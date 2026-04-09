Iran cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày

Theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, Iran sẽ cho phép không quá 15 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Việc di chuyển này phụ thuộc vào sự chấp thuận của Iran và thực thi một giao thức cụ thể.

Một nguồn tin cấp cao của Iran chia sẻ với TASS trước thềm các cuộc đàm phán tại Islamabad rằng: "Theo lệnh ngừng bắn hiện tại, tối đa 15 tàu mỗi ngày được phép quá cảnh qua eo biển Hormuz. Khung quy định mới này, hoạt động dưới sự giám sát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã được thông báo chính thức cho các bên trong khu vực và sẽ không có chuyện quay trở lại hiện trạng như trước chiến tranh".

Iran cũng nhấn mạnh rằng việc kết thúc chiến tranh phải được chính thức hóa bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Nếu việc chấm dứt chiến tranh không được thiết lập thành một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dựa trên các điều khoản quy định của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc giao tranh chống lại Mỹ và Israel) - tương tự những gì chúng tôi đã thực hiện trong 40 ngày qua, nhưng với cường độ thậm chí còn lớn hơn" nguồn tin nhấn mạnh.

Tehran cũng khẳng định rằng "trong khoảng thời gian hai tuần này, Mỹ không được tăng cường sự hiện diện quân đội. Về việc làm giàu uranium, chúng tôi vẫn cam kết theo văn bản của thỏa thuận đã trao đổi".

Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Iran. Theo ông, các bên đã giải quyết được gần như tất cả vấn đề tranh chấp. Washington coi các đề xuất 10 điểm của Tehran là "cơ sở làm việc" cho những cuộc đàm phán tiếp theo.

Tổng thống Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra khi Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz. Về phần mình, Tehran đồng ý chấm dứt các "cuộc tấn công phòng thủ" với điều kiện không có cuộc tập kích nào nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đóng vai trò trung gian giữa các bên, đã mời các phái đoàn tham gia hội đàm vào ngày 10/4. Theo truyền hình nhà nước Iran, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trực tiếp.

Iran công bố bản đồ giúp tàu thuyền tránh thủy lôi ở eo biển Hormuz

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ chi tiết thể hiện các tuyến đường vận chuyển thay thế ở eo biển Hormuz để tàu thuyền tránh thủy lôi.

Trên bản đồ này, khu vực khoanh tròn được đánh dấu là “vùng nguy hiểm”. Hải quân IRGC khẳng định các tàu thuyền bắt buộc phải phối hợp với lực lượng này để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua các khu vực có rủi ro về thủy lôi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố các tuyến đường thay thế qua eo biển Hormuz. Ảnh: Al Jazeera.

Đáng chú ý, các tàu chở dầu vốn thường di chuyển gần bờ biển Oman (phía nam eo biển) hiện được yêu cầu chuyển hướng sang lộ trình phía bắc, nằm sát với đường bờ biển của Iran hơn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh tại tuyến đường biển huyết mạch này đang ở mức báo động cao, buộc các đơn vị vận hành tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn kỹ thuật từ phía Iran để tránh những va chạm ngoài ý muốn.

Tehran cũng vừa chính thức triển khai cơ chế thu phí đối với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử nhằm duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Hamid Hosseini, phát ngôn viên Liên minh các nhà xuất khẩu dầu khí Iran, xác nhận với Financial Times rằng Iran sẽ đánh giá và giám sát chặt chẽ mọi tàu thuyền để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày không bị lợi dụng cho mục đích vận chuyển vũ khí.

Quy trình quản lý yêu cầu mỗi tàu chở dầu phải gửi email khai báo hàng hóa tới cơ quan chức năng Iran. Sau khi hoàn tất đánh giá, Tehran sẽ yêu cầu thanh toán mức phí 1 USD cho mỗi thùng dầu bằng Bitcoin.

