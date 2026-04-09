Iran công bố bản đồ giúp tàu thuyền tránh thủy lôi ở eo biển Hormuz

  • Thứ năm, 9/4/2026 20:13 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố bản đồ các tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ tàu thuyền tránh các bãi thủy lôi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố các tuyến đường thay thế qua eo biển Hormuz. Ảnh: Al Jazeera.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ chi tiết thể hiện các tuyến đường vận chuyển thay thế ở eo biển Hormuz để tàu thuyền tránh thủy lôi.

Trên bản đồ này, khu vực khoanh tròn được đánh dấu là “vùng nguy hiểm”. Hải quân IRGC khẳng định các tàu thuyền bắt buộc phải phối hợp với lực lượng này để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua các khu vực có rủi ro về thủy lôi.

Đáng chú ý, các tàu chở dầu vốn thường di chuyển gần bờ biển Oman (phía nam eo biển) hiện được yêu cầu chuyển hướng sang lộ trình phía bắc, nằm sát với đường bờ biển của Iran hơn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh tại tuyến đường biển huyết mạch này đang ở mức báo động cao, buộc các đơn vị vận hành tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn kỹ thuật từ phía Iran để tránh những va chạm ngoài ý muốn.

Tehran cũng vừa chính thức triển khai cơ chế thu phí đối với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử nhằm duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Hamid Hosseini, phát ngôn viên Liên minh các nhà xuất khẩu dầu khí Iran, xác nhận với Financial Times rằng Iran sẽ đánh giá và giám sát chặt chẽ mọi tàu thuyền để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày không bị lợi dụng cho mục đích vận chuyển vũ khí.

Quy trình quản lý yêu cầu mỗi tàu chở dầu phải gửi email khai báo hàng hóa tới cơ quan chức năng Iran. Sau khi hoàn tất đánh giá, Tehran sẽ yêu cầu thanh toán mức phí 1 USD cho mỗi thùng dầu bằng Bitcoin.

Ai thắng trong trận chiến ở Iran?

Sau quyết định ngừng bắn, những câu hỏi lớn đặt ra là Mỹ - Iran sẽ đàm phán như thế nào và vận mệnh Eo biển Hormuz sẽ được quyết định ra sao.

4 giờ trước

Cuộc chiến giữa đồng USD và đồng nhân dân tệ tại eo biển Hormuz

Khi chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran đã làm chao đảo kinh tế toàn cầu hơn một tháng qua, Tehran và Bắc Kinh đã tận dụng cơ hội để giải quyết một bất bình chung về hệ thống tài chính toàn cầu, đó là sự thống trị của đồng USD.

7 giờ trước

Quân bài 'vũ khí hóa' eo biển Hormuz của Iran phát huy tác dụng

Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran cho thấy Tehran đang tận dụng Eo biển Hormuz như một đòn bẩy địa kinh tế với tác động lan rộng tới thị trường năng lượng toàn cầu.

11 giờ trước

Phương Linh

Iran Bitcoin Tiền mã hóa eo biển Hormuz thủy lôi tàu thuyền

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Du luan An Do danh gia cao su on dinh chinh tri cua Viet Nam doi voi khu vuc hinh anh

Dư luận Ấn Độ đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam đối với khu vực

1 giờ trước 19:27 9/4/2026

0

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ góc nhìn của chính giới, báo giới và giới phân tích Ấn Độ, việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo cấp cao không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, mà còn phát đi thông điệp quan trọng về sự ổn định chính trị và năng lực điều hành trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang biến động mạnh.

Bo doi giup xoay chuyen cuc dien My - Iran hinh anh

Bộ đôi giúp xoay chuyển cục diện Mỹ - Iran

2 giờ trước 19:23 9/4/2026

0

Trong thời khắc căng thẳng nhất trước “tối hậu thư” của ông Trump, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan đã trở thành hai mắt xích quyết định, kéo Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, mở ra lệnh ngừng bắn mong manh.

