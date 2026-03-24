iPhone Air gây bất ngờ

Dữ liệu từ Ookla cho thấy iPhone Air phổ biến hơn nhiều so với nhận định ban đầu, vượt xa Samsung Galaxy S25 Edge và gấp đôi doanh số của iPhone 16 Plus.

iPhone Air từng có mức doanh số thảm hoạ trong những ngày đầu mở bán. Ảnh: Bloomberg.

iPhone Air dường như đang ngày càng phổ biến, khác biệt so với các ghi nhận về doanh số thời điểm đầu ra mắt. Dữ liệu từ Ookla Speedtest Intelligence cho thấy mẫu điện thoại mỏng nhất của Apple chiếm 6,8% trong tổng số lượt khảo sát tốc độ bằng Speedtest tại Mỹ trong quý IV/2025. Con số này cao hơn gấp đôi so với iPhone 16 Plus, khi chỉ đạt 2,9% trong cùng giai đoạn ra mắt năm 2024.

Tại Mỹ, iPhone Air bỏ xa đối thủ trực tiếp nhất trong phân khúc điện thoại mỏng. Galaxy S25 Edge của Samsung chỉ đạt 2,4% thị phần, tức iPhone Air có doanh số cao hơn 3 lần. Tại Anh và Đức, S25 Edge gần như không để lại dấu ấn với dưới 1% thị phần. Ngay tại Hàn Quốc, thị trường sân nhà của Samsung, iPhone Air cũng vượt S25 Edge với tỷ lệ 11,2% so với 8,7%.

Những con số này mâu thuẫn trực tiếp với báo cáo trước đó cho rằng iPhone Air là mẫu smartphone thảm hoạ của Apple. Thực tế, đây vẫn là mẫu iPhone bán chậm nhất trong dòng iPhone 17, nhưng so sánh đó thiếu công bằng khi đặt nó cạnh iPhone 17 Pro Max, mẫu chiếm tới 55,5% trong toàn bộ doanh số thế hệ mới.

Đáng chú ý, dòng Pro Max vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu khi hầu như không thay đổi so với tỉ lệ 56,3% của iPhone 16 Pro Max. Điều này cho thấy iPhone Air không cạnh tranh với mẫu cao cấp mà lấp đầy một vị trí trong phân khúc giá rẻ hơn.

Dữ liệu cũng phản ánh lý do đằng sau việc Samsung quyết định hủy Galaxy S26 Edge. Sau khi S25 Edge không đạt kỳ vọng doanh số, ông lớn công nghệ Hàn Quốc chọn không tiếp tục đầu tư vào phân khúc smartphone siêu mỏng. Trong khi đó, Apple dự kiến ra mắt iPhone Air thế hệ 2 với nhiều cải tiến dựa trên phản hồi người dùng.

Một điểm chưa chắc chắn trong dữ liệu là thị trường Trung Quốc. iPhone Air ra mắt muộn tại đây và chỉ đạt thị phần thấp trong quý IV/2025. Nhà phân tích Ivan Lam từ Counterpoint Research cho biết đây là ảnh hưởng từ việc triển khai chậm và một số đánh đổi thiết kế của mẫu máy siêu mỏng.

Tuy nhiên, đây là sản phẩm có tầm quan trọng dài hạn với thị trường Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến việc phổ biến eSIM.