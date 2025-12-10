Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel dồn dập không kích Lebanon

  • Thứ tư, 10/12/2025 07:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Israel liên tiếp oanh kích miền nam Lebanon, phá hủy nhiều mục tiêu Hezbollah và khiến lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ đứng trước nguy cơ tan vỡ khi căng thẳng leo thang từng ngày.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel sau lệnh sơ tán của quân đội Israel, tại Tayr Debba, miền nam Lebanon vào tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Lebanon cho hay quân đội Israel đêm 8/12 (giờ địa phương) đã liên tiếp không kích nhiều khu vực ở miền nam nước này, gây hư hại một số nhà dân, trong bối cảnh dư luận Lebanon phẫn nộ trước tình trạng Israel thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được với Hezbollah từ năm ngoái, Al Jazeera cho biết.

Theo Hãng tin Quốc gia Lebanon (NNA), các đợt không kích nhắm vào núi Safi, thị trấn Jbaa, thung lũng Zefta và khu vực giữa Azza và Rumin Arki. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Trong thông báo đăng trên X, quân đội Israel nói đã phá hủy nhiều địa điểm được cho là có liên hệ với Hezbollah, trong đó có cơ sở huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Radwan. Một số tòa nhà và bệ phóng rocket cũng bị không kích.

Đợt tấn công mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Israel và Lebanon cử các phái đoàn dân sự tham gia ủy ban quân sự giám sát lệnh ngừng bắn - bước đi đáp ứng yêu cầu kéo dài hàng tháng của Mỹ nhằm thúc đẩy hai bên mở rộng đối thoại.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm 6/12 khẳng định nước này “đã chọn con đường đàm phán với Israel” với mục tiêu chấm dứt các cuộc tấn công kéo dài của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

Lệnh ngừng bắn do Washington bảo trợ vào năm 2024 đã chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, Israel vẫn tiến hành không kích Lebanon gần như hàng ngày.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố tháng 11 cho biết ít nhất 127 dân thường, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Quan chức LHQ cảnh báo các vụ tấn công có thể “cấu thành tội ác chiến tranh”.

Căng thẳng leo thang mạnh tuần trước khi Israel oanh kích khu vực ngoại ô phía nam Beirut, sát hại chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah, Haytham Ali Tabtabai. Nhóm vũ trang này, vốn suy yếu sau cuộc xung đột năm ngoái, đến nay vẫn chưa đáp trả.

Israel cáo buộc Lebanon không làm đủ để buộc Hezbollah giải giáp trên toàn lãnh thổ - điều chính phủ Lebanon bác bỏ. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết nước này muốn cơ chế giám sát ngừng bắn đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc xác minh cáo buộc Hezbollah tái vũ trang và ghi nhận hoạt động của quân đội Lebanon trong việc tháo dỡ hạ tầng quân sự của nhóm.

Khi được hỏi liệu Lebanon có chấp nhận lực lượng Mỹ và Pháp hiện diện dưới vai trò giám sát hay không, ông Salam trả lời: “Dĩ nhiên”.

Việc Israel liên tục không kích làm dấy lên lo ngại rằng chiến dịch quân sự của họ có thể còn mở rộng. Hezbollah khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí chừng nào Israel vẫn tấn công lãnh thổ Lebanon và tiếp tục chiếm đóng năm điểm ở miền nam nước này.

Israel không rút quân khỏi Gaza, dân thường Palestine vẫn thiệt mạng

Tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir khẳng định “đường vàng” là ranh giới mới nằm bên trong lãnh thổ Gaza, binh sĩ Israel sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát theo đường biên giới này.

25:1530 hôm qua

Israel - Hamas sẵn sàng kịch bản cho giai đoạn 2

Giới chức Hamas tuyên bố sẵn sàng thảo luận việc “đóng băng hoặc cất giữ” vũ khí, trong khi Israel khẳng định giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn phải bao gồm giải giáp toàn diện.

06:58 8/12/2025

Lo ngại Israel đẩy người dân Palestine khỏi Gaza

Hai nhà trung gian hòa giải gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác ngày 5/12 ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về việc Israel tuyên bố sẽ mở một chiều cửa khẩu Rafah cho người Palestine rời khỏi Dải Gaza.

06:49 6/12/2025

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Israel Israel Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Lebanon không kích Hezbollah lệnh ngừng bắn

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Trieu Tien phong nhieu dan phao co tam ban xa hinh anh

Triều Tiên phóng nhiều đạn pháo có tầm bắn xa

38 phút trước 08:43 10/12/2025

0

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng.

Ong Trump noi chau Au 'yeu duoi va suy tan' hinh anh

Ông Trump nói châu Âu 'yếu đuối và suy tàn'

53 phút trước 08:28 10/12/2025

0

Những nhận xét gay gắt của ông Trump về lãnh đạo châu Âu, vấn đề di cư và chiến sự Ukraine đang khoét sâu những bất đồng trong mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Vang va co phieu My buoc vao lan ranh 'bong bong' hinh anh

Vàng và cổ phiếu Mỹ bước vào lằn ranh 'bong bóng'

2 giờ trước 07:18 10/12/2025

0

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo nhà đầu tư cá nhân đang góp phần đẩy giá vàng và cổ phiếu Mỹ vào vùng “bong bóng”, làm gia tăng nguy cơ điều chỉnh mạnh trên thị trường.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý