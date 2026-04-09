Iran công bố bản đồ giúp tàu thuyền tránh thủy lôi ở eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố bản đồ các tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ tàu thuyền tránh các bãi thủy lôi.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ chi tiết thể hiện các tuyến đường vận chuyển thay thế ở eo biển Hormuz để tàu thuyền tránh thủy lôi.

Trên bản đồ này, khu vực khoanh tròn được đánh dấu là “vùng nguy hiểm”. Hải quân IRGC khẳng định các tàu thuyền bắt buộc phải phối hợp với lực lượng này để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua các khu vực có rủi ro về thủy lôi.

Đáng chú ý, các tàu chở dầu vốn thường di chuyển gần bờ biển Oman (phía nam eo biển) hiện được yêu cầu chuyển hướng sang lộ trình phía bắc, nằm sát với đường bờ biển của Iran hơn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh tại tuyến đường biển huyết mạch này đang ở mức báo động cao, buộc các đơn vị vận hành tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn kỹ thuật từ phía Iran để tránh những va chạm ngoài ý muốn.

Tehran cũng vừa chính thức triển khai cơ chế thu phí đối với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử nhằm duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Hamid Hosseini, phát ngôn viên Liên minh các nhà xuất khẩu dầu khí Iran, xác nhận với Financial Times rằng Iran sẽ đánh giá và giám sát chặt chẽ mọi tàu thuyền để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày không bị lợi dụng cho mục đích vận chuyển vũ khí.