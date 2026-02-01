Iran khẳng định không muốn chiến tranh với Mỹ

Tổng thống Iran hôm qua khẳng định nước này hoàn toàn không muốn chiến tranh với Mỹ, cảnh báo rằng xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua 31/1, trong cuộc điện đàm thượng đỉnh với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi. Đây là cuộc diện đàm thượng đỉnh thứ 2 liên tiếp mà Tổng thống Iran tiến hành với các nhà lãnh đạo khu vực trong 2 ngày qua.

Tại điện đàm, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran không muốn đối đầu quân sự với Mỹ, cảnh báo rằng chiến tranh chỉ mang lại những hậu quả thảm khốc, hoàn toàn không có lợi cho Iran, Mỹ cũng như toàn khu vực.

Một ngày trước cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập tối qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, thảo luận cục diện căng thẳng nghiêm trọng đang gia tăng tại khu vực Trung Đông, gây ra bởi sự hiện diện quân sự dày đặc cùng như những phát ngôn mang đầy tính hăm dọa từ Mỹ.

Cũng liên quan đến căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran, quan chức an ninh cấp cao hàng đầu Iran Ali Larijani tối qua thông báo nước này đã bắt đầu xây dựng khung đàm phán với Mỹ.

Viết trên mạng xã hội X, ông Ali Larijani khẳng định “trái ngược với bầu không khí chiến tranh được tạo ra bởi mạng xã hội, việc xây dựng một khung đàm phán giữa Mỹ và Iran đã chính thức được bắt đầu”. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan không được đề cập.

Về vụ nổ lớn xảy ra chiều qua tại thành cảng Bandar Abbas, phía Nam Iran khiến 1 bé gái thiệt mạng và 14 người bị thương, truyền thông nhà nước Iran tối qua khẳng định vụ nổ gây ra bởi rò rỉ khí gas, hoàn toàn không phải âm mưu tấn công như một số tin đồn.

Trước đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ nổ tại cảng Bandar Abbas là một âm mưu ám sát nhằm vào chỉ huy hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Alireza Tangsiri.