.

Khi khả năng Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran ngày càng tăng cao, nhiều người Iran chia sẻ với CNN rằng họ cũng nghĩ xung đột sẽ sớm tái diễn.

Trong những ngày gần đây, chính quyền Iran còn tổ chức nhiều ki-ốt nhỏ chuyên huấn luyện kỹ năng sử dụng súng cho người dân. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy giới chức Iran đang chuẩn bị tâm lý cho người dân trước nguy cơ xung đột tái diễn.

Nhiều người dân được ghi nhận tham gia học cách tháo lắp và sử dụng súng trường tấn công dưới sự hướng dẫn của quân nhân. Ảnh: Masoud Vaez.

Lời kêu gọi chuẩn bị chiến đấu cũng xuất hiện dày đặc trên truyền hình nhà nước Iran, các chương trình xoay quanh đề tài quân sự được đẩy mạnh. Các quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được mời tham gia các chương trình để dạy người dân cách sử dụng súng thông qua sóng truyền hình.

Trong bối cảnh chính quyền và người dân Iran chuẩn bị tâm lý cho việc chiến sự nối lại, cuộc sống tại Tehran vẫn có những góc tĩnh lặng bất ngờ.

Ngay gần khu vực tuần hành ở quảng trường Tajrish, trong một công viên yên tĩnh, người dân vẫn đi dạo quanh các quầy sách ngoài trời, dừng chân uống trà và trò chuyện.