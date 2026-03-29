Biểu tình 'No King' diễn ra trên toàn nước Mỹ phản đối TT Trump

Hàng triệu người đã xuống đường tại hơn 3.000 thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ trong ngày 28/3 nhằm phản đối Tổng thống Trump và các chính sách của chính quyền hiện nay.

Biểu tình No King tại Washington

Theo các nhà tổ chức, đây có thể là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump.

Phong trào “No King” được khởi xướng từ tháng 10 năm ngoái, với mục tiêu gửi thông điệp phản đối điều mà họ gọi là “tình trạng hỗn loạn kéo dài” trong hoạt động điều hành của chính quyền.

Người biểu tình bày tỏ phản đối nhiều vấn đề, từ việc sử dụng lực lượng liên bang trong thực thi luật nhập cư, các vụ việc gây tranh cãi liên quan đến lực lượng thực thi pháp luật, cho tới chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran.

Các thành viên của liên minh tổ chức biểu tình cho rằng người dân Mỹ đang ngày càng lên tiếng trước những chính sách mà họ cho là gây chia rẽ và bất ổn.

Hàng vạn người tập trung tại khu vực trung tâm thủ đô Washington để biểu tình phản đối.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong không khí hòa bình, không ghi nhận các vụ bạo lực đáng kể. Người tham gia mang theo biểu ngữ, hô khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động tập thể nhằm thể hiện quan điểm chính trị.

Theo ban tổ chức, hơn 3.200 sự kiện đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ, với quy mô dự kiến vượt qua đợt biểu tình hồi tháng 10 năm ngoái, khi có hơn 7 triệu người tham gia.

Các tổ chức tham gia liên minh bao gồm Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), Mạng lưới Hành động Quốc gia và Liên đoàn Giáo viên Mỹ.