Các nước vùng Vịnh ghi nhận 'ngày bình yên'

Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar và Oman - Các quốc gia vùng Vịnh cho biết không ghi nhận bất kỳ vụ tấn công bằng tên lửa hay máy bay không người lái nào hôm nay - lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát và lan rộng trong khu vực.

Kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, giới chức vùng Vịnh liên tục cập nhật các cuộc tấn công hàng ngày từ Iran. Tình hình chỉ chuyển biến sau chiều 8/4, hơn nửa ngày từ khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn hai tuần.

Hiện tại, các kênh báo động phòng không đã giữ im lặng, người dân không nghe thấy tiếng bom đạn, cho thấy lực lượng Iran đã tạm dừng phóng tên lửa và UAV.

Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa mở cửa trở lại sau 40 ngày bị Israel phong tỏa

Theo hãng tin Anadolu, nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Đông Jerusalem đã mở cửa trở lại cho tín đồ vào ngày thứ Năm. Trước đó, địa điểm này bị Israel phong tỏa trong 40 ngày, đúng với thời điểm diễn ra các chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Theo phóng viên Anadolu tại hiện trường, nhà thờ nằm ở khu Thành Cổ này đã mở cửa từ lúc bình minh, cho phép hàng trăm người Hồi giáo Palestine tiến vào khu phức hợp Al-Haram al-Sharif.

Khi các cánh cổng được mở cùng tiếng gọi cầu nguyện buổi sáng, đông đảo tín đồ đã đổ về địa điểm này. Nhiều người đã bật khóc và thực hiện các động tác phủ phục tạ ơn ngay tại sân nhà thờ. Hàng trăm người Hồi giáo đã xếp hàng thực hiện buổi lễ cầu nguyện lúc rạng đông, đánh dấu buổi cầu nguyện tập thể đầu tiên tại đây kể từ khi lệnh phong tỏa được ban bố.

Nga sơ tán nhân viên khỏi nhà máy hạt nhân tại Iran

Lãnh đạo tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom khẳng định đơn vị này sẽ quyết định sơ tán nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Iran, dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Alexei Likhachev, Tổng Giám đốc Rosatom, phát biểu với báo giới: "Chúng tôi vẫn duy trì kế hoạch sơ tán. Dù cục diện có phần hạ nhiệt sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, nhưng chúng tôi vẫn không thay đổi kế hoạch vì không biết thỏa thuận này sẽ kết thúc ra sao".

Trong số 639 nhân viên của ông Rosatom ban đầu làm việc tại nhà máy điện hạt nhân, có 611 người đã được sơ tán qua ngả Armenia, hiện chỉ còn khoảng 50 tình nguyện viên ở lại hiện trường.

Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran, do Nga xây dựng và chịu trách nhiệm cung cấp nhân lực vận hành. Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào tháng 2, cơ sở này đã bị tấn công tổng cộng 4 lần.

Thành phần dự kiến tham dự đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad

Giới chức Pakistan vừa công bố danh sách các đại diện có khả năng tham gia tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ.

Phó Tổng thống J.D. Vance đại diện cho phía Mỹ tham gia đàm phán. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối thoại dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tới tại thủ đô Islamabad. Hiện các chi tiết cuối cùng đang được hoàn thiện và danh sách đại biểu có thể thay đổi vào phút chót.

Chủ nhà Pakistan

Muhammad Shehbaz Sharif: Thủ tướng.

Thống chế Syed Asim Munir: Tư lệnh Lục quân.

Ishaq Dar: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

Trung tướng Asim Malik: Cố vấn An ninh Quốc gia kiêm Giám đốc Cơ quan Tình báo (ISI).

Phái đoàn Mỹ

J.D. Vance: Phó Tổng thống.

Steve Witkoff: Đặc phái viên Nhà Trắng.

Jared Kushner: Cựu cố vấn cấp cao Tổng thống.

Đô đốc Brad Cooper: Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) (Dự kiến tham dự).

Phái đoàn Iran