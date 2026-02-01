Kịch bản tấn công Iran dần lộ diện?

Hàng loạt khí tài hùng hậu của Mỹ đã xuất hiện ở Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Dàn khí tài hùng hậu

Quân đội Mỹ đã đẩy nhanh quá trình tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông trong nhiều tuần qua. Hoạt động tăng cường này bao gồm việc thực hiện các chuyến bay trinh sát gần như liên tục, cùng hàng chục chuyến bay của máy bay vận tải quân sự C-17 và C-5 nhằm vận chuyển trang thiết bị tới các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Sự xuất hiện của Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hiện hoạt động ở phía bắc Biển Arab được xem là thay đổi đáng kể nhất trong bố trí lực lượng của Mỹ.

Nhóm tác chiến này gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và không đoàn tàu sân bay với các phi đội tiêm kích F/A-18E Super Hornet, F-35C Lightning II, cùng máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn triển khai 3 tàu khu trục khác trong khu vực, gồm USS Delbert D. Black, USS McFaul và USS Mitscher, hoạt động tách biệt với nhóm tác chiến tàu sân bay.

Ba tàu tác chiến ven biển - USS Santa Barbara, USS Canberra và USS Tulsa - hiện đóng tại Bahrain, có thể được huy động để thực hiện các nhiệm vụ rà phá thủy lôi trong trường hợp Iran triển khai loại vũ khí này.

Trong những ngày gần đây, Mỹ cũng đã đưa thêm nhiều hệ thống phòng không tới Trung Đông, trong đó có các tổ hợp THAAD bổ sung và hệ thống tên lửa Patriot. Theo ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp ngày 25/1, các hệ thống Patriot đã xuất hiện tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar vào tuần trước. Đây là những khí tài then chốt nhằm đối phó với các đòn tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran nếu Tehran nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ hoặc các đồng minh trong khu vực.

Việc tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn. Hôm 28/1, ông tuyên bố nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, “cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều” so với đòn không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

“Lực lượng này đã sẵn sàng, có khả năng và có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, với tốc độ và mức độ cần thiết”, ông Trump nói, đề cập đến nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Nguy cơ Iran bị tấn công ngày càng rõ

Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đi cùng tàu Lincoln cũng như các tàu khác trong khu vực sở hữu năng lực tấn công đáng kể. Mỗi tàu có thể mang theo hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất, với tầm bắn dao động từ 1.600 km đến 2.500 km tùy phiên bản và đầu đạn thông thường nặng gần 450 kg.

Bên cạnh đó, các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ thường hoạt động cùng tàu ngầm tấn công có khả năng phóng tên lửa Tomahawk, dù sự hiện diện của các tàu ngầm này hiếm khi được công bố. Ngoài các tàu sân bay đóng vai trò là căn cứ nổi cho hoạt động quân sự, Mỹ cũng duy trì nhiều căn cứ thường trực trong khu vực, với rất nhiều máy bay và khí tài quân sự.

Ngày 29/1, một máy bay E-11A đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Al Udeid (Qatar). Đây là một trong những khí tài then chốt cuối cùng cần thiết để Mỹ điều phối các hoạt động quân sự phức tạp. Máy bay này là phiên bản cải tiến từ máy bay thương mại, đóng vai trò như hệ thống chuyển tiếp thông tin liên lạc ở độ cao lớn, cho phép truyền dữ liệu hỗ trợ các lực lượng trên không và trên mặt đất.

Cùng ngày, một máy bay vận tải cải hoán chuyên phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu cũng được triển khai tới khu vực. Ngoài ra, một phi đội tiêm kích F-15E Strike Eagle - có khả năng mang nhiều loại bom dẫn đường và tên lửa không đối đất - đã được điều động tới Trung Đông trong khuôn khổ kế hoạch luân chuyển lực lượng của Mỹ.

Mỹ cũng tăng cường đáng kể các hoạt động trinh sát. Máy bay không người lái và máy bay trinh sát có người lái liên tục tuần tra khu vực eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.

Kể từ đầu tuần này, các chuyến bay giám sát diễn ra gần như liên tục, xuất phát từ các căn cứ của Mỹ tại Qatar, Bahrain và cả từ những địa điểm bên ngoài Trung Đông. Một số phiên bản khác của máy bay trinh sát RC-135 cũng đã xuất hiện trong khu vực, với khả năng phát hiện dấu vết phóng xạ và thu thập, giải mã tín hiệu điện từ.

Cũng trong ngày 29/1, ít nhất 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ đã vượt Đại Tây Dương và hạ cánh xuống căn cứ không quân Morón ở miền nam Tây Ban Nha.

Trong quá trình bay, một số máy bay tiếp nhiên liệu đã phát đi các tín hiệu cho thấy chúng đang hỗ trợ ít nhất bảy máy bay khác trong hành trình xuyên Đại Tây Dương, có thể phục vụ các nhiệm vụ tác chiến điện tử hoặc chiến đấu.

Các thông điệp được truyền đi vào tối cùng ngày đề cập trực tiếp đến một trung tâm điều hành F-35, gửi tới hai trong số các máy bay tiếp nhiên liệu và được ghi nhận trên hệ thống theo dõi chuyến bay tbg.airframes.io. Điều này cho thấy Mỹ đang triển khai các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 bay qua Đại Tây Dương.

Hai máy bay tiếp nhiên liệu nói trên đều xuất phát từ căn cứ không quân Homestead ở bang Florida. Chưa đầy hai giờ sau khi các thông điệp được phát đi, sáu chiếc F-35 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Lajes tại Bồ Đào Nha, nhà quan sát máy bay Andre Inacio cho biết.

Giữa lúc căng thẳng leo thang cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày trong khu vực nhằm thể hiện khả năng “triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh chiến đấu” trên khắp Trung Đông, theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Hiện chưa rõ những khí tài nào khác từ các khu vực trên thế giới có thể được huy động cho một chiến dịch quân sự tiềm năng, trong bối cảnh quân đội Mỹ sở hữu mạng lưới tiếp nhiên liệu trên không quy mô toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 6/2025, bảy máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã thực hiện một phi vụ kéo dài 37 giờ từ căn cứ không quân Whiteman (bang Missouri) tới Iran, thả hơn 10 quả bom xuống ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước này.

Trong chiến dịch không kích các mục tiêu hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025. Hải quân Mỹ cũng đã sử dụng một tàu ngầm mang tên lửa hành trình. Hiện Mỹ sở hữu bốn tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio - phiên bản cải tiến từ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và vị trí triển khai được giữ bí mật. Mỗi tàu có khả năng mang theo tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk.