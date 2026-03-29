Iran tuyên bố sẵn sàng chờ lính Mỹ trên bộ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định lực lượng nước này đã sẵn sàng cho kịch bản binh sĩ Mỹ triển khai trên bộ, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang.

Iran tuyên bố “đang chờ” binh sĩ Mỹ trên mặt đất và cáo buộc Washington vừa đàm phán vừa chuẩn bị tấn công.

Israel nói sắp hoàn tất các đòn đánh vào mục tiêu ưu tiên tại Iran và tiếp tục mở rộng không kích các cơ sở quân sự, hạt nhân.

Xung đột leo thang thành nhiều mặt trận khi Houthi tham chiến, Iran đáp trả theo chiến lược “ăn miếng trả miếng” trên toàn khu vực.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự với 3.500 binh sĩ tới Trung Đông, trong khi cân nhắc kịch bản tác chiến trên bộ.

Pakistan cùng các nước trong khu vực đẩy mạnh trung gian, song khả năng đạt đột phá nhanh trong đàm phán vẫn bị đánh giá thấp.

Bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv Vài phút sau khi quân đội Israel cảnh báo phát hiện tên lửa Iran bay tới, nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv (Israel) ở thời điểm ngay trước nửa đêm 27/3 theo giờ địa phương.

Iran tuyên bố chờ lính Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lực lượng nước này “đang chờ” binh sĩ Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington “âm thầm chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ” trong khi vẫn nói về đàm phán.

Trong phát biểu vào ngày thứ 30 của cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, ông Ghalibaf, một trong những quan chức nổi bật nhất còn lại tại Tehran, cho rằng bằng việc đề xuất đàm phán, Mỹ đang tìm cách đạt được qua thương lượng những gì họ “không đạt được” bằng chiến tranh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một cuộc duyệt binh. Ảnh: BBC

“Kẻ thù công khai gửi thông điệp đàm phán nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ mà không biết rằng lực lượng của chúng tôi đang chờ binh sĩ Mỹ tiến vào, sẵn sàng giáng đòn hủy diệt và trừng phạt các đồng minh khu vực của họ một cách lâu dài”, ông nói.

Ông tiếp tục: “Mỹ đang đưa ra những tham vọng của mình, biến những gì không đạt được trong chiến tranh thành một danh sách 15 điểm để theo đuổi bằng con đường ngoại giao”.

Trong thông điệp thể hiện lập trường cứng rắn, ông Ghalibaf nhấn mạnh: “Chừng nào người Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của con em chúng tôi vẫn rõ ràng: ‘Chúng tôi không bao giờ chấp nhận sự nhục nhã’”.

Israel tuyên bố sắp đánh xong loạt mục tiêu trọng điểm tại Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ hoàn tất các đòn tấn công vào những mục tiêu được xếp vào diện “ưu tiên hàng đầu” tại Iran.

Theo người phát ngôn Nadav Shoshani, các mục tiêu trải rộng từ tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất vũ khí, hạ tầng hạt nhân đến các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, được phân cấp theo mức độ “thiết yếu, quan trọng và bổ sung”.

Ông Shoshani nhấn mạnh: “chúng tôi sẽ có thể hoàn tất nhiệm vụ đối với các mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong nhóm sản xuất” trong vài ngày tới. Tuy nhiên, ông lưu ý “điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã hết mục tiêu… nhưng với những gì chúng tôi xác định là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi có thể đạt được trong vài ngày tới”, đồng thời cho biết mốc thời gian cụ thể còn phụ thuộc “điều kiện tác chiến”.

Cuối tuần qua, IDF đã không kích hai nhà máy thép tại Iran, trong đó có một cơ sở liên quan vật liệu phóng xạ, cùng với nhà máy nước nặng tại Arak - nơi giữ vai trò quan trọng trong sản xuất plutonium. Ông Shoshani cho biết cơ sở này từng bị đánh vào tháng 6 năm ngoái, “nhưng tình báo phát hiện có nỗ lực khôi phục”.

