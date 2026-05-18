Israel tấn công và bắt giữ hạm đội nhân đạo Global Sumud

Hải quân nước Israel đã tấn công và bắt giữ Hạm đội nhân đạo Global Sumud ngay trên vùng biển quốc tế thuộc Địa Trung Hải.

Một bức ảnh ghép cho thấy khoảnh khắc các binh lính Israel can thiệp vào Hạm đội Global Sumud trong vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải ngày 18/5. Ảnh: Hạm đội Global Sumud/HO.

Nhật báo Yedioth Ahronoth của Israel ngày 18/5 đưa tin, các binh sĩ nước này đã bị ghi hình khi đang áp sát một trong những con tàu hướng về Dải Gaza. Tờ báo này cho biết thêm, quân đội Israel đã khống chế các nhà hoạt động và chuyển họ sang một tàu hải quân được ví như "nhà tù nổi", trước khi áp giải về cảng Ashdod.

Cùng thời điểm, Hạm đội Global Sumud ra tuyên bố xác nhận các tàu chiến đang tiếp cận: "Chúng tôi đang đặt trong tình trạng báo động cao khi tiếp tục tiến về Gaza và quyết không lùi bước trước các hành vi đe dọa".

Vụ chặn bắt diễn ra 4 ngày sau khi đoàn tàu gồm 54 đến 57 chiếc khởi hành từ Marmaris (Thổ Nhĩ Kỳ) để hướng về Gaza.

Sau cuộc họp an ninh do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì nhằm phê duyệt chiến dịch, các đặc nhiệm hải quân thuộc đơn vị Shayetet 13 đã dẫn đầu mũi tấn công đổ bộ lên tàu. Lực lượng này cũng chuẩn bị sẵn một “buồng giam nổi” được thiết kế đặc biệt để tạm giữ các nhà hoạt động.

Hình ảnh phát trực tiếp từ hạm đội cho thấy các binh sĩ hải quân Israel đang lần lượt leo lên các con tàu.

Trên mạng xã hội X, Hạm đội Global Sumud tuyên bố: "Các tàu quân sự đang chặn đánh hạm đội của chúng tôi. Lực lượng chiếm đóng đang đổ bộ lên chiếc tàu đầu tiên ngay giữa ban ngày".

"Chúng tôi yêu cầu một lộ trình an toàn cho sứ mệnh nhân đạo hợp pháp và phi bạo lực này. Các chính phủ cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn hành vi cướp biển bất hợp pháp nói trên, vốn nhằm duy trì cuộc phong tỏa mang tính diệt chủng của Israel đối với Gaza. Việc chấp nhận bạo lực của lực lượng chiếm đóng như một điều bình thường là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta", hạm đội nhấn mạnh thêm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Israel đã ra tuyên bố bằng văn bản khẳng định nước này sẽ không cho phép bất kỳ hành vi nào phá vỡ lệnh phong tỏa đường biển, đồng thời yêu cầu các tàu trong hạm đội lập tức thay đổi lộ trình.