Iran bác kế hoạch ngừng bắn của Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran vừa chính thức lên tiếng về bản đề xuất hòa bình do phía Mỹ đưa ra qua các kênh trung gian, khẳng định lập trường bất biến của Tehran là không bao giờ khuất phục trước sức ép từ bên ngoài.

Mỹ, Iran cùng các bên trung gian đang thúc đẩy đàm phán ngừng bắn 45 ngày nhằm mở đường chấm dứt chiến sự.

TT Trump tiếp tục ra tối hậu thư buộc Iran mở eo Hormuz, đe dọa tấn công hạ tầng Iran nếu không tuân thủ.

Iran cảnh báo mở rộng tấn công các "tử huyệt" năng lượng, trong khi dòng chảy dầu qua Hormuz vẫn tê liệt nghiêm trọng.

Nga kêu gọi hạ nhiệt, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả mạnh nếu Mỹ tiếp tục leo thang.

Iran bác kế hoạch 15 điểm của Mỹ, nói "tham vọng và phi lý"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei xác nhận Tehran đã nhận được bản kế hoạch 15 điểm của Mỹ thông qua Pakistan và một số quốc gia đồng minh.

Tuy nhiên, ông thẳng thừng chỉ trích các điều khoản này là "cực kỳ tham vọng, bất thường và thiếu tính logic".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Ông Baghaei khẳng định Iran đã hoàn thiện bộ yêu sách riêng dựa trên lợi ích quốc gia và các cân nhắc chiến lược độc lập, nhưng sẽ chỉ công bố vào thời điểm thích hợp.

Đặc biệt, người phát ngôn này bác bỏ mọi suy đoán cho rằng việc Iran phản hồi nhanh chóng qua các nhà trung gian là dấu hiệu của sự yếu thế.

"Việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đưa ra quan điểm một cách dứt khoát và dũng cảm trước một kế hoạch không bao giờ được coi là sự đầu hàng kẻ thù", ông Baghaei đanh thép tuyên bố, đồng thời khẳng định Tehran luôn sẵn sàng các phương án đối trọng.

Iran cảnh báo các nước ủng hộ Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran vừa đưa ra thông điệp đanh thép, khẳng định mọi hành vi đe dọa tấn công hạ tầng quốc gia đều cấu thành tội ác chiến tranh và cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương đương.

Người phát ngôn Esmail Baghaei nhấn mạnh rằng việc Mỹ công khai ý định nhắm mục tiêu vào "hạ tầng năng lượng và công nghiệp", đồng thời "bật đèn xanh" cho Israel tấn công các mục tiêu dân sự là những minh chứng rõ ràng về vi phạm luật nhân đạo quốc tế và Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Ông Baghaei khẳng định ngoại giao Iran sẽ song hành cùng quốc phòng: "Trong khi các chiến sĩ đang dũng cảm hy sinh, bộ máy ngoại giao cũng đang thực thi nhiệm vụ dựa trên lợi ích và an ninh quốc gia".

Tehran đồng thời gửi lời cảnh báo nghiêm khắc tới cộng đồng quốc tế: Mọi sự hợp tác, tiếp tay cho Mỹ thực hiện các hành vi này đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm về "tội ác chiến tranh" và "tội ác chống lại loài người".

Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz, thách thức Mỹ

Bất chấp những lời đe dọa nặng nề từ Washington, giới chức Iran vừa khẳng định sẽ không có chuyện tái mở cửa eo biển Hormuz để đổi lấy một lệnh ngừng bắn ngắn hạn, đẩy nỗ lực ngoại giao vào ngõ cụt.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, một quan chức cao cấp của Tehran (giấu tên) tuyên bố Iran hoài nghi về thiện chí của Mỹ và cho rằng chính quyền ông Trump chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận lâu dài.

Dù xác nhận đã nhận được đề xuất ngừng bắn từ phía Pakistan, Tehran khẳng định sẽ không đưa ra quyết định dưới áp lực của bất kỳ "thời hạn áp đặt" nào. Iran nhấn mạnh chỉ chấp nhận một lệnh đình chiến vĩnh viễn với các điều kiện tiên quyết được đáp ứng, thay vì một quãng nghỉ tạm thời để đối phương củng cố lực lượng.

Tuyên bố này là gáo nước lạnh dội vào tối hậu thư trước đó của ông Trump, khi ông dùng những ngôn từ thô tục nhất để yêu cầu Iran khai thông eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp vào ngày 7/4 tới.

Tướng tình báo quyền lực nhất của Iran tử trận

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa chính thức xác nhận Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu Tổ chức Tình báo IRGC, đã thiệt mạng và gọi cái chết của ông là sự "tử vì đạo".

Trong một thông cáo, IRGC ca ngợi tướng Khademi là người đã đóng vai trò "then chốt và mẫu mực" trong việc bảo vệ an ninh quốc gia suốt nhiều thập kỷ.

Tướng tình báo Majid Khademi. Ảnh: Iranintl.

Đặc biệt, ông được coi là "lá chắn" vững chắc nhất của Tehran trong việc đập tan các âm mưu thâm nhập và phá hoại từ các thế lực nước ngoài nhằm làm bất ổn đất nước.

Sự ra đi của nhân vật quyền lực này ngay tại thời điểm nhạy cảm hiện nay được dự báo sẽ tạo ra một cú sốc lớn đối với cấu trúc tình báo và an ninh của Iran.

Mỹ và Iran nhận đề xuất ngừng bắn khẩn

Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ và Iran đã nhận được bản kế hoạch ngừng bắn hai giai đoạn nhằm chấm dứt cuộc chiến đang leo thang kịch liệt giữa hai quốc gia.

Trọng tâm của đề xuất, tạm gọi là "Thỏa ước Islamabad", là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tái mở cửa eo biển Hormuz.

Các bên sẽ có từ 15 đến 20 ngày để hoàn tất một thỏa thuận rộng lớn hơn thông qua đàm phán trực tiếp tại Islamabad, Pakistan.

Đổi lại việc Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa các tài sản bị đóng băng.

Đáng chú ý, biên bản ghi nhớ ban đầu dự kiến sẽ được ký kết điện tử thông qua kênh trung gian duy nhất là Pakistan ngay trong hôm nay.





Iran phẫn nộ khi Mỹ và Israel không kích cơ sở nước nặng

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ-Israel nhằm vào cơ sở nước nặng, gọi đây là “tội ác chống lại khoa học và sức khỏe con người”.

Trong tuyên bố, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran nhấn mạnh nước nặng và các dẫn xuất đóng vai trò thiết yếu trong y học, điều trị bệnh và các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời khẳng định tiến bộ khoa học của Iran “sẽ không bị ngăn cản”, cũng như cam kết tiếp tục đóng góp cho hòa bình và sức khỏe toàn cầu.

Phía Iran không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử cho biết nhà máy sản xuất nước nặng Khondab của Iran đã bị tấn công hôm 27/3 và hiện không còn hoạt động.

Mỹ - Iran đang đàm phán lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày

Mỹ, Iran cùng các bên trung gian khu vực đang thúc đẩy đàm phán về một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, mở đường cho khả năng chấm dứt vĩnh viễn xung đột, theo tiết lộ của Axios ngày 5/4, dẫn nguồn từ bốn quan chức Mỹ, Israel và khu vực nắm rõ tiến trình thương lượng.

Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận chính thức trước yêu cầu từ báo chí.

Theo nguồn tin, các bên đang thảo luận một thỏa thuận hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là lệnh ngừng bắn tạm thời trong 45 ngày, tạo không gian cho các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự lâu dài. Giai đoạn hai sẽ tập trung hoàn tất một thỏa thuận toàn diện để kết thúc chiến tranh.

Lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu cần thêm thời gian cho các cuộc thương lượng.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên Wall Street Journal rằng thời hạn để Iran mở lại eo biển Hormuz là tối 7/4 (giờ địa phương), nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu.

Mỹ - Israel đồng loạt dội bom 12 thành phố Iran

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đồng loạt nhắm vào ít nhất 12 thành phố trên khắp Iran trong vài giờ qua. Tại thủ đô Tehran, nhiều cột khói lớn bốc lên gần khu vực sân bay Mehrabad sau một trong những đợt tấn công mới nhất.

Một vụ đánh phá khác xảy ra gần Đại học Công nghệ Sharif, được cho là nhằm vào một trạm khí đốt trong khu vực, gây khói dày đặc dù không đánh trúng trực tiếp khuôn viên trường.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch tìm kiếm phi công bị mắc kẹt tại Isfahan (Iran), được công bố vào ngày 5/4. Ảnh: Reuters.

Hàng loạt đợt không kích tiếp diễn suốt đêm tại Tehran, trong khi phạm vi tấn công mở rộng ra nhiều địa phương khác như Bandar Abbas, Ahvaz (sân bay bị đánh trúng), Mahshahr, Bandar-e Lengeh, Shiraz, Isfahan, Karaj, Qom (5 người thiệt mạng) và Kong (6 người chết, 17 người bị thương).

Các báo cáo cho thấy thương vong dân sự đang gia tăng khi số lượng thành phố bị tấn công tiếp tục mở rộng.

Hãng thông tấn Fars cho biết lực lượng Mỹ và Israel đã ném bom hai khu dân cư tại thị trấn Qaleh Mir, thuộc huyện Baharestan, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Đây là khu vực đông dân cư thuộc tỉnh Tehran.

Thống đốc Baharestan cho biết công tác dọn dẹp hiện trường và tìm kiếm cứu nạn những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Tàu chở 1 triệu thùng dầu thô Iraq đi qua 'điểm nóng' Hormuz

Một tàu chở khoảng 1 triệu thùng dầu thô của Iraq đã đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải này vẫn căng thẳng vì xung đột khu vực. Diễn biến xảy ra ngay sau khi Iran tuyên bố miễn trừ cho Iraq khỏi các hạn chế đi lại trên tuyến đường chiến lược này.

Con tàu chở dầu Basrah Heavy, dự kiến tới Malaysia vào giữa tháng 4, cho thấy dấu hiệu dòng chảy năng lượng bắt đầu được khơi thông phần nào. Trước đó, Iran đã siết chặt eo Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến hoạt động vận tải dầu toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dù một số tàu đã được phép đi qua, lưu lượng vận tải vẫn ở mức rất thấp so với bình thường, trong khi eo Hormuz vốn đảm nhận khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể gây chấn động lớn tới thị trường dầu và chuỗi cung ứng thế giới.

Ảnh vệ tinh chụp hiện trường máy bay F-15E rơi ở miền Trung Iran

Ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy một hố tròn xuất hiện đúng khu vực phát hiện mảnh vỡ của tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ tại miền Trung Iran vào ngày 5/4.

Hình ảnh do Airbus cung cấp cho thấy một hố có dạng gần như tròn, xung quanh có hai phương tiện màu trắng và một số người đứng gần đó. Theo phân tích của CNN, hố này rộng khoảng 12 mét.

Ảnh vệ tinh cho thấy một hố tròn tại khu vực máy bay F-15E rơi ở miền Trung Iran. Ảnh: Airbus

Hiện chưa rõ nguyên nhân hình thành hố, nhưng việc đánh bom khu vực máy bay quân sự rơi là điều không hiếm, nhằm ngăn các thiết bị nhạy cảm rơi vào tay đối phương.

Hố này nằm cách khoảng 30 km về phía tây bắc so với khu vực lực lượng Mỹ đã phá hủy một số máy bay của chính mình trong chiến dịch giải cứu phi công thứ hai vào ngày 4/4.

Vị trí điểm rơi ban đầu được một nhà nghiên cứu độc lập xác định, sau đó CNN đối chiếu địa hình dãy núi trong ảnh do truyền thông Iran công bố với dữ liệu vệ tinh để xác nhận khu vực có hố và mảnh vỡ.

Ngoài ra, hình ảnh cũng ghi nhận ít nhất 18 hố dọc theo nhiều con đường tại tỉnh Esfahan, cách khoảng 20 km so với một đường băng hẻo lánh - nơi lực lượng Mỹ đã phá hủy máy bay của chính mình sau khi bị hư hại trong chiến dịch.

Ảnh: Airbus

Các hố này xuất hiện nối tiếp nhau trên mặt đường, mỗi hố rộng khoảng 9 m, đủ để phá hủy toàn bộ bề rộng con đường, cho thấy mục tiêu bị đánh trúng với độ chính xác cao.

Trước đó, CNN cho biết khi đặc nhiệm Mỹ áp sát khu vực sườn núi nơi phi công ẩn náu, không quân Mỹ đã tiến hành không kích xung quanh nhằm ngăn lực lượng Iran tiếp cận trước.

Iran dọa chặn 'tử huyệt' năng lượng toàn cầu để dằn mặt ông Trump

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vừa đưa ra một cảnh báo đanh thép về các tuyến vận tải năng lượng quốc tế, ám chỉ rằng những "tử huyệt" hàng hải nằm ngoài eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang xung đột.

Ông khẳng định chỉ cần một bước đi sai lầm từ phía Washington hoặc Tel Aviv cũng đủ để gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu.

Vị trí chiến lược của eo biển Hormuz và Bab Al Mandeb. Đồ họa: Al Jazeera.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV, ông Velayati nhấn mạnh rằng "Bộ chỉ huy thống nhất của phe kháng chiến" coi eo biển Bab al-Mandeb chiến lược không kém gì eo biển Hormuz.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi ông Trump đe dọa sẽ dội "hỏa lực địa ngục" xuống Iran nếu nước này không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ Ba tới.

Ông Velayati cũng mỉa mai rằng dù Mỹ đã rút ra được một số bài học từ lịch sử Iran, nhưng Washington vẫn "chưa thể hiểu được bản đồ địa chính trị về quyền lực".

Iran tuyên chiến với 'lời nói dối' của Mỹ, dọa trả đũa

Trước những lời đe dọa từ Washington, giới chức Iran khẳng định cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động là bất hợp pháp và được xây dựng trên "một hệ thống dối trá".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng việc cho rằng Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, gây nguy hiểm trực tiếp cho Mỹ hay mục tiêu cuộc chiến là để "giải phóng người dân Iran" đều là những luận điệu xuyên tạc.

Ông Baghaei khẳng định người dân Iran không hề nao núng trước những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ. Tehran cho rằng ông Trump đang ảo tưởng khi tin có thể dùng hạ tầng và vũ lực để ép buộc Iran ký kết một thỏa thuận gây phương hại đến chủ quyền và tương lai đất nước.

"Chúng tôi có đủ nguồn lực và ý chí để bảo vệ chính mình", người phát ngôn này tuyên bố, đồng thời cảnh báo về những đòn trả đũa khốc liệt nếu Mỹ thực hiện các cuộc không kích vào ngày 7/4 tới.

Mỹ và Israel không kích tòa nhà dân sự tại Qom, Iran dội bão tên lửa trả đũa

Tại thành phố Qom của Iran, một cuộc tấn công hiệp đồng giữa Mỹ và Israel đã đánh sập một tòa nhà dân sự, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ông Morteza Heydari, Phó Thống đốc tỉnh Qom đặc trách chính trị và an ninh, xác nhận lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm những người còn sống sót trong hiện trường tan hoang.

Ngay lập tức, Tehran đã tung đòn đáp trả. Quân đội Israel xác nhận vừa phát hiện một đợt phóng tên lửa quy mô lớn mới từ lãnh thổ Iran hướng về phía mình.

"Hệ thống phòng thủ đang hoạt động hết công suất để đánh chặn các mối đe dọa", thông báo từ phía Israel cho biết, đồng thời còi báo động đã vang lên trên khắp các ứng dụng điện thoại của người dân tại các khu vực nguy hiểm.

Tên lửa Iran xuyên thủng Vòm Sắt, trúng tòa nhà cao tầng ở Israel

Tên lửa đạn đạo của Iran tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng không đa tầng của Israel, trong đó có Iron Dome (Vòm Sắt), gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến 4 người mất tích tại thành phố cảng Haifa.

Quân đội Israel cho biết đã mở điều tra sau khi một quả tên lửa không bị đánh chặn và đánh sập một tòa chung cư tại Haifa. Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt nhiều giờ nhưng chưa tìm thấy các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường cuộc không kích tại Haifa (Israel). Ảnh: Reuters

Ngoài ra, truyền thông Israel xác nhận tên lửa mang đạn chùm của Iran cũng đánh trúng khu công nghiệp Neot Hovav tại Beersheba - mục tiêu trọng yếu đã nhiều lần bị tập kích kể từ đầu xung đột.

Đáp trả, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo sẽ tiếp tục truy sát lãnh đạo Iran và phá hủy các mục tiêu chiến lược nếu các cuộc tấn công không dừng lại.

Những lần dời hạn tối hậu thư Hormuz của ông Trump

Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa tấn công hạ tầng Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra nhiều tối hậu thư với các mốc thời gian khác nhau trong vài tuần qua. Dưới đây là các hạn chót ông Trump từng công khai:

21/3 : Đưa ra tối hậu thư 48 giờ, yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz hoặc đối mặt các đòn tấn công vào nhà máy điện.

: Đưa ra tối hậu thư 48 giờ, yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz hoặc đối mặt các đòn tấn công vào nhà máy điện. 23/3 : Hoãn hạn thêm 5 ngày, với lý do có tiến triển trong đàm phán với Tehran.

: Hoãn hạn thêm 5 ngày, với lý do có tiến triển trong đàm phán với Tehran. 26/3 : Đặt hạn mới 10 ngày, hết hạn lúc 20h ngày 6/4 (7h ngày 7/4 giờ Hà Nội).

: Đặt hạn mới 10 ngày, hết hạn lúc 20h ngày 6/4 (7h ngày 7/4 giờ Hà Nội). 4/4 : Nói Iran có 48 giờ để đạt thỏa thuận, đồng thời nhắc lại mốc 6/4.

: Nói Iran có 48 giờ để đạt thỏa thuận, đồng thời nhắc lại mốc 6/4. 5/4 : Có dấu hiệu lùi hạn thêm một ngày, sang tối 7/4, nói với Wall Street Journal rằng Iran “sẽ không còn nhà máy điện hay cây cầu nào” nếu không hành động.

: Có dấu hiệu lùi hạn thêm một ngày, sang tối 7/4, nói với Wall Street Journal rằng Iran “sẽ không còn nhà máy điện hay cây cầu nào” nếu không hành động. Cuối ngày 5/4: Đưa ra hạn chót mới rõ ràng hơn trên mạng xã hội: “Thứ Ba, 20h theo giờ miền Đông” (7h ngày 8/4 theo giờ Hà Nội).

TT Trump: Mở cửa eo biển Hormuz hoặc xuống địa ngục

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 5/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ nhắm mục tiêu tấn công các nhà máy điện và cầu cống của Iran vào thứ Ba tới, nếu Eo biển Hormuz không được khai thông.

"Thứ Ba này sẽ là 'Ngày của những nhà máy điện' và 'Ngày của những cây cầu' tại Iran. Tất cả sẽ diễn ra cùng lúc. Một cảnh tượng chưa từng có tiền lệ!!!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tuyên bố này đề cập đến tuyến hàng hải huyết mạch mà Tehran đã phong tỏa hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hơn một tháng trước.

Cơn thịnh nộ của người đứng đầu Nhà Trắng lên đến đỉnh điểm với lời cảnh báo đanh thép: "Mở cái Eo biển chết tiệt đó ra ngay, nếu không các người sẽ phải sống trong địa ngục, cứ chờ đấy!".

Đáng chú ý, ông kết thúc bài đăng vào sáng lễ Phục sinh bằng dòng chữ đầy mỉa mai: "Ngợi ca Allah".

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cho biết sẽ tổ chức một buổi họp báo vào ngày 6/4 tại Phòng Bầu dục, sau khi quân đội Mỹ giải cứu thành công hai phi công có máy bay bị bắn hạ tại lãnh thổ Iran.

Iran đáp trả 'địa ngục đang mở' sau tối hậu thư của ông Trump

Giới chức Iran bác bỏ tối hậu thư của Washington về việc mở lại eo biển eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải trọng yếu này chỉ được khôi phục hoàn toàn khi những thiệt hại kinh tế do chiến sự gây ra được “bồi thường đầy đủ”.

Phản ứng trước các cảnh báo mới từ ông Trump, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf tuyên bố Mỹ đang bị đẩy tới “địa ngục sống”, đồng thời cảnh báo khu vực có nguy cơ “bốc cháy”.

“Giải pháp thực sự duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya, cảnh báo “cánh cửa địa ngục sẽ mở ra” nếu các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng Iran tiếp diễn.

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cũng nhấn mạnh, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, toàn bộ khu vực có thể biến thành “địa ngục” đối với các đối thủ.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh, mọi hành động gây hấn từ Mỹ sẽ kéo theo phản ứng trực diện.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ nhắm vào bất kỳ cơ sở hạ tầng tương tự nào thuộc sở hữu, liên quan đến Mỹ, hoặc phục vụ cho các hành động gây hấn chống lại Iran”, ông Baghaei khẳng định.

Phái bộ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc tổ chức này “im lặng trước mối đe dọa công khai và trơ trẽn” từ Tổng thống Donald Trump về việc tấn công hạ tầng dân sự. Tuyên bố cũng chỉ trích phát ngôn của ông Trump khi gọi thứ Ba là “Ngày nhà máy điện và ngày cầu”, cho rằng đây là hành vi “kích động khủng bố dân thường” và thể hiện ý đồ “phạm tội ác chiến tranh”.

IRGC: Hormuz sẽ vĩnh viễn “không còn như trước” với Mỹ, Israel

Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “không bao giờ trở lại trạng thái như trước”, đặc biệt đối với Mỹ và Israel, đồng thời cho biết đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho một “trật tự mới” tại Vùng Vịnh.

Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz ngày 1/4. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran đang xúc tiến dự luật áp phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong diễn biến liên quan, hãng tin Fars cho biết chỉ có 15 tàu được phép đi qua Hormuz trong 24 giờ qua. Lưu lượng hàng hải hiện vẫn thấp hơn khoảng 90% so với trước khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát.

Nga ra cảnh báo cứng rắn, yêu cầu Mỹ hạ giọng với Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ, kêu gọi Washington từ bỏ “ngôn ngữ tối hậu thư” và quay lại bàn đàm phán với Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Trong thông cáo về cuộc điện đàm ngày 5/4 giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Moscow bày tỏ hy vọng các nỗ lực giảm leo thang sẽ đạt kết quả, nhấn mạnh điều này chỉ khả thi nếu Mỹ từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn và nối lại đối thoại.

Hai bên cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Bushehr - nơi có các kỹ sư Nga đang làm việc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Nga, Moscow đã sơ tán 198 công nhân khỏi Bushehr từ ngày 4/4 sau khi một quả đạn của Mỹ - Israel rơi gần khu vực này.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra tối hậu thư, cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Iran đăng nhầm thi thể binh sĩ Mỹ trong xác máy bay

Kênh Telegram nổi tiếng của Iran Middle East Spectator (MES) cho biết, các phần thi thể bị cháy đen được phát hiện trong đống đổ nát sau một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực chất thuộc về một binh sĩ Iran.

Người này được cho là đã thiệt mạng khi phương tiện của anh bị tên lửa Mỹ phá hủy, chứ không phải là quân nhân Mỹ như một số thông tin ban đầu.

“Đáng tiếc, truyền thông nhà nước Iran đã vội vàng đưa ra kết luận khi đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng từ hiện trường - nơi các mảnh vỡ của nhiều phương tiện Iran vô tình bị trộn lẫn với xác máy bay bị phá hủy”, MES nhấn mạnh.

Các phần thi thể nói trên được tìm thấy tại khu vực liên quan đến chiến dịch giải cứu một thành viên phi hành đoàn của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi.

Bức ảnh truyền thông Iran đăng nhầm là thi thể binh sĩ Mỹ. Ảnh: X/Press TV.

Trước những nghi vấn về tính xác thực, hãng thông tấn Fars đã gỡ bỏ bức ảnh mà trước đó họ khẳng định là hộp sọ của một quân nhân Mỹ trong xác máy bay. Cơ quan này cho biết đang tiến hành rà soát và sẽ công bố kết luận sau.

Trước đó, một số cơ quan truyền thông Iran đã đăng tải hình ảnh gây sốc - được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cung cấp - và tuyên bố đó là phần thi thể của một quân nhân Mỹ bên trong xác máy bay bị phá hủy. Song song, cũng xuất hiện các cáo buộc cho rằng tuyên bố của Washington về việc đã giải cứu thành công các phi công Mỹ tại Iran là không chính xác.