Israel sẵn sàng cho “chiến tranh đa mặt trận” sau khi Houthi phóng tên lửa

Quân đội Israel cho biết họ đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến đa mặt trận” sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tham gia xung đột bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel.

Ngày 29/3, Houthi đã phóng hai tên lửa về phía miền Nam Israel, trong đó có một tên lửa đạn đạo, đánh dấu lần đầu tiên họ nhắm mục tiêu vào Israel kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Cả hai đều bị đánh chặn.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đa mặt trận. Trong hai năm rưỡi qua, chúng tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến đa mặt trận với các mối đe dọa từ nhiều hướng khác nhau,” ông Nadav Shoshani, người phát ngôn quốc tế của Lực lượng Phòng vệ Israel, cho biết hôm Chủ nhật.

“Chúng tôi phải sẵn sàng cho việc đây trở thành một phần của cuộc chiến, và đó là cách chúng tôi đang chuẩn bị,” ông nói thêm. “Chúng tôi coi những tuyên bố của họ là nghiêm túc và chuẩn bị tự vệ trong thời gian cần thiết từ mặt trận này.”

Lực lượng Houthi có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Iran tại Tehran. Thủ lĩnh của nhóm, Abdel-Malik al-Houthi, cho biết hôm 26/3: “Người dân Yemen đáp lại sự trung thành bằng sự trung thành, và Iran là quốc gia duy nhất, trên phương diện chính thức, đã đứng về phía chúng tôi trước hành động xâm lược nhằm vào đất nước”.

Đàm phán bắt đầu tại Pakistan

Quan chức từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan bắt đầu hai ngày thảo luận tại Islamabad.

Các quan chức 4 nước trung gian hòa giải gặp gỡ ở Pakistan, tìm cách hạ nhiệt tình hình tại Iran. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pakistan

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

Hai bên thảo luận quan hệ song phương giữa hai nước, đồng thời các cuộc trao đổi rộng hơn về cuộc chiến cũng bắt đầu được triển khai trong ngày hôm nay.

Iran cáo buộc Mỹ nói đàm phán nhưng âm thầm chuẩn bị tấn công trên bộ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lực lượng Iran đã sẵn sàng cho khả năng binh sĩ Mỹ triển khai tới.

Theo hãng tin IRNA, ông Ghalibaf chỉ trích Donald Trump vì thể hiện thiện chí đàm phán với Iran, trong khi “âm thầm chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Al Jazeera

“Kẻ thù công khai gửi đi thông điệp đàm phán nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ,” ông được dẫn lời. “Lực lượng của chúng tôi đang chờ binh sĩ Mỹ xuất hiện trên mặt đất để thiêu rụi họ”.

Trước đó trong ngày, truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho nhiều tuần triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ thông báo đã điều động 3.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 tới Trung Đông.

Iran tấn công nhà máy nhôm Vùng Vịnh, Israel đánh vào thép

Theo Al Jazeera, các cuộc tấn công vào nhà máy nhôm tại Bahrain và UAE có ý nghĩa lớn, bởi ước tính khoảng 4% đến 9% nguồn cung nhôm toàn cầu đến từ khu vực này.

Một điểm đáng chú ý khác là cuộc tấn công do Iran thực hiện diễn ra cùng ngày Israel đánh vào hai nhà máy thép tại Iran.

Điều này phản ánh rõ mô hình đã lặp lại suốt cuộc chiến: chiến lược “ăn miếng trả miếng”, theo đó Iran nhắm vào các mục tiêu tương tự với những gì bị tấn công trên lãnh thổ của họ, đồng thời đáp trả vào các lợi ích mà họ coi là liên quan đến Mỹ tại khu vực Arab vùng Vịnh.

Nếu Iran tiếp tục duy trì nhịp độ “đánh trả tương xứng” như vậy, tình hình sẽ rất đáng lo ngại, đặc biệt khi số cuộc tấn công nhằm vào Iran vẫn đang gia tăng và xung đột tiếp tục leo thang. Điều này chắc chắn cũng khiến người dân tại các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lo ngại, trong bối cảnh CENTCOM thông báo hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông.

Khoảng 3.500 binh sĩ bổ sung đã đến khu vực trên tàu USS Tripoli, bao gồm thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Và nếu xung đột leo thang tại Iran, gần như chắc chắn sẽ kéo theo leo thang tại các nước vùng Vịnh. Ở thời điểm này, kịch bản đó dường như khó tránh khỏi.

Các phái đoàn bắt đầu đến Pakistan đàm phán

Ngày 29/3 (giờ địa phương), các phái đoàn đã bắt đầu đến Bộ Ngoại giao Pakistan tại Islamabad để tham dự cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 2 ngày về tình hình Iran giữa các bộ trưởng ngoại giao Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã có mặt tại thủ đô, trong khi đại diện Saudi Arabia dự kiến đến vào giữa trưa theo giờ địa phương.

Các phái đoàn tới Bộ Ngoại giao Pakistan. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã tiết lộ trước báo giới những nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về việc các cuộc đàm phán trong cuộc chiến này đang đi đến đâu, cách 4 nước đánh giá tình hình và những gì có thể làm”, ông nói với kênh A Haber.

Các cuộc đàm phán này là một phần trong nỗ lực mới nhất của Pakistan nhằm làm trung gian cho cuộc chiến ở Trung Đông, với kế hoạch các ngoại trưởng sẽ gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Trong khi đó, Quân đội Israel cho biết rạng sáng 29/3 họ đã hoàn tất một đợt không kích mới vào Tehran, nhằm vào các kho chứa và cơ sở sản xuất vũ khí, các trung tâm chỉ huy tạm thời, hệ thống phòng không và các trạm quan sát do chính quyền Iran sử dụng.

Thủ đô Pakistan tăng cường an ninh trước đàm phán cấp cao

Ngoại trưởng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia cùng Ngoại trưởng nước chủ nhà Pakistan sẽ tham gia cuộc họp 4 bên về các vấn đề khu vực, trong đó có nỗ lực hạ nhiệt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

4 quốc gia này đều tham gia các nỗ lực trung gian khi cuộc chiến, hiện đã bước sang tháng thứ hai, đe dọa an ninh năng lượng và biên giới của họ.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, cho biết nhiều tên lửa phóng từ Iran đã bị bắn hạ trên không phận nước này kể từ khi chiến sự nổ ra. Saudi Arabia cũng liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran mỗi ngày.

Pakistan, quốc gia duy trì quan hệ tốt với cả Mỹ và Iran, đang nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong vòng đàm phán hiện tại, khi chuyển tới Tehran một kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm do Washington đề xuất.

Một cảnh sát đứng gác bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Pakistan, trong ngày nước này tổ chức đàm phán với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại Islamabad. Ảnh: Reuters

Nhà phân tích quốc phòng Pakistan, Trung tướng (đã nghỉ hưu) Muhammad Saeed, nói với CNN rằng không thực tế nếu kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ mang lại một “bước đột phá nhanh chóng”.

Ông cho rằng các cuộc thảo luận có thể hướng tới việc “truyền đạt thông điệp tới Iran thông qua Pakistan, thay mặt cho lãnh đạo các nước vùng Vịnh”.

“Hy vọng rằng sẽ có một số thông điệp mà phía Saudi Arabia mang tới để chuyển tới Iran về những điều kiện nhất định, và nếu Iran đồng ý, có thể Ả Rập Xê Út sẽ đóng vai trò chủ động hơn trong việc trung gian và thúc đẩy đối thoại với phương Tây và Mỹ,” ông nói.

Trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào chiều 29/3 theo giờ địa phương, an ninh đã được siết chặt tại Islamabad, nơi đặt trụ sở Bộ Ngoại giao Pakistan.

Iran ra tối hậu thư, dọa không kích các trường Đại học Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát đi cảnh báo cứng rắn, ấn định thời hạn chót vào 12h trưa ngày 30/3 (giờ Tehran) yêu cầu Mỹ phải chính thức lên án các cuộc không kích nhằm vào các trường đại học Iran.

Trong tuyên bố được đánh số “Thông báo số 50”, IRGC cáo buộc Mỹ và Israel liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở học thuật của Iran, trong đó có những vụ mới nhất nhằm vào Đại học Công nghệ Isfahan và Đại học Khoa học & Công nghệ tại Tehran.

IRGC nhấn mạnh, nếu Washington không đưa ra phản ứng chính thức trước thời hạn nêu trên, lực lượng này sẽ tiến hành các đòn tấn công trả đũa nhằm vào hai trường đại học chưa được nêu tên.

“Các nhà lãnh đạo liều lĩnh tại Nhà Trắng cần hiểu rằng từ thời điểm này, toàn bộ các trường đại học của ‘chế độ chiếm đóng’ và các đại học Mỹ tại khu vực Tây Á đều là mục tiêu hợp pháp”, tuyên bố nêu rõ.

Cùng với đó, IRGC khuyến cáo toàn bộ giảng viên, sinh viên, nhân viên và cư dân sinh sống trong phạm vi bán kính một km quanh các cơ sở giáo dục có liên quan đến Mỹ hoặc Israel cần nhanh chóng sơ tán để đảm bảo an toàn.

Lực lượng này cũng đặt điều kiện rằng nếu Mỹ muốn ngăn chặn các đòn trả đũa tiếp theo, Washington phải buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Iran. “Nếu không, cảnh báo này vẫn có hiệu lực và sẽ được thực thi”, IRGC tuyên bố.

Iran tuyên bố hơn 500 binh sĩ Mỹ trở thành mục tiêu

Iran tuyên bố hơn 500 binh sĩ Mỹ đã trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công mới nhất tại khu vực, trong đó có hai địa điểm ở Dubai bị nhắm tới bằng tên lửa chính xác và máy bay không người lái.

Một điểm được cho là có hơn 400 binh sĩ, điểm còn lại hơn 100 người, và phía Iran khẳng định các đòn đánh gây “tổn thất rất nặng nề”.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al Anbiya, Trung tá Ebrahim Zolfaqari.

Người phát ngôn quân đội Iran, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, cho biết lực lượng Mỹ đã phải rút khỏi căn cứ và “ẩn náu bên ngoài các căn cứ do các đòn tấn công mạnh mẽ”, đồng thời mô tả xe cứu thương phải hoạt động liên tục để đưa người bị thương, trong đó có cả chỉ huy.

Ông cảnh báo khu vực có thể trở thành “cơn ác mộng” với lính Mỹ và họ “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng”.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không chủ động tấn công phủ đầu nhưng sẽ đáp trả mạnh nếu bị nhắm mục tiêu, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực không để lãnh thổ của mình bị sử dụng cho các hoạt động quân sự chống Iran, nhấn mạnh an ninh khu vực phụ thuộc vào việc tránh để xung đột lan rộng.

Mỹ sẵn sàng cho nhiều tuần tác chiến trên bộ tại Iran

Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran.

Các quan chức này cho biết chiến dịch trên bộ của Mỹ “sẽ không ở quy mô một cuộc xâm lược toàn diện”, mà có thể bao gồm các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và sự tham gia của “bộ binh thông thường”.

Quân đội Mỹ thông báo triển khai 3.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 tới Trung Đông.

Theo Washington Post, hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ phê duyệt toàn bộ, một phần hay không phê duyệt kế hoạch nào của Lầu Năm Góc.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quân đội Mỹ thông báo triển khai 3.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 tới Trung Đông.

Trong khi đó, ông Trump kêu gọi Iran chấp nhận thất bại và cảnh báo sẽ “giáng địa ngục” xuống nước này nếu tiếp tục phong tỏa hành lang hàng hải tại eo biển Hormuz.

3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông

Mỹ đã triển khai khoảng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông trên tàu đổ bộ USS Tripoli, trong bối cảnh Lầu Năm Góc cân nhắc các bước đi tiếp theo trong xung đột với Iran.

Lực lượng này thuộc đơn vị viễn chinh có khả năng thực hiện các chiến dịch đổ bộ, tấn công đảo và tác chiến nhanh.

Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Động thái tăng quân diễn ra song song với việc Washington xem xét điều thêm hàng chục nghìn binh sĩ, nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự, kể cả trong lúc vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran.

Giới phân tích cho rằng lực lượng này có thể liên quan tới kịch bản kiểm soát eo Hormuz hoặc đột kích các đảo chiến lược của Iran, dù vai trò cụ thể chưa được công bố.

Iran “đồng ý cho tàu Pakistan qua eo biển Hormuz”

Iran được cho là đã đồng ý cho thêm tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz sau các cuộc trao đổi giữa hai bên, trong bối cảnh tuyến hàng hải này bị siết chặt kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát.

Một tàu hải quân Pakistan hộ tống một tàu thương mại Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đe dọa các tuyến đường biển trọng yếu. Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết ông “rất vui được chia sẻ tin tuyệt vời này”.

“Đây là một cử chỉ tích cực và đáng hoan nghênh từ phía Iran, xứng đáng được ghi nhận. Đây là tín hiệu báo trước hòa bình và sẽ góp phần mang lại ổn định cho khu vực... Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin như vậy là con đường duy nhất phía trước”, Phó Thủ tướng Pakistan nói.

Theo thỏa thuận, Iran tiếp tục cho phép một số tàu Pakistan đi qua eo biển với số lượng hạn chế, như một bước đi mang tính thiện chí trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.

Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh Iran

Israel cho biết đã tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn, nhắm vào hơn 1.000 mục tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí của Iran, với mục tiêu làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Tehran.

Người phát ngôn quân đội Israel khẳng định chiến dịch đã khiến Iran gặp khó khăn, đặc biệt là làm giảm số lượng tên lửa có thể phóng đi.

Hiện trường sau một vụ không kích vào Tehran ngày 28/3. Ảnh: NYT

Trong các đợt tấn công, Israel đã đánh trúng nhiều cơ sở quan trọng, bao gồm nhà máy uranium, cơ sở sản xuất nước nặng và một số mục tiêu công nghiệp.

Phía Iran thừa nhận bị không kích, trong đó có vụ tấn công vào cơ sở thép tại Isfahan khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Israel cho rằng các đòn đánh đã gây tổn thất đáng kể cho chương trình hạt nhân của Iran và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch để ngăn Tehran phát triển vũ khí. Đồng thời, nước này cũng chuẩn bị cho nguy cơ xung đột lan rộng trên nhiều mặt trận, trong bối cảnh Iran và các lực lượng đồng minh vẫn tiếp tục đáp trả.

Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-16 của Mỹ

Iran cho biết đã bắn trúng một tiêm kích F-16 của Mỹ trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời công bố video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa phòng không tiếp cận mục tiêu. Thông tin này chưa được phía Mỹ xác nhận.

Máy bay F-16. Ảnh: CENTCOM

Theo tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vụ việc diễn ra trên không phận gần khu vực Chabahar, với hệ thống phòng không được kích hoạt nhằm đối phó các hoạt động quân sự của Mỹ. Video do Iran công bố cho thấy một vụ nổ gần máy bay, song chưa thể xác minh độc lập mức độ thiệt hại.

Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khi cả hai bên đều đẩy mạnh các hoạt động quân sự và tuyên truyền, trong khi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng trên thực địa.

Houthi phát động đợt tấn công thứ hai vào Israel

Các hãng truyền thông trong khu vực đưa tin lực lượng Houthi, nhóm vũ trang thân Iran tại Yemen đã tấn công Israel lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ, sau khi bắt đầu tham gia vào cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran hôm 28/3 bằng việc phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Iran.

Trước đó, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen, trong khi có thông tin cho rằng thêm một vật thể khác cũng được phóng đi vài giờ sau đó.

Một số báo cáo chưa được xác nhận cũng nói rằng Houthi đứng sau vụ máy bay không người lái bị đánh chặn tại miền Nam Israel trong ngày.

Lực lượng Houthi - nhóm vũ trang thân Iran tại Yemen. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố trên Telegram, lực lượng này dường như xác nhận và nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Houthi cho biết hành động của họ nhằm ủng hộ “các mặt trận kháng chiến tại Palestine, vùng đất của hy sinh và cứu rỗi; Iraq, vùng đất của vinh quang và thách thức; Lebanon, vùng đất của phẩm giá và kiên cường; và Iran, vùng đất của tự hào, danh dự và ý chí chống trả”.

Nhóm này nhấn mạnh: “Lực lượng vũ trang Yemen khẳng định rằng, trong việc thực hiện nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo đối với những người dân tự do của quốc gia trên các mặt trận thánh chiến và kháng chiến, cũng như để đáp trả các tội ác của kẻ thù nhằm vào người dân và các quốc gia trong khu vực, họ sẽ tiếp tục, với sự trợ giúp của Thượng đế, tiến hành các hoạt động quân sự trong những ngày tới cho đến khi kẻ thù chấm dứt các cuộc tấn công và hành động gây hấn”.

Iran lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các trường đại học

Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc không kích vào hai trường đại học hàng đầu của đất nước.

Phát ngôn viên Bộ Esmaeil Baghaei cho biết Đại học Công nghệ Isfahan và Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran không phải là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ông nói rằng các địa điểm này "chỉ là hai trong số nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu bị những kẻ xâm lược trong một cuộc chiến bất hợp pháp cố tình tấn công trong 30 ngày qua".

Trong một tuyên bố, ông Baghaei nói thêm: "Sự xâm lược của Mỹ-Israel với Iran tiếp tục tiết lộ mục tiêu thực sự: làm tê liệt nền tảng khoa học và di sản văn hóa của đất nước chúng ta bằng cách nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, di tích lịch sử và các nhà khoa học nổi tiếng.

"Chống lại 'chương trình hạt nhân' và 'mối đe dọa sắp xảy ra' của Iran chỉ là những cái cớ xấu xa và sự bịa đặt được thiết kế để che giấu ý định thực sự của họ".

Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran

Ngày 28/3, Israel cho biết đã không kích một tổ hợp công nghiệp tại Tehran, nơi chuyên nghiên cứu và phát triển vũ khí hải quân của Iran, trong khuôn khổ loạt tấn công diễn ra đêm 27, rạng sáng 28/3.

Mục tiêu bị tấn công là trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải, nơi sản xuất nhiều loại khí tài như tàu nổi, tàu ngầm, thiết bị có người lái và không người lái cùng các loại động cơ và vũ khí. Trước đó, Israel cũng bị cho là đã tấn công căn cứ hải quân Iran tại Bandar Abbas và khiến một chỉ huy hải quân thiệt mạng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 4 tuần chưa hạ nhiệt, sau khi Iran từ chối đề xuất chấm dứt chiến sự của Mỹ; cùng ngày, Israel cho biết đã đánh chặn các đợt tấn công tên lửa từ Iran, song vẫn ghi nhận một số người bị thương nhẹ và thiệt hại dân sự.

Dội hỏa lực ban đêm, Israel phá hủy kho tên lửa Iran Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.