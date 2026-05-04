Iran 'xuống thang', chấp nhận đàm phán hạt nhân với Mỹ?

Sau thời gian trì hoãn, Iran chấp nhận thảo luận chương trình hạt nhân, đề xuất giảm làm giàu uranium và từng bước mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy dỡ bỏ phong tỏa.

Theo nguồn tin của Al Arabiya hôm 3/5, Iran đã từ bỏ một số điều kiện trước đó và đồng ý đưa chương trình hạt nhân của mình vào các cuộc đàm phán với Mỹ, báo hiệu sự thay đổi so với lập trường trước đó là trì hoãn vấn đề này.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Iran đã nói với Reuters hôm 2/5 rằng đề xuất của Tehran trước tiên sẽ tập trung vào việc mở lại hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, để dành các cuộc đàm phán hạt nhân cho giai đoạn sau.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Cơ sở Hạt nhân Natanz của Iran bị tàn phá nặng nề sau các trận không kích của Mỹ và Israel từ 6/2025. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các nguồn tin mới cho biết với Al Arabiya rằng Iran hiện đã đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân của mình, đề xuất giới hạn mức làm giàu uranium ở mức 3,5% và giảm dần lượng uranium đã làm giàu hiện có.

Theo các nguồn tin, đề xuất sửa đổi cũng bao gồm lời đề nghị mở cửa trở lại dần dần eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran đã từ bỏ yêu cầu rút quân Mỹ khỏi khu vực.

Thay vào đó, theo các nguồn tin, Iran hiện đang tìm cách chấm dứt việc Mỹ tăng cường quân sự xung quanh biên giới của mình, cũng như các đảm bảo quốc tế chống lại các cuộc tấn công trong tương lai.

Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa xem xét kỹ lưỡng nội dung chính xác của đề xuất ban đầu từ Iran nhưng khó có khả năng chấp nhận nó, vì cho rằng Tehran vẫn chưa "trả một cái giá đủ lớn".

Đề xuất trì hoãn đàm phán hạt nhân của Tehran trước đó được đánh giá là không phù hợp với lập trường nhất quán của Washington, vốn yêu cầu Iran phải chấp nhận các ràng buộc nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân trước khi tiến tới chấm dứt xung đột.

Theo phía Mỹ, Iran cần từ bỏ hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức cao - loại vật liệu có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời để ngỏ khả năng chấp nhận một số giới hạn nhất định nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Cách đây 9 năm, Iran từng đồng thuận với các điều kiện tương tự trong thỏa thuận năm 2015, văn kiện mà sau này ông Trump quyết định rút khỏi.