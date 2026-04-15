Iran cảnh báo chặn đứng giao thương ba tuyến hàng hải then chốt của thế giới

Iran tuyên bố sẽ phong tỏa toàn bộ hoạt động thương mại ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz.

Một con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 15/4 cho biết cùng ngày quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục

Theo quân đội Iran, bất kỳ sự gián đoạn nào kéo dài đối với vận tải thương mại và các tàu chở dầu của Iran đều sẽ là bước tiến tới việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran, ông Ali Abdollahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Iran, cho biết các hành động tiếp diễn của Mỹ nhằm vào giao thông hàng hải của Iran sẽ bị xem là một mối đe dọa trực tiếp.

Ông Abdollahi nói rằng nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa và “tạo ra sự bất ổn đối với các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran” thì điều đó sẽ cấu thành “bước mở đầu” cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Iran liên hệ cảnh báo với việc phong tỏa hải quân của Mỹ

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục duy trì một cuộc phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz ảnh hưởng đến các tàu thương mại và tàu chở dầu của nước này.

Theo tuyên bố, Iran cho biết những hành động như vậy sẽ không được chấp nhận nếu tiếp diễn.

Ông Abdollahi nói rằng quân đội Iran đã sẵn sàng đáp trả bằng cách đóng cửa các tuyến thương mại qua một số tuyến đường thủy then chốt.

Quân đội Iran nói thương mại sẽ bị đình chỉ trên 3 tuyến đường thủy

Trong tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran, ông Abdollahi nhấn mạnh: “Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào tiếp tục ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ”.

Những phát biểu này cho thấy khả năng sự gián đoạn có thể mở rộng vượt ra ngoài Vịnh Ba Tư để bao gồm cả Biển Oman và Biển Đỏ nếu tình trạng đối đầu với Mỹ tiếp diễn.

Cảnh báo gắn với lo ngại về lệnh ngừng bắn

Iran cũng liên hệ trực tiếp cảnh báo này với tình trạng của lệnh ngừng bắn.

Ông Abdollahi cho biết các động thái tiếp diễn của Mỹ nhằm vào hoạt động vận tải biển của Iran sẽ cấu thành “bước mở đầu” cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tuyên bố này coi việc phong tỏa không chỉ là một vấn đề kinh tế và hàng hải, mà còn là thách thức đối với các điều khoản của thỏa thuận đình chiến hiện tại.

Quân đội Mỹ tuyên bố ‘chặn hoàn toàn’ các chuyến hàng đi đến và rời khỏi Iran

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng của họ đã “hoàn toàn chặn đứng” hoạt động thương mại hàng hải liên quan đến Iran chỉ trong vòng 36 giờ kể từ khi triển khai phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 14/4, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, nêu rõ: “Chưa đầy 36 giờ kể từ khi lệnh phong tỏa được thực thi, các lực lượng của Mỹ đã hoàn toàn chặn đứng hoạt động thương mại kinh tế đi vào và rời khỏi Iran bằng đường biển”.

Trước đó vào ngày 13/4, báo The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Cụ thể, nguồn tin quan chức Hải quân và CENTCOM cho biết, Mỹ đã triển khai một tàu sân bay, một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một tàu tấn công đổ bộ cùng nhiều tàu bổ trợ khác.

Một số phương tiện có khả năng triển khai trực thăng phục vụ hoạt động đổ bộ tàu hoặc điều phối tàu thương mại tới các khu vực tập kết được chỉ định.

Sau khi cuộc đàm phán trực tiếp với Iran tại Pakistan đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 13/4.

CENTCOM - đơn vị chịu trách nhiệm về các lực lượng Mỹ tại Trung Đông - tuyên bố lực lượng của họ “bắt đầu thực hiện phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10h00 ngày 13/4 theo giờ miền Đông” (21h00 theo giờ Việt Nam) theo chỉ thị của Tổng thống Trump.

Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, lực lượng này “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran”.