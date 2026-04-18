Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thu phí tàu tàu dầu

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran, Ibrahim Azizi, đã đưa ra tuyên bố chính thức trình bày lập trường của Tehran về tình hình tại eo biển chiến lược Hormuz.

Ông Azizi tuyên bố: "Đã đến lúc phải tuân thủ một quy chế hàng hải mới đối với eo biển Hormuz”.

Theo quy chế mới này, việc lưu thông qua eo biển sẽ được siết chặt với các điều kiện cụ thể:

Chỉ những tàu thương mại được Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phê duyệt mới được phép đi qua. Các tàu phải di chuyển theo những tuyến đường được chỉ định sẵn. Bắt buộc nộp các khoản phí quá cảnh theo quy định mới của Iran.

Ông Azizi đồng thời đưa ra lời cảnh báo trực tiếp: “Nếu Mỹ cố tình gây ra bất kỳ sự cản trở nào đối với các tàu của Iran, tình hình này có thể dễ dàng thay đổi”.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya khẳng định thêm rằng chừng nào Mỹ chưa chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với quyền tự do lưu thông của tàu bè Iran, trạng thái kiểm soát gắt gao tại eo biển Hormuz sẽ được duy trì và không có sự thỏa hiệp.

Hiện nay có những thông điệp đa chiều từ phía Tehran. Việc Iran đề cập đến phí cầu đường và phí quá cảnh không phải là một động thái đơn lẻ, mà phù hợp với định hướng về một "quy chế mới" đã được tân Lãnh đạo Tối cao đề cập trước đó.

Từ góc độ chiến lược, Iran đang tận dụng "điểm nghẽn" Hormuz để tạo lợi thế trong bối cảnh xung đột khu vực, thị trường năng lượng toàn cầu. Đây được xem là công cụ ngoại giao quan trọng nhất của Iran trong cho bất kỳ cuộc đàm phán nào tiếp theo.

Iran chưa đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ hai

Một nguồn tin ẩn danh của Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran vẫn chưa chấp thuận thực hiện vòng đàm phán thứ hai với Washingtond do phía Mỹ đã đưa ra những yêu sách quá mức trong quá trình trao đổi thông điệp.

Thông qua trung gian Pakistan, Tehran đã chuyển giao các điều kiện của mình tới Washington.

“Chúng tôi đã thông báo cho phía Mỹ về việc không đồng ý thực hiện vòng đàm phán thứ hai thông qua bên trung gian Pakistan”, nguồn tin khẳng định.

Tehran cũng nêu rõ lập trường không muốn lãng phí thời gian vào các cuộc thương lượng kéo dài mà không mang lại kết quả thực chất.

Ở diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran sẽ không bao giờ chấp nhận lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của nước này hoặc bất kỳ "mệnh lệnh" nào khác. Ông nhấn mạnh: "Sẽ không bao giờ có bất kỳ lệnh phong tỏa nào trong tương lai".

Ông Khatibzadeh tuyên bố: "Thời kỳ thực dân phải kết thúc", đồng thời khẳng định Mỹ không thể áp đặt mệnh lệnh lên các quốc gia khác.

Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz do Mỹ tiếp tục phong tỏa

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã "trở lại trạng thái trước đây" nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của nước này.

Quyết định đảo ngược này của Iran diễn ra sau khi phía Mỹ xác nhận các biện pháp hạn chế vận tải đối với Iran vẫn được giữ nguyên.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết eo biển Hormuz sẽ “trở lại trạng thái trước đó” với mức kiểm soát nghiêm ngặt, do Mỹ từ chối dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Bộ tư lệnh quân sự của IRGC cáo buộc Mỹ đã "tiếp tục các hành vi cướp biển dưới danh nghĩa cái gọi là lệnh phong tỏa. Vì lý do này, quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đây, và tuyến đường thủy chiến lược này hiện nằm dưới sự quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng vũ trang", hãng truyền thông IRIB của Iran dẫn tuyên bố.

Tuyên bố của quân đội Iran nêu rõ: “Chừng nào Mỹ chưa chấm dứt việc hạn chế hoàn toàn quyền tự do lưu thông của tàu Iran, tình hình tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục duy trì trạng thái kiểm soát nghiêm ngặt như trước”.

Hàng loạt tàu quân sự của Mỹ hiện diện trên vùng biển Iran, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Ảnh: Hải Quân Mỹ

Pháo binh Israel nã đạn vào các thị trấn ở miền nam Lebanon

Phóng viên của Al Jazeera tại hiện trường cho biết ngay sau khi Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz, pháo binh Israel đã nã đạn vào các thị trấn Beit Leif, Qantara và Touline thuộc miền nam Lebanon.

Xe ủi của Israel cũng đang tiếp tục các hoạt động phá dỡ và san phẳng nhà cửa tại nhiều khu vực trên khắp miền nam Lebanon.

Irael vẫn tiếp tục chiếm đóng các khu vực ở miền nam Lebanon bất chấp thỏa thuận đình chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội sẽ không rút lui trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn.

Trước đó, ngày 17/4, Iran tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển, sau khi có lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn Iran vì mở lại eo biển, nhưng khẳng định biện pháp phong tỏa trả đũa của Mỹ đối với các tàu ra vào cảng Iran “sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ” cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Lưu lượng qua tuyến đường thủy này đã tăng trở lại trong thời gian ngắn vào sáng nay, đây được xem là đợt di chuyển lớn đầu tiên của các tàu qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu. Dù vậy, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, hiện tại, eo biển đã bị đóng như một cách để Iran đáp trả Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ duy trì phong tỏa các cảng của Iran, bất chấp việc Tehran đã dỡ bỏ tình trạng đóng cửa trên thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Điều này đã khiến Iran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển trở lại. Đến thời điểm này, đe dọa của Iran đã trở thành sự thật.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết eo biển Hormuz sẽ "trở lại trạng thái trước đó" với mức kiểm soát nghiêm ngặt của phía Iran, do Mỹ từ chối dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

