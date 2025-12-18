Thay đổi lớn có thể thấy trên iPhone 18 Pro

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple đang chuẩn bị thay đổi thiết kế mặt trước trên iPhone 18 Pro, với chi tiết gây chú ý nằm ở camera selfie.

Camera trước trên iPhone 18 Pro có thể sử dụng công nghệ mới. Ảnh: MacRumors.

Một số nguồn tin cho biết Apple đang chuẩn bị một thay đổi đáng chú ý trên dòng iPhone cao cấp ra mắt vào năm 2026. Theo đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể loại bỏ thiết kế camera đục lỗ hình viên thuốc quen thuộc, thay bằng một lỗ đục duy nhất đặt ở góc trên bên trái màn hình.

Theo bài viết được trang công nghệ The Information đăng tải, Apple dự kiến loại bỏ hoàn toàn cụm đục lỗ trên dòng iPhone 18 Pro. Thay vào đó, thiết bị sẽ sử dụng camera trước dạng đục lỗ đơn, kết hợp với công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID đặt dưới màn hình. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất về thiết kế mặt trước của iPhone trong nhiều năm qua.

Những tiết lộ từ The Information cũng trùng khớp với thông tin rò rỉ trước đó của tài khoản @DigitalChatStation trên mạng xã hội Weibo vào tháng 11. Nguồn tin này cho biết Táo khuyết đang thử nghiệm một giải pháp màn hình mới trên iPhone 18 Pro, trong đó phần đục lỗ được thu nhỏ đáng kể nhờ công nghệ HIAA.

Ngoài thay đổi ở màn hình, mẫu máy thử nghiệm có camera chính được thay đổi khẩu độ, viền màn hình lớn hơn theo phương ngang và mặt lưng mang phong cách trong suốt. Riêng phiên bản Pro Max được cho sẽ lần đầu sử dụng pin có vỏ thép.

HIAA là viết tắt của Hole-In-Active-Area, tạm hiểu là “ô trong vùng hiển thị hoạt động”. Đây là công nghệ sản xuất màn hình cho phép khoan các lỗ siêu nhỏ trực tiếp vào vùng điểm ảnh của tấm nền OLED bằng tia laser có độ chính xác cao. Nhờ đó, phần đục lỗ dành cho camera trước có thể được tối ưu về kích thước, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị.

So với giải pháp camera dưới màn hình (CUP/UPC), vốn che giấu hoàn toàn camera và làm giảm chất lượng ảnh chụp, HIAA được xem là phương án cân bằng tốt hơn trong giai đoạn hiện tại. Công nghệ này vẫn duy trì camera lộ thiên, song ở kích thước tối thiểu, giúp đảm bảo chất lượng của ảnh selfie.

iPhone 18 Pro có thể được bổ sung ít nhất một màu sắc mới. Ảnh: iDrop.

Về cấu hình, dòng iPhone 18 Pro sẽ sử dụng chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến của TSMC. Con chip này dự kiến kết hợp với công nghệ đóng gói CoWoS, cho phép tích hợp chặt chẽ giữa CPU, bộ nhớ hợp nhất và bộ xử lý thần kinh, qua đó cải thiện hiệu năng tổng thể cũng như khả năng xử lý tác vụ AI.

Ở phần kết nối, nhà sản xuất iPhone có thể tiếp tục chiến lược tự chủ phần cứng với modem C1X hoặc C2 do công ty tự phát triển, đi kèm chip mạng N1. Để đảm bảo hiệu năng ổn định trong quá trình sử dụng cường độ cao, các mẫu Pro sẽ trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi bằng thép không gỉ.

Về khả năng chụp ảnh, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sử dụng cảm biến hình ảnh xếp chồng 3 lớp nhằm cải thiện chất lượng. Apple cũng đang thử nghiệm các tùy chọn màu sắc mới như nâu, tím và đỏ tía, trong đó có thể một màu sẽ được chọn cho phiên bản thương mại cuối cùng.