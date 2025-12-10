Israel dồn dập không kích Lebanon

Israel liên tiếp oanh kích miền nam Lebanon, phá hủy nhiều mục tiêu Hezbollah và khiến lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ đứng trước nguy cơ tan vỡ khi căng thẳng leo thang từng ngày.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel sau lệnh sơ tán của quân đội Israel, tại Tayr Debba, miền nam Lebanon vào tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Lebanon cho hay quân đội Israel đêm 8/12 (giờ địa phương) đã liên tiếp không kích nhiều khu vực ở miền nam nước này, gây hư hại một số nhà dân, trong bối cảnh dư luận Lebanon phẫn nộ trước tình trạng Israel thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được với Hezbollah từ năm ngoái, Al Jazeera cho biết.

Theo Hãng tin Quốc gia Lebanon (NNA), các đợt không kích nhắm vào núi Safi, thị trấn Jbaa, thung lũng Zefta và khu vực giữa Azza và Rumin Arki. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Trong thông báo đăng trên X, quân đội Israel nói đã phá hủy nhiều địa điểm được cho là có liên hệ với Hezbollah, trong đó có cơ sở huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Radwan. Một số tòa nhà và bệ phóng rocket cũng bị không kích.

Đợt tấn công mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Israel và Lebanon cử các phái đoàn dân sự tham gia ủy ban quân sự giám sát lệnh ngừng bắn - bước đi đáp ứng yêu cầu kéo dài hàng tháng của Mỹ nhằm thúc đẩy hai bên mở rộng đối thoại.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm 6/12 khẳng định nước này “đã chọn con đường đàm phán với Israel” với mục tiêu chấm dứt các cuộc tấn công kéo dài của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

Lệnh ngừng bắn do Washington bảo trợ vào năm 2024 đã chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, Israel vẫn tiến hành không kích Lebanon gần như hàng ngày.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố tháng 11 cho biết ít nhất 127 dân thường, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Quan chức LHQ cảnh báo các vụ tấn công có thể “cấu thành tội ác chiến tranh”.

Căng thẳng leo thang mạnh tuần trước khi Israel oanh kích khu vực ngoại ô phía nam Beirut, sát hại chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah, Haytham Ali Tabtabai. Nhóm vũ trang này, vốn suy yếu sau cuộc xung đột năm ngoái, đến nay vẫn chưa đáp trả.

Israel cáo buộc Lebanon không làm đủ để buộc Hezbollah giải giáp trên toàn lãnh thổ - điều chính phủ Lebanon bác bỏ. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết nước này muốn cơ chế giám sát ngừng bắn đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc xác minh cáo buộc Hezbollah tái vũ trang và ghi nhận hoạt động của quân đội Lebanon trong việc tháo dỡ hạ tầng quân sự của nhóm.

Khi được hỏi liệu Lebanon có chấp nhận lực lượng Mỹ và Pháp hiện diện dưới vai trò giám sát hay không, ông Salam trả lời: “Dĩ nhiên”.

Việc Israel liên tục không kích làm dấy lên lo ngại rằng chiến dịch quân sự của họ có thể còn mở rộng. Hezbollah khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí chừng nào Israel vẫn tấn công lãnh thổ Lebanon và tiếp tục chiếm đóng năm điểm ở miền nam nước này.