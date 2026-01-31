Nổ lớn ở thành phố cảng chiến lược Iran

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra vào ngày 31/1 tại một tòa nhà cao tầng ở thành phố cảng Bandar Abbas, nằm trên eo biển Hormuz chiến lược.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: TASNIM News

Theo Truyền hình quốc gia Iran, vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà 8 tầng nằm trên đại lộ Moallem. Sức ép từ vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn hai tầng của tòa nhà, đồng thời gây hư hại nặng nề cho nhiều cửa hàng và phương tiện giao thông ở khu vực lân cận.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Mehrdad Hassanzadeh, Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý Khủng hoảng tỉnh Hormozgan, cho biết nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, số liệu về thương vong vẫn chưa được thống nhất. Một số nguồn tin quốc tế ghi nhận ít nhất 1 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã phong tỏa hiện trường để hỗ trợ người dân và ngăn chặn nguy cơ sập đổ thêm. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ nổi khiến tòa nhà hư hỏng nặng - Ảnh: SNN TV

Ngay sau vụ nổ, các thông tin trên mạng xã hội cho rằng đây là một cuộc tấn công nhằm vào trụ sở hải quân hoặc một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tuy nhiên, hãng tin Tasnim và Mehr đã bác bỏ những tin đồn này. Phía IRGC khẳng định không có tòa nhà nào thuộc lực lượng này bị hư hại và các báo cáo về việc ám sát chỉ huy là “hoàn toàn sai sự thật”. Giám đốc Sở Cứu hỏa Bandar Abbas cũng xác nhận đây là một tòa nhà dân cư và toàn bộ cư dân đã được sơ tán.

Vụ việc xảy ra tại Bandar Abbas - cửa ngõ quan trọng của eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ thế giới - vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông và đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 31/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các cường quốc châu Âu đã "kích động" làn sóng biểu tình gần đây. Phát biểu trên truyền hình, ông khẳng định các thế lực nước ngoài đã lôi kéo người dân vô tội xuống đường nhằm gây hận thù và âm mưu chia cắt đất nước.