Israel dọa mở rộng tấn công tại Lebanon

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc chính quyền Beirut chậm trễ trong việc giải giáp lực lượng vũ trang thân Iran, một ngày sau vụ không kích khiến bốn người thiệt mạng.

Khung cảnh khói bay mù mịt ở miền Nam Lebanon, gần biên giới Israel vào ngày 2/11. Ảnh: Reuters.

Ngày 2/11, Israel cảnh báo sẽ tăng cường các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, chỉ một ngày sau khi Bộ Y tế Lebanon cho biết 4 người đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel, theo Guardian.

Dù lệnh ngừng bắn được ký kết từ tháng 11/2024, quân đội Israel vẫn duy trì hiện diện tại năm khu vực ở miền Nam Lebanon và thường xuyên tiến hành không kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cáo buộc chính phủ Lebanon “trì hoãn việc thực thi cam kết giải giáp Hezbollah”.

Ông tuyên bố: “Hezbollah đang đùa với lửa, còn tổng thống Lebanon thì chần chừ. Cam kết của chính phủ Lebanon về việc giải giáp Hezbollah và rút lực lượng này khỏi miền Nam phải được thực hiện. Israel sẽ tiếp tục và thậm chí gia tăng các biện pháp trấn áp. Chúng tôi sẽ không để người dân miền Bắc phải sống trong đe dọa”.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành một vụ không kích ban đêm ở miền Nam Lebanon, tiêu diệt bốn thành viên của lực lượng đặc nhiệm Radwan - đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah.

Theo quân đội Israel, vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kfar Reman đã loại bỏ “trưởng bộ phận hậu cần” của đơn vị này, người bị cáo buộc liên quan đến hoạt động vận chuyển vũ khí và “nỗ lực khôi phục hạ tầng khủng bố” ở miền Nam Lebanon. Ba người còn lại cũng là thành viên Radwan, bị cho là đã vi phạm lệnh ngừng bắn.

Truyền thông Lebanon xác định 4 người thiệt mạng gồm Jawad Jaber, Hadi Hamid, Abdullah Kahil và Muhammad Kahil.

Khói và lửa bốc lên sau các đợt không kích của Israel nhằm vào mục tiêu được cho là của Hezbollah tại Al-Mahmoudiya, miền Nam Lebanon, trong hình ảnh trích từ video Israel công bố ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Hezbollah - lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn - đã suy yếu nghiêm trọng sau hơn một năm giao tranh với Israel nhưng vẫn duy trì sức mạnh vũ trang và nguồn tài chính đáng kể. Tháng 9/2024, Israel đã tiêu diệt thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah cùng nhiều nhân vật cấp cao khác trong suốt chiến dịch quân sự.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 11/2024, Lebanon cam kết chỉ cho phép lực lượng an ninh quốc gia mang vũ khí, đồng nghĩa với việc giải giáp hoàn toàn Hezbollah.

Từ đó đến nay, Beirut liên tục chịu sức ép từ Mỹ, Saudi Arabia và các đối thủ chính trị trong nước của Hezbollah yêu cầu thực thi cam kết này. Theo nguồn tin quân đội Lebanon do Reuters dẫn lại, lực lượng an ninh đã phá hủy nhiều kho vũ khí của Hezbollah đến mức “hết cả thuốc nổ” để tiếp tục làm nhiệm vụ. Tuy vậy, quân đội vẫn phải duy trì thế cân bằng mong manh, tránh làm bùng phát căng thẳng nội chiến.

Dù tuyên bố tuân thủ lệnh ngừng bắn, Hezbollah vẫn cảnh báo điều khoản giải giáp chỉ áp dụng tại miền Nam Lebanon, và bóng gió khả năng tái chiến nếu Israel mở rộng hành động quân sự.

Hôm 30/10, lực lượng bộ binh Israel tiếp tục mở một cuộc đột kích mới ở miền Nam Lebanon, khiến Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ra lệnh cho quân đội “đáp trả mọi hành động xâm nhập”.

Trước đó, ông Aoun từng kêu gọi nối lại đàm phán với Israel giữa tháng 10 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp trung gian đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tuy nhiên, sau đó ông cáo buộc Israel “đáp lại thiện chí bằng bom đạn”, khi gia tăng các đợt không kích vào lãnh thổ Lebanon.